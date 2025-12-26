Đăng clip cô gái không biết mở cửa xe McLaren gây sốt, thanh niên tạo tranh cãi khi khẳng định đây là ‘tín hiệu tốt’

Một người đàn ông đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội sau khi chia sẻ một “dấu hiệu tích cực” khá đặc biệt trong buổi hẹn hò của mình: cô gái đi cùng không biết cách mở cửa chiếc McLaren.

Đoạn video do Seto Kiswoyo đăng tải ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ loay hoay trước cánh cửa xe với cơ chế mở đặc trưng. Trên màn hình video, anh chú thích rằng việc cô gái không biết cách mở cửa McLaren là một “dấu hiệu tích cực”, đồng thời nói thêm rằng nếu cô ấy biết quá rõ thì đó lại là điều đáng cân nhắc.





Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem, kéo theo hàng nghìn bình luận với nhiều góc nhìn khác nhau, phần lớn mang tính hài hước trước một “thước đo hẹn hò” khá lạ lùng.

Theo nhiều ý kiến, việc không biết cách mở cửa McLaren thực chất là điều hoàn toàn bình thường. Không giống các mẫu xe phổ thông, cửa McLaren không sử dụng tay nắm truyền thống. Người dùng thường phải bấm nút trên chìa khóa hoặc một cảm biến nhỏ được giấu kín trên cánh cửa, khiến cửa bật ra nhẹ trước khi được nâng lên theo cơ chế đặc biệt. Vị trí nút bấm này khác nhau tùy từng dòng xe, khiến ngay cả người tiếp cận lần đầu cũng dễ lúng túng.

Cửa xe McLaren sẽ khiến người lần đầu tiếp xúc xe gặp khó khăn khi tìm cách mở. Ảnh: Carbuzz

Ngay cả trong trường hợp chìa khóa điện tử hết pin, xe vẫn có phương án mở cửa thủ công thông qua chìa cơ giấu bên trong. Tuy nhiên, với những người chưa từng lái hay ngồi trên xe thể thao hạng sang, việc đứng lại vài giây để tìm cách mở cửa được xem là phản xạ rất tự nhiên, chứ không phải biểu hiện của sự thiếu hiểu biết.

Chính vì vậy, không ít người xem đặt câu hỏi vì sao chi tiết này lại được coi là một “dấu hiệu tích cực”. Một số bình luận cho rằng có thể cô gái chưa từng phải tự mở cửa xe, hoặc trong bối cảnh hẹn hò, người đàn ông nên là người mở cửa thay vì đứng quay video. Một số khác còn nghi ngờ rằng cô gái có thể chỉ đang “giả vờ” không biết.

Có người cho rằng việc cô gái không biết mở cửa xe không nói lên điều gì cả. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ trích việc Kiswoyo để người đi cùng loay hoay trong khi anh ghi hình. Trước những phản hồi này, chủ nhân đoạn clip cho biết anh làm vậy đơn giản vì mục đích giải trí cá nhân.

Ở chiều ngược lại, không ít phụ nữ, đặc biệt là những người quen thuộc với xe sang, đã tham gia cuộc thảo luận theo hướng hài hước. Có người cho rằng họ sẽ trở thành “dấu hiệu tiêu cực” trong mắt một số đàn ông vì quá rành cách mở cửa xe, trong khi người khác đùa rằng chỉ vì xem video này mà đã phải đi tìm hiểu đủ các cách mở cửa, rồi tự hỏi làm sao có thể “thoát khỏi” danh sách đó.

Nhiều chiếc siêu xe được thiết kế với phần cửa đặc biệt, có thể khiến phụ nữ gặp khó khăn khi tìm cách mở. Ảnh: ST

Dù gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, câu chuyện vẫn được nhìn nhận chủ yếu như một tình huống vui, phản ánh cách mạng xã hội biến những chi tiết rất nhỏ trong đời sống thường ngày thành chủ đề bàn luận sôi nổi, đồng thời cho thấy cách khái niệm “dấu hiệu tích cực” trong hẹn hò đang được diễn giải ngày càng linh hoạt.