Mới đây, một sự việc đáng sợ đã xảy ra tại một đồn cảnh sát ở Thái Lan. Nếu không có sự bình tĩnh và nhanh trí của một sĩ quan cảnh sát thì có lẽ hậu quả nó để lại còn lớn hơn nhiều. Đây cũng là bài học cho những người khác cần thận trọng hơn.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Tư, 14/5 tại Đồn cảnh sát Phra Samut Chedi ở tỉnh Samut Prakan gần thủ đô Bangkok của nước này.

Theo đó, 2 người đàn ông đã đến đồn cảnh sát này để nộp đơn khiếu nại sau khi bị một nhóm đàn ông không rõ danh tính truy đuổi và tấn công. Nhóm này đã cố gắng bắn và đâm họ trên một con đường gần Soi Suksawat 39. Một người trong số họ bị bắn vào chân phải và một người khác bị thương nhẹ do bị tấn công bằng dao.

Trong khi hai người đang kể lại chi tiết vụ việc cho cảnh sát thì bạn gái của Patiphat, một trong những nạn nhân, đột nhiên ngã lăn ra và bắt đầu co giật. Trong đoạn video do Kênh 8 chia sẻ, cô gái được nhìn thấy nằm sấp trên sàn, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Quá sợ hãi, Patiphat vội vàng chạy đến định đỡ lấy bạn gái, nhưng một cảnh sát khuyên anh ta không nên chạm vào cô vì nghi ngờ cô có thể bị điện giật.

Cô gái đột nhiên ngã lăn ra khi đang cùng bạn trai đứng ở đồn cảnh sát.

Được biết lúc đó, cô gái đang cầm điện thoại di động được kết nối với bộ sạc. Cảnh sát đã rút phích cắm bộ sạc trước khi sơ cứu cho người phụ nữ. May mắn thay, tình trạng của cô không nghiêm trọng, mặc dù cô bị bỏng nhẹ ở tay, được cho là do bị điện giật. Đồn cảnh sát Phra Samut Chedi vẫn chưa xác nhận liệu vụ việc chính xác có phải do điện giật hay do tình trạng bệnh lý trước đó.

Tuy nhiên, cư dân mạng thì tin rằng đó là do điện giật và đang kêu gọi các quan chức điều tra vụ việc để đảm bảo an toàn cho những người đến đồn cảnh sát. Ngoài ra, để an toàn nhất thì người dùng hạn chế việc sử dụng điện thoại khi đang sạc và không để tay ướt cầm vào điện thoại đang sạc để tránh nguy cơ bị điện giật.

Vụ việc này xảy ra sau hai vụ điện giật gần đây khác ở Thái Lan. Tuần trước, một người phụ nữ ở tỉnh Surat Thani đã bị điện giật dẫn đến tử vong khi đang đi dắt xe máy dọc theo một con đường ngập nước. Người ta tin rằng điện đã bị rò rỉ từ hệ thống đèn đường.

Về vụ việc ban đầu liên quan đến Patiphat và bạn của anh ta, cảnh sát nghi ngờ rằng những kẻ tấn công là thanh thiếu niên địa phương nhắm vào những người mà họ không quen biết.

Người bạn của Patiphat, người bị bắn vào chân phải, khẳng định rằng họ không biết những kẻ tấn công và chưa từng có bất kỳ xung đột nào với họ trước đây.

