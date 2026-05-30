Đang đứng cạnh xe trộn bê tông, thợ hồ bỗng phát hiện thứ rơi ra bên dưới: Vừa nhìn kỹ đã vội tháo chạy

Nguyệt Phạm
Một vật thể lạ bất ngờ rơi xuống giữa lúc nhóm công nhân đang hoàn tất việc đổ bê tông tại công trường, khiến tất cả hoảng hốt.

Vật thể lạ rơi xuống khi mẻ bê tông gần hoàn tất

Vật thể lạ bất ngờ rơi ra từ xe trộn bê tông tại một công trình xây dựng đập tràn ở làng Ban Khok Khai, xã Kai Kham, huyện Mueang, tỉnh Amnat Charoen, Thái Lan, khiến nhóm thợ hồ đang làm việc gần đó hoảng hốt tháo chạy.

Xe trộn bê tông đang xả bê tông trộn sẵn phục vụ công trình, còn các công nhân đứng gần khu vực để san phẳng bề mặt vừa đổ. (Ảnh: Khaosod)

Theo Khaosod và Thairath, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 28/5. Thời điểm đó, xe trộn bê tông đang xả bê tông trộn sẵn phục vụ công trình, còn các công nhân đứng gần khu vực để san phẳng bề mặt vừa đổ. Khi phần bê tông trong thùng gần hết, một vật thể bất thường bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt họ.

Ban đầu, nhóm công nhân cho rằng đây có thể chỉ là một chiếc chai hoặc mảnh vật liệu vô tình lẫn vào bê tông. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, họ nhận thấy vật thể lạ có hình dạng giống một loại đạn, khiến không khí tại công trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Sau khi quan sát kỹ, họ nhận thấy vật thể lạ có hình dạng giống một loại đạn, khiến không khí tại công trường lập tức trở nên hỗn loạn. (Ảnh: Khaosod)

Ông Veera, 69 tuổi, một thợ hồ có mặt tại hiện trường, cho biết sự việc xảy ra khi nhóm công nhân gần hoàn tất công đoạn san bê tông. Ngay khi nhận ra vật thể có thể gây nguy hiểm, những người đứng xung quanh vội vàng rời khỏi khu vực để tránh rủi ro.

Theo lời người thợ hồ này, nếu vật thể phát nổ đúng lúc nhiều công nhân đang tập trung thi công, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Đội xử lý vật liệu nổ được điều động tới hiện trường

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đồn Mueang Amnat Charoen nhanh chóng phối hợp với đội xử lý vật liệu nổ EOD tỉnh Amnat Charoen tới kiểm tra hiện trường.

Nếu vật thể phát nổ đúng lúc nhiều công nhân đang tập trung thi công, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. (Ảnh: Khaosod)

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác nhận vật thể lạ nói trên là một quả đạn cối. Đội EOD sau đó đưa vật thể ra khỏi khu vực công trình và tiến hành tiêu hủy theo quy trình an toàn.

Thông tin ban đầu từ báo chí Thái Lan cho biết quả đạn được nghi đã lẫn trong nguồn cát hút từ sông Mekong, sau đó theo vật liệu đi vào quá trình sản xuất bê tông trộn sẵn. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, chưa phải kết luận chính thức về nguồn gốc của vật thể.

Đội EOD sau đó đưa vật thể ra khỏi khu vực công trình và tiến hành tiêu hủy theo quy trình an toàn. (Ảnh: Khaosod)

Vụ việc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi một vật thể nguy hiểm lại có thể xuất hiện ngay trong mẻ bê tông đang được sử dụng tại công trường. Chỉ trong vài giây, hoạt động thi công bình thường đã biến thành tình huống tiềm ẩn rủi ro lớn đối với những người đứng gần.

Theo Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc (UNMAS), các loại bom, đạn hoặc vật liệu nổ chưa phát nổ vẫn có thể gây chết người nếu bị chạm vào hoặc di chuyển. Khi phát hiện vật thể nghi nguy hiểm, người dân cần tránh tiếp xúc, rời khỏi khu vực và thông báo cho lực lượng chuyên trách xử lý.

Theo Khaosod, Thairath, WPN

01:31
