Đang hát mừng sinh nhật thì sàn nhà sập, 30 người rơi xuống đống đổ nát

Một buổi tiệc sinh nhật trong tòa nhà lịch sử ở Paris đã biến thành thảm họa vào đêm muộn thứ Bảy (17/1) khi sàn của một căn hộ tầng 5 bất ngờ đổ sập, hất văng khoảng 30 người tham gia và gạch đá xuống tầng dưới.

Sự việc xảy ra ngay sau nửa đêm trong một buổi tụ tập khoảng 50 người tại căn hộ số 34 bis phố Rue Amelot. Sàn nhà tầng 5 bị sập xuống tầng dưới, kích hoạt một phản ứng khẩn cấp quy mô lớn.

Vụ việc xảy ra giữa đêm

Một người hàng xóm kể với tờ Le Parisien rằng bà đã nghe thấy một tiếng động và một tiếng nổ lớn ngay sau nửa đêm. Theo các nguồn tin, chủ căn hộ đang tổ chức tiệc sinh nhật vào thời điểm vụ sập xảy ra.

Sở cảnh sát Paris cho biết một người đã bị ngừng tim nhưng được hồi sức thành công trước khi đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ban đầu, 19 người được báo cáo bị thương với 16 người phải nhập viện. Cuối ngày Chủ nhật (18/1), văn phòng công tố Paris đã điều chỉnh con số xuống còn 14 người bị thương nhẹ, trong khi một người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hỏa cho biết 5 người đã bị mắc kẹt tạm thời dưới đống đổ nát trước khi được giải cứu. Không có trường hợp tử vong nào được tìm thấy dưới đống vụn nát.

Dịch vụ khẩn cấp đã loại trừ khả năng rò rỉ gas và mô tả vụ sập có bản chất cấu trúc. Antoine Cardon, kiến trúc sư trực thuộc sở cảnh sát, chia sẻ với franceinfo rằng sự xâm nhập của nước có thể đã làm yếu sàn nhà. Khoảng 60 mét vuông trong tổng số 100 mét vuông của căn hộ đã bị sập.

Hình ảnh tại hiện trường

Chính quyền cho biết bản thân tòa nhà không có nguy cơ sập thêm. Lực lượng cứu hỏa đã gia cố tầng bốn và tiến hành kiểm tra cấu trúc toàn diện. Các tòa nhà lân cận bị sơ tán để phòng ngừa đã được mở cửa cho cư dân quay lại từ 4 giờ sáng.

Công ty quản lý tài sản cho biết tòa nhà không có dấu hiệu cảnh báo trước đó. Gilles Frémont, giám đốc tại công ty Corraze, khẳng định họ không nhận được cảnh báo nào về tình trạng tòa nhà, không có vết nứt, báo cáo hay rò rỉ nước nào được ghi nhận. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng tòa nhà đã hơn 150 năm tuổi và tuổi tác là một yếu tố quan trọng.

Tổng cộng 125 lính cứu hỏa và 40 xe cấp cứu đã được triển khai, cùng với sự hỗ trợ của đội chó cứu hộ, dịch vụ bảo vệ dân sự, Hội Chữ thập đỏ, cảnh sát thành phố và các kiến trúc sư an toàn. Một số người bị thương đã được điều trị tại một nhà dưỡng lão gần đó được chuyển đổi thành trung tâm y tế tạm thời. Hai cư dân đã được chính quyền thành phố sắp xếp chỗ ở qua đêm, trong khi những người khác tự tìm nơi lưu trú.

Một cuộc điều tra đã được cảnh sát mở ra để xác định nguyên nhân gây ra các thương tích.

Đến chiều Chủ nhật, phố Rue Amelot đã trở lại trạng thái tương đối bình tĩnh với cảnh sát bảo vệ lối vào tòa nhà bị ảnh hưởng. Cư dân ở tầng bốn và tầng năm sẽ không được phép quay lại ngay lập tức vì các thiết bị điện và gas cần được kiểm tra. Một chuyên gia bảo hiểm dự kiến sẽ đến hiện trường vào thứ Hai.

Công ty Corraze cho biết họ đã thành lập một đơn vị khủng hoảng để hỗ trợ 25 đồng sở hữu tòa nhà, cung cấp các hỗ trợ về kỹ thuật, pháp lý và tâm lý.

Nguồn: ILKHA