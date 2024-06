Mới đây, một đoạn clip do camera an ninh ở Anh ghi lại được công bố đã khiến nhiều người thót tim. Nếu người đàn ông chỉ hành động chậm vài giây hoặc bị trượt chân trong khi cứu giúp cậu bé thì không ai dám chắc hậu quả sẽ ra sao. Câu chuyện cũng là một bài học cảnh giác để các bậc phụ huynh hoặc người đi cùng trẻ nhỏ thận trọng hơn.

Đang đi cùng người thân, cậu bé 3 tuổi đột nhiên trèo xuống rồi ngã xuống đường ray.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Sun, sự việc đã xảy ra vào tháng trước tại nhà ga Newark Northgate ở hạt Nottinghamshire của Anh. Từ hình ảnh do camera an ninh ở đây ghi lại, có thể thấy một cậu bé ba tuổi đang đi dọc sân ga, phía trước có vẻ là người thân của cậu, người đang bận tay xách nách mang với rất nhiều đồ đạc. Tin rằng cậu bé đi ngay sau mình nên người phụ nữ không ngoảnh lại.

Người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống để giải cứu cậu bé.

Tuy nhiên, khi đang đi trên sân ga, cậu bé hiếu động bỗng thay đổi 'lịch trình' bằng cách trèo xuống đường ray. Không may trong lúc trèo, cậu bé bị mất đà và ngã xuống đường ray. Nghe thấy tiếng kêu của cậu bé, người phụ nữ hoảng sợ vội quay lại.

Đúng lúc đó, một người đàn ông chứng kiến sự việc đã nhanh chóng nhảy xuống đường ray, bế cậu bé và đưa cậu trở lại sân ga. Lúc này, một nhân viên an ninh của nhà ga cũng có mặt để hỗ trợ họ. Khi tất cả đã đi đến khu vực an toàn thì đoàn tàu sầm sập chạy qua. Ước tính toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 20 giây. Nếu như người đàn ông phản ứng chậm hơn hoặc bị vấp ngã trong lúc cứu giúp cậu bé thì không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Chỉ ít giây sau thì một đoàn tàu sầm sập lao qua.

Trợ lý dịch vụ khách hàng của nhà ga, Olivia Timms, người chứng kiến vụ việc, cho biết: "Tôi nghĩ việc một đoàn tàu chạy qua ga với tốc độ cao chỉ vài giây sau đó đã cho thấy hậu quả có thể khủng khiếp đến mức nào. Thật may mắn, mọi người đã về nhà an toàn vào ngày hôm đó và chúng tôi muốn đảm bảo điều đó xảy ra hàng ngày".



Warrick Dent, giám đốc an toàn và vận hành tại Công ty Đường sắt Đông Bắc London nói thêm: “Thật may là những sự cố như được ghi lại trên camera quan sát là rất hiếm, nhưng chúng vẫn xảy ra. Chúng tôi biết rằng việc đi du lịch cùng trẻ em có thể là một thử thách. Việc di chuyển xe đẩy và hành lý qua một nhà ga đông đúc có thể rất căng thẳng. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bậc cha mẹ và người chăm sóc biết về các dịch vụ sẵn có của chúng tôi để có thể giúp hành trình của họ trở nên suôn sẻ và an toàn hơn."

Nguồn: The Sun