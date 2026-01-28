Đang bị EU trừng phạt, tàu chở dầu Nga được một tàu châu Âu hộ tống tới nước đồng minh của Mỹ mà không bị bắt giữ: Chuyện gì đây?

Một tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt của EU vì chở dầu Nga đang được một tàu cứu hộ của Tây Ban Nha hộ tống đến Tanger Med (Morocco), theo thông báo của Hải quân Thương mại Tây Ban Nha ngày 27/1.

Tàu Chariot Tide, vốn treo cờ Mozambique và mang tên Marabella Sun cho đến tháng 11, nằm trong danh sách trừng phạt của EU từ tháng 11/2024 vì giúp Nga xuất khẩu dầu, theo Liên minh châu Âu (EU). Theo thông báo của chính phủ Anh, tàu này cũng đã bị Anh trừng phạt.

Hải quân Tây Ban Nha không cho biết lý do tại sao tàu Chariot Tide không bị bắt giữ.

Theo thông báo, tàu Chariot Tide bị hỏng động cơ vào ngày 22/1 và con tàu đã trôi dạt trên vùng biển quốc tế cách Adra 33 dặm về phía nam, thuộc khu vực Almeria. Vị trí của tàu nằm trong vùng tìm kiếm và cứu hộ của Tây Ban Nha.

Con tàu đang được tàu cứu hộ hàng hải Clara Campoamor hộ tống đến cảng Tanger Med của Morocco.

Theo ước tính từ các nguồn tin trong ngành và các nhà phân tích, hiện có khoảng 1.200 – 1.600 tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối. Các tàu này giúp Nga và các nước khác như Venezuela và Iran né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và bán dầu cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ. Các tàu này thường cũ, không có quyền sở hữu rõ ràng và bảo hiểm.

Ngày 27/1, các quốc gia vùng biển Baltic và biển Bắc đã đưa ra một bức thư cảnh báo về mối nguy hiểm từ các tàu thuyền đánh lừa hoặc làm giả hệ thống nhận dạng, tắt thiết bị theo dõi và sử dụng nhiều hơn một quốc kỳ để tránh bị phát hiện và né tránh các lệnh trừng phạt.

Morocco, một đồng minh của Mỹ, vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga. Hai nước đã ký một thỏa thuận nghề cá vào tháng 10 cho phép tàu thuyền Nga đánh bắt cá trong vùng biển Đại Tây Dương của Morocco.

Trước đó, sau khi Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu từ Nga, một số tàu chở dầu với khoảng 140 triệu thùng dầu thô đã phải neo đậu ngoài khơi. Hầu hết các tàu này, vốn đang neo đậu ngoài khơi Oman, đang dần di chuyển đến gần Ấn Độ hơn hoặc hướng về Trung Quốc, trong khi chỉ có một tàu chở dầu duy nhất đã dỡ được dầu.

Trong khi đó, 14 quốc gia EU đã cùng đưa ra cảnh báo đối với các tàu chở dầu của Nga thuộc hạm đội bóng tối ở Biển Baltic và Biển Bắc: các tàu phải hoạt động dưới một quốc kỳ duy nhất và phải có đầy đủ giấy tờ an toàn và bảo hiểm hợp lệ, nếu không sẽ bị coi là không quốc tịch theo luật hàng hải quốc tế.﻿

Theo Reuters﻿