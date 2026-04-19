Đang chạy 100km/h, hộp số đột ngột về 2: Lỗi kinh hoàng khiến Ford phải thu hồi 1.400.000 chiếc xe bán tải

Ford vừa thông báo thu hồi gần 1,4 triệu chiếc xe bán tải F-150 tại thị trường Mỹ. Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý và hãng xe xác định một lỗi liên quan đến cần số, có thể khiến xe đột ngột về số thấp (downshift) ngoài ý muốn, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Ford cho biết đã ghi nhận hai trường hợp bị thương và một vụ tai nạn có khả năng liên quan đến sự cố này.

Đợt thu hồi bao gồm các xe tải nhẹ F-150 trang bị hộp số tự động 6 cấp, sản xuất từ ngày 12/03/2014 đến 18/08/2017. Lỗi này xuất hiện trên các dòng xe đời từ 2015 đến 2017 sử dụng hộp số 6R80 - nhóm sản phẩm vốn đã nằm trong tầm ngắm điều tra gắt gao của chính phủ liên bang.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi nằm ở tín hiệu chập chờn từ cảm biến phạm vi truyền động đến mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực. Khi tín hiệu này bị ngắt quãng, xe có thể tự động chuyển về số 2 một cách đột ngột.

Tính đến đầu tháng 4, Ford đã nhận được:

444 yêu cầu bảo hành.

105 báo cáo dịch vụ khách hàng liên quan đến lỗi này

Tổng cộng gần 1.000 sự cố đã được NHTSA ghi nhận trong báo cáo phân tích kỹ thuật hồi tháng 1/2026

Nhiều chủ xe phản ánh rằng hiện tượng về số thấp xảy ra bất ngờ mà không có cảnh báo hay tác động từ người lái, thường kèm theo tình trạng bó cứng bánh sau tạm thời, xe bị khựng lại hoặc trượt bánh. Đáng chú ý, 43% người dùng tham gia khảo sát cho biết họ từng bị khóa bánh ít nhất một lần, khiến nhiều người phải dừng lái xe vì lo ngại an toàn.

Khác với các đợt thu hồi dòng F-150 đời 2011-2014 trước đây, lỗi trên các dòng xe đời mới này được xác định là do sự xuống cấp của các kết nối điện bên trong khung dẫn (lead frame) dưới tác động của nhiệt độ và rung lắc theo thời gian. Trong tình huống xấu nhất, khi xe đang chạy ở tốc độ từ 56 - 103 km/h (35 - 64 mph), hộp số có thể nhảy thẳng từ số 6 về số 2.

Ford sẽ thực hiện khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm thay vì thay thế linh kiện phần cứng. Chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua thư và được hướng dẫn mang xe đến các đại lý Ford hoặc Lincoln. Tại đây, các kỹ thuật viên sẽ cài đặt lại mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực hoàn toàn miễn phí nhằm ngăn chặn tình trạng tự động về số do lỗi cảm biến.

Đợt thu hồi gần 1,4 triệu xe F-150 của Ford không chỉ là một con số thống kê đơn thuần, mà còn là một hồi chuông cảnh báo trong kỹ nghệ ô tô hiện đại. Việc một chiếc xe đang vận hành ở tốc độ cao (trên 100 km/h) đột ngột bị nhảy về số 2 là vô cùng nguy hiểm, biến một cỗ máy vận chuyển thành khối sắt mất kiểm soát.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Ford đối mặt với lỗi số đột ngột trên dòng F-150. Dù nguyên nhân lần này được xác định là do sự xuống cấp của các kết nối điện theo thời gian (nhiệt độ và rung lắc), thay vì lỗi phần cứng như trước, nhưng sự lặp lại của một dạng sự cố nghiêm trọng cho thấy những lỗ hổng trong quy trình kiểm thử độ bền dài hạn của hãng.

Theo: The deepdive