Đang kéo cả nhà đi xem World Cup, vợ chồng David - Victoria Beckham bàng hoàng nhận tin sốc

Không biết vợ chồng David - Victoria Beckham có cảm xúc gì khi nhận được tin tức không mấy vui vẻ này từ quê nhà.

Gia đình David - Victoria Beckham là tâm điểm trên khán đài các sân vận động tại World Cup 2026. Cặp sao luôn có mặt tại những trận cầu "đinh" của các đội tuyển lớn. Được biết, David Beckham đã ký hợp đồng quảng cáo với 4 thương hiệu lớn tài trợ cho World Cup gồm Lay's, McDonald's, Home Depot và Adidas. Do đó, dù không ra sân thi đấu, cựu danh thủ nước Anh vẫn dễ dàng bỏ túi 19 triệu bảng Anh (662 tỷ đồng), phủ sóng trang nhất các tờ báo và chiếm trọn spotlight của các trận đấu khi liên tục lọt vào ống kính truyền hình trực tiếp, xuất hiện trên màn hình LED quảng cáo được phát sóng trong các quãng nghỉ uống nước tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, tờ Yahoo UK cho biết David và Victoria Beckham vừa nhận tin dữ trong lúc kéo cả nhà đi xem World Cup ở Mỹ. Truyền thông cho biết cặp đôi đã bị xử thua trong cuộc tranh chấp pháp lý với hàng xóm về việc xin thi công cho biệt thự ở Cotswolds (Anh). Không chỉ vậy, họ còn bị cơ quan quy hoạch từ chối cấp phép xây dựng. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào vợ chồng nhà Beckham. Bởi thực tế đây không phải lần đầu David và Victoria Beckham thất bại trong cuộc tranh chấp về quy hoạch xây dựng. Năm 2020, họ từng phản đối kế hoạch cải tạo nhà của hàng xóm tại London (Anh) với lý do ban công nhìn xuống khu vườn nhà mình, đe dọa quyền riêng tư. Tuy nhiên, đơn phản đối của nhà Beckham đã bị bác bỏ, còn kế hoạch xây dựng của hàng xóm họ vẫn được phê duyệt.

Khi đang mải mê dự khán các trận đấu World Cup ở Mỹ, David và Victoria Beckham nhận tin dữ thua kiện, bị cơ quan quy hoạch từ chối hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại quê nhà. Ảnh: Reuters.

David và Victoria Beckham mua bất động sản được xếp hạng bảo tồn cấp II vì có giá trị đặc biệt về kiến trúc và lịch sử ở Cotswolds (Anh) khoảng 10 năm trước. Cách đây không lâu, cặp vợ chồng nổi tiếng đã nộp hồ sơ xin phép xây dựng lần thứ 44. Trong kế hoạch mới nhất, David và Victoria Beckham muốn thay thế vách kính và cửa kiểu Crittall ở tầng một, mở rộng cửa tại mặt phía tây của ngôi nhà. Họ cũng muốn làm 1 ban công có khung bằng gỗ sồi bên ngoài, cho phép chủ nhân căn nhà có thể ngồi nghỉ và nhìn ra khu vườn riêng.

Tuy nhiên, Hội đồng quận West Oxfordshire đã từ chối cấp phép. Các nhà quy hoạch cho rằng việc thêm ban công sẽ phá vỡ kiến trúc và công năng vốn có của 1 khu nhà kho nông nghiệp. Thiết kế mới này cũng làm giảm sự nổi bật của các chi tiết thể hiện lịch sử lâu đời của khu trang trại. Do đó, kế hoạch xây dựng của nhà Beckham bị bác bỏ với lý do lợi ích cá nhân của gia chủ không đủ để bù đắp cho những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với giá trị di sản lâu đời của khu nhà.

Phía Beckham đã nộp hồ sơ bảo vệ, nhấn mạnh việc cải tạo được thực hiện ở khu vực phía Tây - nơi xây dựng sau này - chứ không tác động trực tiếp đến những cấu trúc lịch sử nguyên bản khu điền trang, song vẫn bị cơ quan quy hoạch từ chối cấp phép. Hàng xóm xung quanh cũng phản đối nhà Beckham xây thêm ban công với lý do thiết kế lạc lõng, làm tổn hại giá trị lịch sử của khu nhà. Vợ chồng cựu danh thủ bị hàng xóm chỉ trích đang cố biến 1 điền trang nông thôn thành bất động sản hạng sang phục vụ cho mục đích thương mại.

Khu điền trang Cotswolds thuộc sở hữu của vợ chồng Beckham. Ảnh: Alamy Stock Photo.

Kế hoạch xây dựng của nhà Beckham bị bác bỏ với lý do làm tổn hại giá trị lịch sử của khu nhà. Ảnh: Getty Images.

Thời gian qua, gia đình Beckham liên tục gặp sóng gió. Ồn ào nhất là cuộc chiến gia tộc giữa David và Victoria Beckham với vợ chồng con trai cả Brooklyn và Nicola Peltz, bắt đầu từ tháng 5/2025. Brooklyn Beckham bơ đẹp gia đình ruột thịt, chặn liên lạc, chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà vợ và thẳng thừng tuyên bố luôn đứng về phía bà xã Nicola Peltz. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Căng thẳng dâng cao tới đỉnh điểm khi Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh. Có thể nói, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đã đánh dấu sự rạn nứt khó lòng cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “biểu tượng hoàn mỹ” mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Sóng gió gia tộc của nhà Beckham là tâm điểm chú ý toàn cầu suốt thời gian qua. Trong đó, Brooklyn đã tuyên bố đứng về phía vợ, quay lưng với gia đình. Ảnh: X.

Gần đây, cuộc chiến gia tộc nhà Beckham đã lan tới cô út Harper Beckham. Vào ngày 1/7, Nicola Peltz được cho là đã ngang nhiên công khai "đá xéo" em chồng trên mạng xã hội. Theo tờ Page Six, Harper Beckham nhiều khả năng trở thành cái gai trong mắt chị dâu tỷ phú vì vụ tới thăm anh trai - Brooklyn Beckham mà không thông báo trước sau khi sang Mỹ tham dự buổi lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của bố mình (David Beckham) vào giữa tháng 6. Thế nhưng, cô bé 15 tuổi đã phải lủi thủi ra về trong buồn bã vì không thể gặp được anh mình. Hình ảnh đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng, trở thành chi tiết xót xa giữa cuộc nội chiến của gia tộc Beckham. Chứng kiến biểu cảm của Harper, 1 bộ phận khán giả thậm chí còn đặt ra nghi vấn Harper bị anh trai và chị dâu đuổi về, không thèm gặp mặt.

Trước những lời đàm tiếu của công chúng và tình cảm của em gái út, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chẳng những không thu xếp cuộc gặp với Harper để cô bé được thỏa nỗi nhớ anh trai mà còn đưa ra cáo buộc gây sốc rằng màn ghé thăm không báo trước của Harper thực ra là 1 sản phẩm dàn dựng. Đáp trả con trai, David và Victoria Beckham đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ cáo buộc dàn dựng việc Harper tới thăm anh trai cả: “Thật đau lòng khi lời buộc tội khủng khiếp như vậy lại hướng về 1 cô bé vô tội đang quá nhớ anh trai mình. Không ai cần phải nói gì cả. Việc bịa ra 1 cáo buộc như vậy hoàn toàn không cần thiết”. Trong đó, Victoria Beckham được cho biết vô cùng suy sụp, đau lòng khi biết chuyện con gái tới gặp Brooklyn nhưng phải lủi thủi ra về. Vào sinh nhật tuổi 15 của Harper vừa qua, Brooklyn không có bất kỳ động thái chúc mừng em gái nào.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Nicola Peltz và nhà chồng giờ đây đã lan sang cả Harper Beckham. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Yahoo UK, Mirror



