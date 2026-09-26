Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Những người có mặt tại hiện trường khai với cảnh sát rằng lúc đó họ nghe thấy hai tiếng súng nổ và sau đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Mới đây, một thầy thuốc y học cổ truyền nổi tiếng tại Thái Lan đã bị bắn chết khi đang ngồi ăn uống và thảo luận về cuộc bầu cử bổ sung sắp tới cùng các chính trị gia địa phương tại nhà riêng ở tỉnh Phatthalung của nước này vào tối thứ Năm, ngày 24 tháng 9 vừa qua.

Cảnh sát từ đồn Thale Noi đã được điều động đến ngôi nhà ở xã Phanang Tung, huyện Khuan Khanun vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Các chuyên gia pháp y, một bác sĩ từ Bệnh viện Khuan Khanun cùng lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt tại hiện trường.

Thầy thuốc Jakkrit, 40 tuổi, nạn nhân của vụ việc. Nguồn ảnh: Naewna.

Nạn nhân được xác định là anh Jakkrit, 40 tuổi, người dân địa phương thường gọi là "Thầy thuốc Boy". Anh là thầy thuốc y học cổ truyền chuyên về các phương pháp điều trị bằng thảo dược.

Anh Jakkrit được tìm thấy trong tư thế nằm sấp sau khi bị bắn vào bên phải đầu. Theo báo cáo ban đầu, viên đạn vẫn còn nằm lại trong vết thương.

Vụ nổ súng tại Phatthalung xảy ra ở khu vực sân sau của ngôi nhà, nơi đã được bày sẵn hai bàn tiệc.

Hiện trường vụ việc. Nguồn ảnh: Matichon

Được biết lúc đó, anh Jakkrit đang dùng bữa cùng Thị trưởng xã Phanang Tung và một nhóm khoảng năm người. Được biết, họ đang thảo luận về cuộc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng xã Phanang Tung sắp tới.

Jakkrit được cho là đóng vai trò chủ chốt trong việc lựa chọn và ủng hộ các ứng cử viên cho cuộc bầu cử này. Những người có mặt tại hiện trường khai với cảnh sát rằng họ nghe thấy hai tiếng súng nổ trước khi thấy Jakkrit gục xuống. Sau đó, họ đã tản ra và rời khỏi khu vực trong cảnh hỗn loạn.

Người dân địa phương mô tả Jakkrit là một nhân vật có uy tín trong cộng đồng, thường xuyên ủng hộ các hoạt động tại địa phương, bao gồm các dự án cải tạo đường sá và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh cũng thường xuyên quyên góp thực phẩm cho các đám tang và những nghi lễ khác trong làng, điều này góp phần tạo nên danh tiếng tốt đẹp của anh trong cộng đồng.

Tuy nhiên, người dân cho biết họ không hay biết liệu Jakkrit có mâu thuẫn hay tranh chấp với ai hay không, bởi thầy thuốc này có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người.

Cảnh sát nhận định hung thủ đã nổ súng từ một vị trí tối, cách ngôi nhà một khoảng nhất định.

Các cán bộ điều tra đang lấy lời khai của những người chứng kiến tại hiện trường và người thân của Jakkrit. Cảnh sát đang xem xét các vấn đề chính trị tại địa phương cũng như những tranh chấp cá nhân trong quá khứ của Jakkrit như những hướng điều tra khả thi.

Gia Linh (Theo The Thaiger)