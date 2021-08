Đang bị xét xử tội lừa đảo vẫn tiếp tục phạm tội lừa đảo

Ngày 24/8, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can Nguyễn Xuân Bình (27 tuổi, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Trọng Nguyên (28 tuổi, ở TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Đỗ Công Vũ Nguyên (30 tuổi, ở TP. Tuy Hòa) và Huỳnh Thị Phúc Hy (26 tuổi, ở TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".



Theo cáo trạng, Bình là nhân viên hợp đồng của Công ty tài chính VPB-FC, có nhiệm vụ hướng dẫn và lập hồ sơ vay vốn tiêu dùng khách hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ tháng 6/2018.

Biết rõ ứng dụng Snap của Công ty VPB-FC không kiểm tra được tính đúng đắn thông tin cá nhân, hình ảnh trên chứng minh nhân dân (CMND) và những loại giấy tờ khác mà người vay cung cấp để làm hồ sơ vay vốn nên Bình nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6 - 12/2018, Bình làm giả hồ sơ vay vốn của Công ty VPB-FC để chiếm đoạt 145 triệu đồng và bị Công an huyện Tuy An khởi tố bị can.

Đến ngày 13/11/2019, Nguyễn Xuân Bình đã bị TAND huyện Tuy An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù cho 2 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" trong vụ bị cáo này lừa đảo hồ sơ, chiếm đoạt 145 triệu đồng năm 2018.

Trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú, từ tháng 4/2019 đến 1/2020, Bình cùng Trọng Nguyên dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa thông tin cá nhân trên CMND của những khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc khách hàng đã vay vốn trước đó, tạo ra các CMND giả rồi sử dụng để làm hồ sơ vay vốn trên ứng dụng Snap của Công ty VPB-FC, được công ty duyệt giải ngân 45 hồ sơ chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Bình đã sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa thành CMND giả, lập hồ sơ vay qua ứng dụng Snap cho Vũ Nguyên 30 triệu đồng. Còn Hy cung cấp cho Bình thông tin hai khách hàng trước đây của Hy để Bình sử dụng đăng ký 2 hồ sơ vay trên ứng dụng Snap hơn 94,4 triệu đồng.

Vũ Nguyên và Hy rút toàn bộ tiền sử dụng cá nhân rồi vứt bỏ thẻ ATM và sim điện thoại đã đăng ký hồ sơ vay nhằm tránh sự liên lạc, phát hiện của Công ty VPB-FC. Bình còn dùng hình ảnh của Bình để làm giả giấy CMND đứng tên Nghiêm Văn Dũng, lập 3 hồ sơ vay vốn của công ty khác để chiếm đoạt số tiền 3 triệu đồng đồng.