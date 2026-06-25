Đang giam giữ tàu của Moscow, quốc gia châu Âu tính tịch thu gần 100.000 tấn dầu Nga trên tàu để sử dụng trong nước hoặc bán lấy tiền hỗ trợ Ukraine

Số dầu này có giá trị thị trường khoảng 46 triệu USD.

Vương quốc Anh đang xem xét kế hoạch bán dầu tịch thu từ một tàu chở dầu bí mật của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin các bộ trưởng Anh có thể tổ chức đấu giá để bán gần 100.000 tấn dầu thô của Nga trên tàu Smyrtos. Con tàu này bị bị Thủy quân lục chiến Hoàng gia chặn bắt ở eo biển Manche (eo biển Anh) vào ngày 14/6.

Anh cáo buộc con tàu này thuộc hạm đội bóng tối của Nga và vi phạm các lệnh trừng phạt.

Kể từ khi bị bắt giữ, con tàu được neo đậu ngoài khơi bờ biển Weymouth dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Anh. Thuyền trưởng Ajay Pant, một công dân Ấn Độ, đã bị buộc tội lách lệnh trừng phạt .

Tàu Smyrtos sẽ được thả và có thể trở về Nga sau khi các điều tra viên của Cơ quan phòng chống tội phạm hoàn tất cuộc điều tra.

Tuy nhiên, các quan chức cho rằng 98.000 tấn dầu thô Ural trên tàu hiện thuộc sở hữu hợp pháp của Anh và có thể được chính phủ sử dụng hoặc giao dịch.

Được biết, các bộ trưởng đang xem xét đề xuất bán số dầu mỏ này, có giá trị thị trường khoảng 35 triệu bảng Anh (46 triệu USD), và sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Một lựa chọn khác là tinh chế số dầu mỏ này ở Anh và sử dụng chúng để cung cấp điện cho các hộ gia đình, mặc dù chưa rõ việc chuyển giao từ quyền sở hữu nhà nước sang tay một công ty năng lượng sẽ diễn ra như thế nào.

Kế hoạch này, hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, có thể bao gồm việc chuyển tiền trực tiếp cho Ukraine hoặc sử dụng số tiền đó để tài trợ cho việc gửi trang thiết bị đến tiền tuyến.

Theo Telegraph﻿