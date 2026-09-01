HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đang háo hức chờ đêm tân hôn thì chồng xin "chờ thêm một thời gian" rồi thú nhận bí mật khiến tôi choáng váng

Thanh Uyên
|

Giờ tôi không dám nhìn mặt, không dám đụng vào người anh, thế thì làm sao duy trì hôn nhân được?

Đêm tân hôn, tôi đã háo hức đến mức gần như không ngủ được từ trước đó. Tôi và chồng yêu nhau 7 tháng rồi mới quyết định về chung một nhà. Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để tôi tin rằng mình đã hiểu khá rõ về người đàn ông này.

Từ ngày chính thức yêu nhau, anh luôn chiều tôi vô cùng. Tôi thích gì, anh cố gắng đáp ứng trong khả năng của mình. Tôi buồn, anh tìm cách dỗ dành. Tôi mệt, anh chủ động chăm sóc. Điều khiến tôi từng thấy hơi lạ là suốt 7 tháng yêu nhau, anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện gần gũi. Dù có những lúc chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, anh vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ.

Tôi từng nghĩ có lẽ anh tôn trọng tôi, hoặc anh muốn mọi thứ chỉ xảy ra sau khi hai đứa cưới.

Vậy mà đêm tân hôn, khi tôi đang mong chờ một khởi đầu thật đẹp, anh lại ngồi cạnh tôi rất lâu rồi nói rằng có chuyện này anh phải thú nhận.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh đang điều trị một căn bệnh xã hội. Tôi chết lặng. Anh nói chuyện đó xảy ra từ trước khi quen tôi. Một lần nghe lời bạn bè, vì tò mò nên anh đã thử cảm giác lạ. Không ngờ sau lần đó, anh mắc bệnh và phải điều trị suốt gần 1 năm nay. Bệnh chưa khỏi hoàn toàn nên anh không dám gần gũi tôi, chỉ sợ tôi bị lây.

Anh bảo đáng lẽ phải nói với tôi từ sớm, nhưng càng yêu tôi, anh càng sợ mất tôi. Anh cũng từng nghĩ sẽ điều trị khỏi hẳn rồi mới nói, nhưng đến ngày cưới, anh không thể tiếp tục giấu nữa.

Tôi ngồi im rất lâu. Trong đầu tôi lúc ấy có đủ thứ cảm xúc. Tôi giận vì anh đã giấu một chuyện quan trọng như vậy, giận hơn khi anh lại là người thiếu lý trí đến mức đi "thử của lạ" đến mức lây bệnh.

Giờ tôi đang rất rối, không biết cuộc hôn nhân này sẽ thế nào khi bắt đầu đã đầy những gian dối, dối trá và thiếu tin tưởng nhau. Giờ cứ nghĩ tới cảnh chồng mình phải đi điều trị bệnh xã hội do quan hệ linh tinh là tôi lại ghê sợ, không dám nhìn mặt, không dám đụng vào người anh, thế thì làm sao duy trì hôn nhân được. Tôi phải làm sao đây?

Cảnh tượng bất ngờ trước cửa phòng sinh ở bệnh viện, 2 triệu lượt xem
Tags

hôn nhân

bệnh xã hội

đêm tân hôn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại