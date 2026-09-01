Điều cha mẹ cần dạy con là: hãy cố gắng trong khả năng của mình, nhưng cũng phải hiểu rằng cuộc đời luôn có những điều nằm ngoài sự kiểm soát.

Một bà mẹ Trung Quốc đưa con gái đi máy bay, cả hai ngồi ở khoang phổ thông. Chuyến bay không đúng vào giờ ăn chính nên tiếp viên hàng không chỉ phát xuống hai chiếc bánh mì được đóng gói khá đơn giản. Không có cơm nóng, cũng chẳng có hoa quả.

Người mẹ cảm thấy hơi chạnh lòng nên chụp lại phần đồ ăn trước mặt rồi đăng lên mạng, than thở rằng hai mẹ con chỉ được phát những chiếc bánh mì khô. Ban đầu, có lẽ chị chỉ muốn chia sẻ một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Không ngờ phần bình luận lại nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi.

Bức ảnh gây tranh cãi. Ảnh Sohu

“Không chịu cố gắng thì con gái chỉ có thể ăn bánh mì khô?”

Một số người lập tức đứng ở góc nhìn đầy phán xét. Họ đăng hình ảnh những suất ăn phong phú, đẹp mắt ở khoang hạng nhất rồi nói những lời kiểu: Bạn không chịu cố gắng thì con gái bạn đương nhiên chỉ có thể ăn bánh mì khô.

Trong khi đó, một nhóm khác lại giải thích rằng chuyến bay không nằm trong khung giờ phục vụ bữa ăn chính thì hãng hàng không vốn chỉ cung cấp đồ ăn nhẹ. Vì vậy, việc hành khách nhận được bánh mì không có gì bất thường và hãng bay cũng không làm sai.

Hai bên tranh luận qua lại, tưởng như chỉ đang nói về chuyện suất ăn trên máy bay. Nhưng đằng sau đó lại là một vấn đề đáng suy ngẫm hơn: vì sao ngày càng nhiều người có thói quen dùng “sự cố gắng” để giải thích cho mọi khác biệt về vật chất?

Dường như trong mắt một số người, chỉ cần cuộc sống chưa đủ tốt thì nguyên nhân mặc định là chưa đủ nỗ lực. Không có tiền đi hạng thương gia? Chưa đủ cố gắng. Không sống trong căn nhà đẹp? Chưa đủ cố gắng. Con cái chưa đạt thành tích nổi bật? Cha mẹ chưa biết dạy hoặc bản thân đứa trẻ chưa chịu cố gắng.

Nhưng cuộc sống thực tế đâu đơn giản như vậy. Có những người mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm, làm việc đến tối muộn, chăm chỉ và nghiêm túc với công việc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể duy trì một cuộc sống bình thường. Nỗ lực rất quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có thể đi được bao xa. Cơ hội, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, sức khỏe, thời điểm, may mắn… tất cả đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Một người đang ngồi khoang phổ thông không có nghĩa họ lười biếng. Một đứa trẻ ăn chiếc bánh mì đơn giản trên máy bay cũng không có nghĩa tương lai của em chỉ có thế.

Điều đáng nói hơn là rất nhiều người lớn khi bị người khác đánh giá bằng câu “chưa đủ cố gắng” thì cảm thấy khó chịu. Họ hiểu rằng cuộc sống của mình có những giới hạn mà người ngoài không thể nhìn thấy. Nhưng khi quay về nhà, không ít người lại vô tình sử dụng chính tiêu chuẩn ấy để đánh giá con cái.

Một lần thi không tốt lập tức bị quy thành lười biếng. Điểm số thấp được hiểu là chưa cố gắng. Nhưng liệu mọi thất bại đều xuất phát từ việc một đứa trẻ không nỗ lực?

Đừng biến những tiếc nuối của cha mẹ thành áp lực của con

Điều đáng sợ nhất không phải là cha mẹ mong con tiến bộ. Cha mẹ hoàn toàn có thể khuyến khích con học tập, rèn luyện và cố gắng để có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Điều cần tránh là lấy những tiếc nuối và áp lực của chính mình đặt lên vai con.

Một người mẹ nhìn thấy người khác được ngồi khoang hạng nhất, còn mình chỉ có thể ngồi khoang phổ thông, có thể cảm thấy chạnh lòng. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu sự chạnh lòng ấy biến thành câu: Con phải học thật giỏi, nếu không sau này con chỉ có thể sống như mẹ, thì đứa trẻ sẽ phải gánh một nỗi áp lực vốn không thuộc về mình.

Nó không còn học vì tò mò, vì muốn trưởng thành hay vì yêu thích một điều gì đó. Nó học vì sợ mình trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ tiếp tục sống trong thiếu thốn. Đó là một gánh nặng rất lớn đối với một đứa trẻ.

Ăn một chiếc bánh mì trên máy bay không phải là thất bại. Ngồi khoang phổ thông cũng không phải dấu hiệu của một cuộc đời kém cỏi. Tương tự, một lần thi không đạt điểm cao không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Ảnh: Sohu

Điều cha mẹ cần dạy con là: hãy cố gắng trong khả năng của mình, nhưng cũng phải hiểu rằng cuộc đời luôn có những điều nằm ngoài sự kiểm soát.

Có thể hôm nay con chưa giỏi bằng bạn. Có thể gia đình mình chưa có điều kiện bằng người khác. Có thể con chưa đạt được điều mình mong muốn. Nhưng những điều đó không khiến con trở thành một người kém giá trị.

Gia đình đáng lẽ phải là nơi đứa trẻ được nghỉ ngơi sau những so sánh ngoài xã hội, chứ không phải nơi những so sánh ấy tiếp tục được mang về và đặt lên bàn ăn. Cha mẹ có thể mong con vươn lên. Nhưng đồng thời cũng cần cho con biết rằng dù hôm nay con chỉ có một chiếc bánh mì đơn giản trong tay, con vẫn được yêu thương và vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

Bởi giáo dục con không chỉ là dạy con cách trở thành người thành công mà còn là dạy con cách sống bình thản khi mình chưa có tất cả những gì người khác đang có.