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Đang cho cá ăn, hàng loạt du khách bất ngờ thấy mặt sông xuất hiện điều khác thường: Chính quyền vào cuộc

Nguyệt Phạm
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Một sự việc liên quan đến du khách cho cá ăn tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc đầu tháng 10/2026, hoạt động du khách cho cá ăn tại Hợp Giang Môn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một cảnh tượng khác thường xuất hiện trên mặt sông, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Theo Jimu, ngày 5/10, nhiều đoạn video ghi lại khung cảnh tại Hợp Giang Môn được chia sẻ rộng rãi. Những hình ảnh cho thấy một phần mặt sông phủ kín các vật thể màu trắng, nổi san sát và trôi theo dòng nước.

Đang cho cá ăn, hàng loạt du khách bất ngờ thấy mặt sông xuất hiện điều khác thường: Chính quyền vào cuộc - Ảnh 1.

Một sự việc liên quan đến du khách cho cá ăn tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Sohu)

Thực tế, những vật thể này chính là bánh bao trắng được du khách mua để cho cá ăn. Lượng bánh bị ném xuống quá lớn khiến đàn cá không thể ăn hết, để lại cảnh tượng bánh bao nổi dày đặc trên mặt nước.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người hài hước cho rằng đàn cá đã được cho ăn đến mức phát ngán, trong khi không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về lượng thức ăn dư thừa.

Vì sao nơi này thu hút đông đảo du khách?

Hợp Giang Môn nằm tại nơi hợp lưu của sông Kim Sa và sông Mân, thuộc khu vực thượng nguồn sông Trường Giang. Đây là địa điểm thu hút du khách nhờ cảnh quan sông nước và những đàn cá tự nhiên.

Theo thông tin được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chia sẻ ngày 5/10, dòng nước tại nơi hai con sông gặp nhau tạo ra môi trường giàu oxy và sinh vật phù du, thuận lợi cho cá kiếm ăn.

Đang cho cá ăn, hàng loạt du khách bất ngờ thấy mặt sông xuất hiện điều khác thường: Chính quyền vào cuộc - Ảnh 2.

Thông thường, khi du khách thả thức ăn xuống nước, đàn cá nhanh chóng tập trung và tranh nhau ăn. (Ảnh: Sohu)

Thông thường, khi du khách thả thức ăn xuống nước, đàn cá nhanh chóng tập trung và tranh nhau ăn. Cảnh tượng này trở thành trải nghiệm thú vị, khiến nhiều người thích thú chụp ảnh, ghi hình.

Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ Quốc khánh, lượng người đến tham quan tăng mạnh, kéo theo tình huống ngoài dự kiến.

Một phụ nữ địa phương họ Lưu cho biết, quanh Hợp Giang Môn có các cửa hàng chuyên bán bánh bao để du khách cho cá ăn, với giá khoảng 1 nhân dân tệ mỗi chiếc, tương đương gần 4.000 đồng Việt Nam.

Theo lời kể của bà Lưu, chiều 5/10, khi đi ngang qua khu vực này, bà nhìn thấy bánh bao nổi thành từng lớp trên mặt sông. Khác với trước đây, đàn cá không còn tranh nhau ăn hết số bánh được ném xuống.

Đang cho cá ăn, hàng loạt du khách bất ngờ thấy mặt sông xuất hiện điều khác thường: Chính quyền vào cuộc - Ảnh 3.

Quanh Hợp Giang Môn có các cửa hàng chuyên bán bánh bao để du khách cho cá ăn, với giá khoảng 1 nhân dân tệ mỗi chiếc. (Ảnh: Sohu)

Đáng chú ý, có du khách từ nơi khác đến thậm chí mua tới 25 chiếc bánh bao để cho cá ăn. Lượng người tập trung ven sông cũng đông đến mức có thời điểm rất khó chen vào khu vực quan sát.

Bà Lưu cho biết trước đây, bánh bao vừa được ném xuống đã nhanh chóng bị đàn cá ăn hết. Nhưng trong kỳ nghỉ, số người cho ăn quá nhiều khiến bánh bao nổi trên mặt sông mà cá không tiếp tục ăn.

Chính quyền phải vào cuộc xử lý

Trước tình trạng trên, ngày 6/10, đại diện chính quyền khu vực Hợp Giang Môn cho biết đã nắm được thông tin từ các video lan truyền trên mạng và đang liên hệ với những đơn vị liên quan để xử lý.

Nhân viên Trung tâm Quản lý Đô thị và Cảnh quan quận Thúy Bình cũng cho biết sẽ phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo du khách hạn chế tùy tiện ném thức ăn xuống sông.

Đang cho cá ăn, hàng loạt du khách bất ngờ thấy mặt sông xuất hiện điều khác thường: Chính quyền vào cuộc - Ảnh 4.

Việc tùy tiện ném thức ăn xuống nước có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đàn cá và sự cân bằng sinh thái. (Ảnh: Sohu)

Đến ngày 7/10, theo báo Bành Phái, nhân viên Văn phòng khu phố Hợp Giang Môn xác nhận chính quyền địa phương rất quan tâm đến phản ánh của người dân. Theo thông tin đơn vị nắm được, số bánh bao nổi trên mặt sông đã được dọn sạch.

Đáng chú ý, đoạn sông chảy qua Nghi Tân nằm trong phạm vi Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia dành cho các loài cá quý hiếm và đặc hữu ở thượng nguồn sông Trường Giang.

Việc tùy tiện ném thức ăn xuống nước có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đàn cá và sự cân bằng sinh thái. Khi lượng thức ăn dư thừa quá lớn, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cũng trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Ngày 7/10, Tân Kinh Báo đăng bài bình luận về sự việc, cho rằng du khách nên ưu tiên quan sát cá thay vì cho cá ăn.

Đang cho cá ăn, hàng loạt du khách bất ngờ thấy mặt sông xuất hiện điều khác thường: Chính quyền vào cuộc - Ảnh 5.

Đối với những người có ý định đến Hợp Giang Môn, địa điểm này vẫn mang đến trải nghiệm đáng chú ý nhờ cảnh quan nơi hai dòng sông gặp nhau và cơ hội quan sát những đàn cá tự nhiên. (Ảnh: Sohu)

Đối với những người có ý định đến Hợp Giang Môn, địa điểm này vẫn mang đến trải nghiệm đáng chú ý nhờ cảnh quan nơi hai dòng sông gặp nhau và cơ hội quan sát những đàn cá tự nhiên.

Tuy nhiên, du khách nên hạn chế tự ý ném bánh bao hoặc các loại thực phẩm khác xuống nước, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan quản lý và ưu tiên hoạt động ngắm cảnh, chụp ảnh.

Sự việc tại Hợp Giang Môn cho thấy hoạt động du khách cho cá ăn tưởng chừng đơn giản có thể gây ra những hệ quả ngoài dự kiến khi quá nhiều người cùng thực hiện, đặc biệt tại những địa điểm du lịch có hệ sinh thái cần được bảo vệ.

Theo CCTV, Jimu, Tân Kinh báo

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Tags

du khách

Trung Quốc

cho cá ăn

đàn cá

bánh bao

ô nhiễm môi trường

Dòng sông

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