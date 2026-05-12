HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đang đi trên cao tốc thì xe tải bốc cháy, tài xế vội thoát thân, nhìn thứ trong đống tro ai cũng sợ hãi

Gia Linh
|

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Ngọn lửa lớn nhanh chóng bùng lên khiến cho việc tài xế thoát thân được đúng là một điều quá may mắn.

Mới đây, một vụ cháy xe tải ở Thái Lan đã gây hư hại đáng kể cho con đường cao tốc tại đây. May mắn là tài xế nhanh chóng hành động và chạy thoát thành công nên vụ việc không có thương vong về người. Tuy nhiên đây cũng là bài học đáng nhớ cho các tài xế khác lưu ý kiểm tra hàng hóa thật kỹ trước khi vận chuyển để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra hôm Chủ nhật 3/5 vừa qua trên đường Bangna-Trat ở Chachoengsao. Cảnh sát đồn Bang Pakong nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 7 giờ 30 tối trên làn đường bên trái của đường Thepparat, hay còn gọi là đường Bangna-Trat, thuộc huyện Bang Pakong.

Đang lái thì thấy xe tải bốc cháy, tài xế vội chạy thoát thân, nhìn thứ trong đống tro mà ai cũng sợ hãi - Ảnh 1.

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Chiếc xe được xác định là một chiếc xe tải Isuzu 10 bánh màu trắng, đăng ký tại Nakhon Pathom. Cảnh sát cho biết với báo ThaiRath rằng đã nghe thấy tiếng nổ lớn khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng khống chế ngọn lửa bằng nước và bọt chữa cháy, nhưng nỗ lực của họ bị cản trở đáng kể, thậm chí ngọn lửa lại bùng cháy trở lại ngay cả sau khi đã được dập tắt.

Đang lái thì thấy xe tải bốc cháy, tài xế vội chạy thoát thân, nhìn thứ trong đống tro mà ai cũng sợ hãi - Ảnh 2.

Chiếc xe tải chở theo rất nhiều pin lithium-ion nên đã dẫn đến hỏa hoạn.

Ngọn lửa lan rộng lên phía trên và ảnh hưởng đến đường cao tốc Bang Na – Chon Buri phía trên con đường. Mảnh vụn bê tông rơi xuống đường bên dưới, dẫn đến việc đóng cửa cả hai tuyến đường vì lý do an toàn. Tài xế khai với cảnh sát rằng anh ta đang vận chuyển hàng hóa từ huyện Plaeng Yao, tỉnh Chachoengsao thì hỏa hoạn xảy ra trên xe tải, khiến anh ta phải rời khỏi xe.

Đang lái thì thấy xe tải bốc cháy, tài xế vội chạy thoát thân, nhìn thứ trong đống tro mà ai cũng sợ hãi - Ảnh 3.

Tro tàn của đám cháy cho thấy chiếc xe đã chở khối lượng lớn pin lithium.

Anh ta nói rằng mình không biết mình đang chở loại hàng gì và chỉ chịu trách nhiệm lái xe. Sau khi đám cháy được khống chế, các nhà chức trách xác nhận chiếc xe tải đang chở pin lithium-ion, được phân loại là vật liệu nguy hiểm. ThaiRath đưa tin rằng loại pin này có thể bốc cháy khi tiếp xúc với nhiệt hoặc va đập. Thậm chí khi đã dập tắt rồi, nhưng do hiệu ứng phản ứng nhiệt tự phát của pin lithium-ion, các phản ứng hóa học tiếp tục diễn ra và ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Được biết, pin lithium-ion là một loại vật liệu dễ cháy nổ nên khi vận chuyển cần tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn như: Cách ly điện cực bằng vật liệu không dẫn điện, đặt trong hộp cứng, chống va đập, và giữ pin ở mức sạc dưới 30% khi vận chuyển để tránh cháy nổ...

Gia Linh (Theo The Thaiger)

Tử vi ngày mới 12/5: 3 con giáp được Thần tài điểm danh, hưởng trọn cát khí, tiền vào như nước
Tags

cảnh sát

tài xế

xe tải

hỏa hoạn

pin Lithium-ion

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại