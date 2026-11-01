Nhận tin nhắn kém duyên, cô giáo đơ người không biết phải trả lời sao cho vẹn, xin dân tình "hiến kế".

Nguyễn Minh Lệ Giang - cô giáo Tiểu học xinh đẹp, một game thủ Liên Quân sôi nổi. Mang hình ảnh cô giáo trẻ thế hệ mới vừa giữ trọn nét dịu dàng, chuẩn mực trên bục giảng vừa sở hữu những sở thích giải trí hiện đại, cô nàng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, đi kèm với sự nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ là không ít tình huống éo le mà chính chủ cũng chẳng biết xoay xở ra sao.

Cụ thể, cô giáo tiểu học này đã chia sẻ một tình huống khó nói mà mình gặp phải. Cô bất ngờ nhận về một tin nhắn khiếm nhã từ tài khoản lạ trên mạng xã hội, buộc phải lên tiếng cầu cứu dân tình cách đáp trả sao cho thật "ngầu".

Ban ngày dịu dàng trong tà áo dài trên bục giảng, buổi tối "xả vai" hóa cao thủ Liên Quân

Nếu chỉ nhìn qua những khung hình trên lớp học hay loạt ảnh đời thường của cô giáo Nguyễn Minh Lệ Giang, chắc hẳn nhiều người sẽ ấn tượng ngay bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông ngọt ngào và thanh lịch. Cô sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao cùng mái tóc đen dài óng ả buông xõa tự nhiên.

Trong một đoạn video được chia sẻ, cô giáo Giang mở đầu bằng câu hỏi đầy thú vị hiện trên màn hình: "Buổi sáng đi dạy. Vậy buổi tối em làm gì?". Ngay ở những giây đầu tiên, khán giả được ngắm nhìn hình ảnh cô giáo tiểu học duyên dáng trong tà áo dài đỏ thắm, đứng trước bảng xanh, tận tình hướng dẫn các em học sinh nhỏ tuổi.

Chỉ sau một cú chuyển cảnh đầy bất ngờ, màn hình bỗng hiện lên logo quen thuộc của tựa game quốc dân Liên Quân Mobile (Arena of Valor). Rời xa phấn trắng bảng đen, buổi tối của cô giáo tiểu học hóa ra lại sôi động và kịch tính. Trong trận đấu được ghi lại, cô giáo Giang liên tục băng xả vào giao tranh tổng một cách đầy tự tin, chủ động di chuyển kiểm soát tầm nhìn khu vực sông, hỗ trợ đồng đội ăn Rồng đầy ấn tượng.

Sự đối lập thú vị giữa một cô giáo tiểu học nhẹ nhàng, ân cần ban ngày và một "nữ tướng" xông pha tuyến đầu trong Liên Quân Mobile mỗi tối đã giúp cô nàng ghi điểm mạnh mẽ nhờ tính cách trẻ trung, năng động và gần gũi.

Tình huống éo le trên mạng xã hội: Đăng bài tương tác liền bị người lạ nhắn tin kém duyên

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ, cô giáo Giang thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sự chú ý này đôi khi lại mang đến cho cô những phiền toái khó xử. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Threads (nguyenminhlegiang), nữ giáo viên trẻ đã chụp lại màn hình một đoạn hội thoại giữa cô và một tài khoản nam giới có tên T.K, kèm dòng trạng thái đầy bối rối: "Trả lời như nào cho ngầu đây cả nhà".

Theo ảnh chụp màn hình được chia sẻ, tài khoản K bình luận dưới bài viết của cô giáo Giang với nội dung: "Rep ib e nhé c" (Trả lời tin nhắn riêng của em nhé chị). Vốn giữ phép lịch sự khi tương tác với người theo dõi, cô giáo Giang nhẹ nhàng hỏi lại: "Rep như nào em nhỉ?". Khi đối phương báo rằng không gửi được tin nhắn trực tiếp do cài đặt quyền riêng tư, cô nàng đã mở mục tin nhắn chờ ra kiểm tra.

Và thứ đập vào mắt nữ giáo viên lúc này là một tin nhắn phản hồi tin (story) từ tài khoản T.K với nội dung vô cùng khiếm nhã, bình phẩm trực tiếp về cơ thể cô. Trước lời lẽ kém duyên từ người lạ, cô giáo Giang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nên đành đăng đàn nhờ cộng đồng mạng tư vấn cách phản hồi sao cho vừa lịch sự lại vừa "ngầu".

Cộng đồng mạng "hiến kế" đủ kiểu: Người khuyên thẳng tay "block", kẻ hài hước trêu đùa

Bài đăng cầu cứu của cô giáo Giang nhanh chóng thu hút hơn 3,6 nghìn lượt thả tim cùng hàng trăm bình luận tương tác sôi nổi. Bên dưới bài viết, cư dân mạng đã đưa ra đủ mọi lời khuyên từ nghiêm túc, thẳng thắn cho tới hài hước, lầy lội.

Phe nghiêm túc khuyên nên chặn (block) ngay lập tức: Đa số người dùng mạng xã hội đều tỏ ra bất bình trước hành vi nhắn tin quấy rối, thiếu tôn trọng phụ nữ của tài khoản nam kia. Theo quan điểm của nhóm này, với những người cố tình buông lời khiếm nhã trên không gian mạng, việc tranh cãi đôi co chỉ làm mất thời gian, nút "Chặn" và "Xóa" sẵn có trên màn hình chính là câu trả lời dứt khoát và "ngầu" nhất.

Phe hài hước đưa ra những màn "troll" đậm chất mạng xã hội: Bên cạnh những lời khuyên nghiêm túc, nhiều netizen lại chọn cách trêu đùa nhẹ nhàng để giúp cô giáo giải tỏa sự bực bội: "Nhắn cảm ơn ạ".

Câu chuyện nhỏ của cô giáo tiểu học Nguyễn Minh Lệ Giang một lần nữa phản ánh thực tế đời sống của thế hệ giáo viên trẻ hiện nay. Khi bước ra khỏi cánh cổng trường học sau những giờ giảng dạy tận tâm, họ cũng là những người trẻ mang đầy đủ cá tính, biết chăm chút cho ngoại hình, tự tin diện những trang phục tôn dáng khi dạo phố.

Tuy nhiên, việc chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội cũng vô tình khiến nhiều nữ giáo viên trẻ trở thành mục tiêu của những bình luận khiếm nhã từ một bộ phận người dùng thiếu ý thức. Cách xử lý khéo léo, giữ bình tĩnh và không sa đà vào những cuộc khẩu chiến tiêu cực của cô giáo Giang cho thấy bản lĩnh và sự chừng mực cần có.