Chỉ với đoạn video dài 6 giây đăng trên Facebook, lực lượng CSGT Bắc Ninh đã xác minh được người điều khiển xe mô tô cùng hàng loạt vi phạm để xử lý theo quy định.

Nam thiếu niên đăng clip mang tính thách thức lực lượng chức năng khi điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông. (Video: Cục CSGT)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông, kèm những lời lẽ mang tính thách thức lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, đoạn video chỉ dài khoảng 6 giây, không thể hiện rõ thời gian và địa điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng xác minh, làm rõ người và phương tiện liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển xe mô tô biển số 99AB-281.xx là N.T.Đ. (SN 2009, trú tại phường Tiền Phong, Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 9/4/2026, Đ. điều khiển xe mô tô trên đường Trần Danh Tuyên, phường Tiền Phong và có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hình ảnh quá trình vi phạm được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh lập biên bản đối với N.T.Đ. về các hành vi: từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Cùng với đó, lực lượng CSGT lập biên bản đối với bà N.T.N. (SN 1984), là chủ phương tiện, về hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các nội dung vi phạm giao thông được đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn có thể trở thành căn cứ để lực lượng chức năng xác minh, làm rõ và xử lý.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo phụ huynh cần quản lý chặt chẽ phương tiện, tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo người tham gia giao thông không nên có tâm lý xem mạng xã hội là nơi để “thách thức” pháp luật. Những hành vi vi phạm, dù chỉ xuất hiện trong một đoạn clip ngắn, vẫn có thể được xác minh và xử lý theo quy định.