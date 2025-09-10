Dàn xe camera khủng của Lê Bảo Hân sẵn sàng phục vụ A80: Đoàn làm phim Fast & Furious cũng có xe tương tự

Mới đây, anh Lê Bảo Hân - người được nhớ đến khi đi xe điện cân bằng thực hiện các góc quay khó trong lễ diễu binh, diễu hành A80 - đã chia sẻ thêm một câu chuyện về việc chuẩn bị phục vụ đại lễ.

Lê Bảo Hân, còn gọi là Steadihan, chia sẻ rằng trong quá trình trao đổi với người phụ trách chương trình, anh sẵn sàng mang tới những thiết bị tốt nhất, trong đó có ba chiếc xe chuyên dụng có cần cẩu gắn camera. Những xe này gồm một chiếc xe điện, một chiếc bán tải hiệu Chevrolet, và đặc biệt nhất có lẽ là một chiếc Porsche Cayenne.

Ảnh chụp màn hình bài chia sẻ của anh Lê Bảo Hân trên mạng xã hội.

Những chiếc xe gắn camera này thường phục vụ các cảnh quay khi đang di chuyển; với thiết kế khác nhau, mỗi xe phục vụ một mục đích khác nhau. Tuy nhiên, điều có thể thấy là cả ba xe đều được sơn màu đen nhám.

Trên thực tế, đây là màu sắc thường thấy trên các xe camera như vậy. Điều này xảy ra là bởi trong các cảnh quay, thiết bị quay không được tác động đến màu sắc chủ thể. Màu đen nhám của các xe camera được sử dụng cũng vì lý do này - tránh phản chiếu ánh sáng lên chủ thể.

Ba chiếc xe chuyên dụng anh Lê Bảo Hân sẵn sàng mang tới phục vụ A80.

Một điều cũng cần nhắc tới là một đoàn làm phim sẽ có nhiều người cùng tham gia, như người vận hành máy quay, người chịu trách nhiệm lấy nét cảnh quay, đạo diễn... Với các cảnh quay khi đang di chuyển, những người này cũng cần di chuyển theo để đảm bảo diễn viên hoặc chủ thể đạt được sát nhất ý đồ của cảnh quay.

Nếu như chiếc xe điện gắn camera phù hợp với các cảnh quay không cần di chuyển nhiều, chiếc bán tải hay chiếc Porsche Cayenne phù hợp hơn với các cảnh di chuyển liên tục, thậm chí là trong điều kiện mặt đường xấu hay tốc độ cao.

Nói một cách đơn giản, thiết bị càng hiện đại càng dễ thực hiện các cảnh quay khó.

Ảnh do anh Lê Bảo Hân chia sẻ trên mạng xã hội, được cho là hậu trường của phim Taxi Driver 2.

Nói riêng về chiếc Porsche Cayenne gắn cần cẩu camera, đây là chiếc xe camera dễ thấy trong các đoàn làm phim hành động có các cảnh quay tốc độ cao. Porsche Cayenne có giá trị cao nhưng đi kèm nhiều giá trị phù hợp làm xe camera nên thường xuyên được lựa chọn.

Trong các cảnh quay tốc độ cao, xe gắn camera cần có đủ sức mạnh để theo kịp, cần đủ không gian để đoàn làm phim ngồi trong vận hành, và cần có cấu trúc đủ chắc chắn để mang theo cần cẩu camera (tùy trang bị, trọng lượng của cụm thiết bị này có thể lên tới hơn 200 kg).

Porsche Cayenne với định vị là xe gầm cao thể thao hạng sang đủ sức đáp ứng toàn bộ yêu cầu này, đi kèm một lợi thế là có gầm đủ cao để vượt các đoạn đường khó.

Porsche Cayenne gắn camera được cho là không có chiếc thứ hai tại Việt Nam.

Tùy nhu cầu của đơn vị vận hành, các xe gắn camera này có thể có các trang bị khác nhau.

Trên một chiếc Porsche Cayenne gắn cần cẩu camera từng được rao bán tại Mỹ, chiếc xe này đã được độ lại với 6 chỗ ngồi, gồm chỗ ngồi cho lái xe, người điều khiển camera, người điều khiển cần cẩu, người điều khiển lấy nét, và hai chỗ ngồi cho khách hàng hoặc đạo diễn.

Tất cả vị trí gần như đều có thiết bị liên lạc và màn hình riêng, có thể theo dõi được hình ảnh từ camera nhằm đảm bảo thực hiện đúng nhất ý đồ cảnh quay.

Nội thất chiếc Porsche Cayenne với hệ thống điều khiển camera "DJI Master Wheels 3 Axis đầu tiên ở Việt Nam" do anh Lê Bảo Hân chia sẻ trên mạng xã hội.



Chiếc Porsche Cayenne trong đoàn làm phim của anh Lê Bảo Hân là chiếc thuộc thế hệ đầu tiên - sản xuất trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2010. Tùy phiên bản, Porsche Cayenne thế hệ này có thể trang bị động cơ xăng 4.8L V8, có thể tăng tốc đến 0-100km/h trong khoảng 5 giây.

Một chiếc Porsche Caynne gắn camera tương tự trong đoàn làm phim Fast & Furious 9.

Trên thế giới, nhiều đoàn làm phim cũng lựa chọn Porsche Cayenne cùng thế hệ để làm xe gắn camera. Trong một chia sẻ về cảnh hậu kỳ của bộ phim Fast & Furious 9, một chiếc Porsche Cayenne gắn camera cũng đã xuất hiện trong đoàn làm phim.

Một số phương tiện khác được sử dụng làm xe gắn camera của anh Lê Bảo Hân.

Ngoài ba chiếc xe được nhắc đến, anh Lê Bảo Hân cũng đã chia sẻ về nhiều mẫu xe gắn camera khác trên mạng xã hội. Các xe anh sử dụng có đủ cả xe đạp địa hình BMX, xe tay ga Yamaha Nouvo, xe tay ga Yamaha Tabi 125 độ 3 bánh, xe phân khối lớn hạng trung Honda Transalp 750, đến xe phân khối lớn cỡ lớn BMW R 1200 GS.