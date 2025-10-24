Mới đây, một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra ở Malaysia khiến một cô gái 18 tuổi bị thương và một nam thanh niên đã bị bắt giữ. Câu chuyện khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm vì cách hành xử khó hiểu của nghi phạm.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 5 giờ chiều ngày thứ Hai, 20/10 vừa qua tại bang Melaka của Malaysia. Khi đó, một cô gái 18 tuổi, làm công nhân nhà máy, đang ngồi đằng sau chiếc xe máy do chị dâu 21 tuổi cầm lái trên đường về nhà tại Batu 9, Tangga Batu.

Nạn nhân bị thương khá nặng sau vụ việc.

Bỗng dưng, cô gái đột nhiên cảm thấy đau nhói ở lưng rồi hoảng hốt phát hiện vùng eo mình bê bết máu. Nạn nhân phát hiện ra bản thân vừa bị một nam thanh niên dùng hung khí chém vào lưng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã bắt giữ được nghi phạm. Trợ lý Ủy viên Christopher Patit, Cảnh sát trưởng Melaka Tengah, cho biết nghi phạm đã thú nhận tội ác và thừa nhận có tình cảm với nạn nhân, nhưng không rõ động cơ của anh ta là gì vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công.

Được biết, nghi phạm 25 tuổi, hiện đang thất nghiệp, đã bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm sau, và một con dao dài 27 cm cũng bị thu giữ, được cho là hung khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Trong khi đó, Yati, 35 tuổi, người thân của nghi phạm cho biết cô đã rất sốc khi biết chuyện và cho biết em trai cô chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ vấn đề nào với gia đình hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang gặp vấn đề.

"Em trai tôi chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ vấn đề gì với tôi cả. Nạn nhân sống gần nhà mẹ chúng tôi ở Tangga Batu, nhưng tôi sống ở Sungai Udang, nên khi biết chuyện, tôi thực sự bị sốc." Yati cho biết gia đình cô sẽ để cảnh sát điều tra thêm và yêu cầu công chúng không đồn đoán, điều này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai gia đình.

"Chúng tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nạn nhân là người thân thiết với gia đình chúng tôi"", Yati chia sẻ.

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 326 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội Gây thương tích bằng vũ khí.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)