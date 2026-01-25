Đang chuyển dầu qua Địa Trung Hải, tàu chở dầu treo cờ Nga bất ngờ bị một quốc gia EU chặn bắt giữa biển

Một tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga – mạng lưới tàu được cho là dùng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế – đang được lực lượng hải quân Pháp hộ tống về cảng Marseille-Fos, miền nam nước Pháp, để phục vụ điều tra. Thông tin này được các nguồn tin thân cận với vụ việc xác nhận hôm 23/1, một ngày sau khi con tàu bị chặn bắt trên Địa Trung Hải.

Theo các nguồn tin, tàu chở dầu mang tên Grinch dự kiến sẽ cập cảng Marseille-Fos vào sáng 24/1. Trước đó, hải quân Pháp, với sự hỗ trợ của các đồng minh, đã lên tàu và kiểm soát phương tiện này tại khu vực giữa Tây Ban Nha và Morocco. Con tàu được cho là đã khởi hành từ cảng Murmansk ở vùng Bắc Cực của Nga trước khi bị chặn lại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận vụ việc, cho biết hải quân nước này đã chặn bắt một tàu “đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế” và bị nghi ngờ treo cờ giả. “Chiến dịch được tiến hành trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, với sự hỗ trợ của một số đồng minh, và hoàn toàn tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển,” ông Macron nhấn mạnh. Theo nhà lãnh đạo Pháp, con tàu đã bị chuyển hướng và các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra liên quan.

Giới chức hàng hải Pháp sau đó cho biết tàu Grinch bị nghi ngờ vi phạm quy định về quốc tịch và treo cờ không đúng thực tế. Đáng chú ý, tàu Grinch hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Anh, trong khi một tàu khác có tên Carl, sử dụng cùng số đăng ký, lại bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc các tàu trong “hạm đội bóng tối” thường xuyên thay đổi danh tính để tiếp tục hoạt động.

Vương quốc Anh xác nhận đã hỗ trợ Pháp trong vụ việc, bao gồm cả công tác theo dõi tàu trước khi bị chặn bắt. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết London đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác để giám sát hoạt động của con tàu.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh EU đã áp đặt hơn một chục gói trừng phạt đối với Nga kể từ khi xung đột tại Ukraina bùng nổ. Dù vậy, Nga vẫn xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày sang các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ, phần lớn thông qua các tàu được cho là nằm ngoài hệ thống hàng hải phương Tây.

Báo cáo tháng 11/2025 của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, hơn 100 tàu Nga đã treo cờ giả, vận chuyển khoảng 11 triệu tấn dầu, trị giá ước tính 4,7 tỷ euro.

