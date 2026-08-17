Đang ầm ĩ tin Soobin vừa chia tay gái xinh 2k3

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Soobin và mỹ nhân 2k3 thế này?

Nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Soobin và nàng Á hậu kém 1 tuổi Heesun là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả ở show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Không chỉ thành đôi ở cuối chương trình, cặp trai đẹp gái xinh 10X còn xác nhận hẹn hò ngoài đời thật. Trong thời gian qua, cặp đôi im ắng đến lạ thường, khiến cho công chúng không khỏi tò mò về tình trạng mối quan hệ của họ ở thời điểm hiện tại.

Tới tối 17/8, Heesun bất ngờ đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ khiến cho nhiều khán giả không khỏi hoang mang: “Bây giờ có lẽ mắt nhìn người của tôi đã cao hơn 1 chút rồi. Tôi muốn gặp 1 người tốt. Bây giờ tôi muốn hẹn hò thận trọng hơn và chỉ bắt đầu mối quan hệ khi bản thân có thể phán đoán xem liệu tôi và người ấy có hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau được hay không. Trước đây, tôi thuộc kiểu người hay dựa dẫm vào bạn trai. Vì vậy, tôi thường không chịu nổi khoảng thời gian cô đơn 1 mình sau khi chia tay, nên cứ liên tục yêu đương. Nhưng giờ đây, tôi đã cảm thấy tự tin vào bản thân, và tiêu chuẩn của tôi cũng đã thay đổi rồi. Hơn nữa, sau nhiều chuyện đã qua thì tôi bỗng dần có cảm giác e ngại khi bắt đầu mối quan hệ mới. Tôi là người sống tình cảm nên cũng rất dễ bị tổn thương”.

Những chia sẻ mới đây từ Heesun đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả cho rằng cô đã chia tay Soobin, đồng thời đang thận trọng cân nhắc về 1 mối quan hệ hẹn hò bên người mới.

Soobin - Heesun được cho là đã "đường ai nấy đi". Ảnh: X

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Soobin lẫn Heesun đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận hay bác bỏ nghi vấn chia tay đang râm ran trên mạng xã hội suốt 12 giờ qua.

Trước khi dính tin chia tay, Soobin - Heesun nhiều lần khiến dân mạng “quắn quéo” trước những khung hình hẹn hò đầy tình cảm. Hồi tháng 2 năm nay, Soobin - Heesun đã tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn ở 1 rạp chiếu phim ở Hàn Quốc. Được biết, cặp đôi dành thời gian bên nhau để cùng thưởng thức bộ phim điện ảnh oanh tạc phòng vé xứ kim chi vào thời điểm đó mang tên The King’s Warden. Theo nhân chứng cho hay, Soobin - Heesun có nhiều cử chỉ tình tứ tại rạp chiếu bóng, khiến người hâm mộ “tan chảy”. Cặp trai đẹp gái xinh 10X tựa vai vào đối phương, thì thầm vào tai nhau như thể đang đắm chìm trong thế giới dành riêng cho 2 người họ. Đáng chú ý, chàng diễn viên điển trai và nàng Á hậu kém 1 tuổi còn dùng chung ống hút khi uống nước ngọt.

Trước đó ít ngày, đúng vào mùng 5 Tết nguyên đán, Soobin - Heesun đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn trong bầu không khí ngập tràn màu hồng. Khi ấy, 2 người họ tới 1 tiệm photobooth để chụp ảnh cặp đôi. Trước ống kính, cặp đôi hot nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5 khiến netizen phát sốt với vóc dáng lý tưởng cùng size gap chuẩn cặp đôi xé sách bước ra từ thế giới ngôn tình.

Soobin - Heesun được bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc vào đúng mùng 5 Tết năm nay. Ảnh: X

Trong thời gian Địa Ngục Độc Thân mùa 5 lên sóng, Soobin - Heesun đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ những màn tương tác quá đỗi ngọt ngào, dễ thương. Trong quá trình ghi hình, cặp đôi đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương. Đáng chú ý ở 1 phân cảnh đi cùng Minji, Soobin đã thừa nhận rằng lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ tới Heesun, lo lắng, quan tâm xem cô đang làm gì.

Ở tập cuối, Soobin - Heesun đã thành đôi trong những tiếng reo hò của người hâm mộ. Sau khi show đóng máy, họ vẫn tiếp tục hẹn hò ngoài đời thật và là cặp đôi hiếm hoi của Địa Ngục Độc Thân 5 xác nhận yêu đương trong đời thực.

Soobin - Heesun xác nhận hẹn hò ngoài đời thật ngay sau khi Địa Ngục Độc Thân 5 kết thúc phát sóng. Ảnh: X

Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới giải trí, Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki. Soobin trong năm nay đã xác nhận đóng phim Gift cùng tài tử hạng S Kim Woo Bin, hứa hẹn đưa sự nghiệp diễn xuất lên tầm cao mới.

Trong khi đó, Heesun sinh năm 2003, từng đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây 2 năm. Cô là Á hậu có thành tích học tập đỉnh hàng đầu trong lịch sử cuộc thi Miss Korea. Mỹ nhân 10X đang theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Đại học Carnegie Mellon. Được biết, đây là ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Soobin (bên trái) được mệnh danh là “tiểu Song Joong Ki” nhờ ngoại hình hao hao đàn anh nổi tiếng. Ảnh: Koreaboo