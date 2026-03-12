Đang chờ lấy đơn, shipper bị người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp trước quán ốc ở TP.HCM

Ngày 12/3, Công an phường Hoà Hưng (TP.HCM) đang xác minh, điều tra làm rõ đoạn clip nam tài xế công nghệ bị tấn công khi đang chờ nhận đơn hàng tại quán ốc trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm ghế nhựa lao vào tấn công nam thanh niên tại một quán ăn. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chân dung người đàn ông đánh nam shipper

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào rạng sáng 12/3 ở quán ốc H.M. trên đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Thanh niên trong clip là anh Trần Hoàng Hữu P. (SN 2005, ngụ đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận) là tài xế chạy xe công nghệ.

Anh P. cho biết, thời điểm trên anh tới quán ốc trên để nhận đơn hàng giao cho khách. Khi anh dựng xe trên vỉa hè trước quán để chờ lấy đồ thì 1 người đàn ông từ trong quán bước ra yêu cầu anh dời xe sang vị trí khác.

Anh P. hỏi lại vì sao không được đậu xe ở đây thì người đàn ông bực tức và dùng ghế nhựa đánh anh P.. Đồng thời, anh P. dùng điện thoại quay lại hình ảnh người đàn ông này.

Sau vụ việc, nạn nhân đã tới công an trình báo và tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.