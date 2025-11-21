Mới đây, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại Malaysia khiến những nhân chứng có mặt ở hiện trường không khỏi hốt hoảng. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc diễn ra vào tối thứ Tư, 19/11 vừa qua tại một nhà hàng ở gần thành phố Seremban của Malaysia.

Nạn nhân đã chạy trốn nhưng vẫn bị bắn tử vong.

Theo đó, Sở cảnh sát quận Seremban nhận được cuộc gọi về vụ nổ súng lúc 23 giờ 23 phút, sau khi một người dân gọi đến báo cáo về vụ việc mà họ cho là một vụ giết người. Một người đàn ông đang dùng bữa thì bị bắn chết.

Theo lời kể của các nhân chứng được tờ The Star trích dẫn, nạn nhân đã ăn xong được vài phút trước khi hai chiếc xe ô tô đi đến nhà hàng và dừng trước cửa. Sau đó, anh ta đột nhiên đứng dậy và chạy qua đường để cố gắng trốn thoát những người ở trên xe. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn bị đám người truy đuổi và nhiều tiếng súng vang lên.

Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường.

Các nhân chứng nhìn thấy người đàn ông gục ngã cách đó không xa trên đảo giao thông giữa đường, nơi sau đó nạn nhân được các nhân viên y tế tuyên bố đã tử vong.

Theo hình ảnh hiện trường từ truyền thông địa phương, cánh tay trái của nạn nhân cũng đã bị đứt lìa khỏi cơ thể. Cảnh sát trưởng quận Seremban xác nhận rằng vụ án vẫn đang được điều tra và các chi tiết bổ sung sẽ được cung cấp cho giới truyền thông trong thời gian tới. Cảnh sát chưa công bố danh tính nạn nhân, bất kỳ thông tin nào về nghi phạm hoặc động cơ đằng sau vụ nổ súng.

Khi vụ việc được đưa tin trên truyền thông, nhiều người đã ví nó đáng sợ và nguy hiểm không khác gì cảnh quay trong một bộ phim hành động Hollywood. Một số netizen đã đưa ra các lời đồn đoán, cho rằng có thể người đàn ông bị các băng đảng truy đuổi và sát hại.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Malaysia thì yêu cầu người dân không nên đưa ra những phỏng đoán vô căn cứ và chờ kết quả điều tra.

Gia Linh (Theo Mothership)