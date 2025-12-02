Đang đào giun thấy xẻng chạm phải vật cứng, lão nông dân run rẩy phát hiện kho báu nặng 30kg ngàn năm tuổi còn nguyên vẹn

Một người dân ở huyện Liễu Thành, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc, gần đây khi đang đào giun trong rừng trúc ở Hà Bối Thôn đã bất ngờ phát hiện ra một chiếc trống đồng ngàn năm tuổi được bảo tồn nguyên vẹn. Hiện vật đã được chuyển đến Bảo tàng huyện Liễu Thành để bảo quản và chờ giám định chuyên nghiệp.

Tờ Nam Quốc Kim Báo đưa tin, ông Dương Kiến Cầu, một người dân huyện Liễu Thành vào ngày 20/11 khi đang đào giun trong rừng trúc ven sông, bỗng cảm thấy cái xẻng chạm phải một vật cứng. Tiếp tục đào xuống, ông kinh ngạc thấy một chiếc trống đồng cổ lộ ra khỏi mặt đất, liền báo cáo ngay cho cán bộ thôn và cơ quan văn vật. Ngày 23/11, ông Liêu Quế Dẫn, Giám đốc Bảo tàng huyện Liễu Thành, cùng những người khác đã đến hiện trường, vận chuyển chiếc trống đồng về bảo tàng an toàn để bảo quản, đồng thời trao giấy chứng nhận bảo vệ văn vật cho người phát hiện.

Được biết, chiếc trống đồng này có đường kính mặt 69 cm, cao 44 cm, nặng 30 kg, thuộc loại hình truyền thống điển hình không đáy, thân rỗng. Về mặt tạo hình, trống có phần eo thắt lại, phần ngực đầy đặn, kỹ thuật chế tác trưởng thành và tinh xảo. Mặt trống lấy hoa văn mặt trời làm trung tâm, vành ngoài có 18 đường vân trang trí. Vòng ngoài cùng đúc 4 con ếch tượng trưng cho bốn phương, lần lượt hướng về đông, tây, nam, bắc, được khắc họa tinh xảo. Hai bên thân trống cũng đúc quai trống, phần ngực và eo được phủ đầy các hoa văn mang đậm nét đặc trưng của các dân tộc phương Nam.

Điều đáng chú ý là sau hàng ngàn năm bị chôn vùi, hiện vật này vẫn giữ được cấu trúc nguyên vẹn, gõ nhẹ vẫn có thể phát ra âm thanh cộng hưởng trong trẻo. Người dân địa phương nhớ lại, vào những năm 60 của thế kỷ trước, gần khu vực này từng có người đào sâu đất để xây nhà, nhưng đã vô tình bỏ qua chiếc trống đồng này. Mãi đến nửa thế kỷ sau, hiện vật mới có cơ hội tái xuất nhờ một sự tình cờ.

Lần đầu tiên trống đồng cổ được khai quật tại Liễu Thành đã thu hút sự quan tâm lớn của giới bảo tàng văn hóa địa phương. Ông Liêu Quế Dẫn cho biết, trống đồng là nhạc khí lễ nghi bằng đồng quan trọng của các nhóm ngôn ngữ Tráng-Đồng ở miền Nam Trung Quốc cổ đại, có chức năng tế lễ, truyền tin quân sự và tượng trưng cho quyền lực, lịch sử có thể truy ngược về hơn 2700 năm trước. Sơ bộ phán đoán chiếc trống đồng này có thể được đúc từ thời Hán đến thời Nam Bắc triều, niên đại kéo dài cả ngàn năm. Việc nó được khai quật phản ánh rằng Liễu Thành cổ xưa từng là một khu vực giao lưu văn hóa sôi nổi.

Hiện tại, hiện vật đã được báo cáo lên cơ quan quản lý văn vật khu tự trị để chờ giám định chi tiết. Các chuyên gia cho biết, sau khi kết quả giám định được công bố, bối cảnh lịch sử, giá trị văn hóa và diện mạo xã hội cổ đại mà chiếc trống đồng ngàn năm tuổi này đại diện sẽ dần được hé mở.

Nguồn: ETtoday