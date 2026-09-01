Đang háo hức chờ đêm tân hôn thì chồng xin "chờ thêm một thời gian" rồi thú nhận bí mật khiến tôi choáng váng

Giờ tôi không dám nhìn mặt, không dám đụng vào người anh, thế thì làm sao duy trì hôn nhân được?

Đêm tân hôn, tôi đã háo hức đến mức gần như không ngủ được từ trước đó. Tôi và chồng yêu nhau 7 tháng rồi mới quyết định về chung một nhà. Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để tôi tin rằng mình đã hiểu khá rõ về người đàn ông này.

Từ ngày chính thức yêu nhau, anh luôn chiều tôi vô cùng. Tôi thích gì, anh cố gắng đáp ứng trong khả năng của mình. Tôi buồn, anh tìm cách dỗ dành. Tôi mệt, anh chủ động chăm sóc. Điều khiến tôi từng thấy hơi lạ là suốt 7 tháng yêu nhau, anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện gần gũi. Dù có những lúc chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, anh vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ.

Tôi từng nghĩ có lẽ anh tôn trọng tôi, hoặc anh muốn mọi thứ chỉ xảy ra sau khi hai đứa cưới.

Vậy mà đêm tân hôn, khi tôi đang mong chờ một khởi đầu thật đẹp, anh lại ngồi cạnh tôi rất lâu rồi nói rằng có chuyện này anh phải thú nhận.

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Anh đang điều trị một căn bệnh xã hội. Tôi chết lặng. Anh nói chuyện đó xảy ra từ trước khi quen tôi. Một lần nghe lời bạn bè, vì tò mò nên anh đã thử cảm giác lạ. Không ngờ sau lần đó, anh mắc bệnh và phải điều trị suốt gần 1 năm nay. Bệnh chưa khỏi hoàn toàn nên anh không dám gần gũi tôi, chỉ sợ tôi bị lây.

Anh bảo đáng lẽ phải nói với tôi từ sớm, nhưng càng yêu tôi, anh càng sợ mất tôi. Anh cũng từng nghĩ sẽ điều trị khỏi hẳn rồi mới nói, nhưng đến ngày cưới, anh không thể tiếp tục giấu nữa.

Tôi ngồi im rất lâu. Trong đầu tôi lúc ấy có đủ thứ cảm xúc. Tôi giận vì anh đã giấu một chuyện quan trọng như vậy, giận hơn khi anh lại là người thiếu lý trí đến mức đi "thử của lạ" đến mức lây bệnh.

Giờ tôi đang rất rối, không biết cuộc hôn nhân này sẽ thế nào khi bắt đầu đã đầy những gian dối, dối trá và thiếu tin tưởng nhau. Giờ cứ nghĩ tới cảnh chồng mình phải đi điều trị bệnh xã hội do quan hệ linh tinh là tôi lại ghê sợ, không dám nhìn mặt, không dám đụng vào người anh, thế thì làm sao duy trì hôn nhân được. Tôi phải làm sao đây?