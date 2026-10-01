Dân văn phòng ở TP.HCM tối 30/9: Ra về lúc 18h đến 21h vẫn đứng trên đường

Với nhiều dân văn phòng TP.HCM, quãng đường về nhà tối 30/9 đang kéo dài hơn rất nhiều so với ngày thường.

Tối 30/9, từ Threads đến TikTok hay Facebook dường như biến thành một “bảng tin” online, nơi người dùng liên tục cập nhật tình hình đường về nhà. Đúng lúc tan tầm, TP.HCM xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông gặp không ít khó khăn.

Người thở phào “may quá” vì sau hơn 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng về ăn được cơm mẹ nấu. Có người vẫn đang mải miết rep bình luận trên Threads trong lúc chờ nước rút bớt,...

“Lên mạng thấy mình không cô đơn ngay, dù có thể là 22h mới về tới nhà”, “Ai đi làm, tan ca mà về nhà đúng giờ hôm nay chắc phải được giải nhân viên của năm”, “Mấy bà ơi, tui may quá, nãy xe như bị chết máy thì có chú đó lên hỗ trợ, thế là sau 1 tiếng tui đã về nhà an toàn”,... một vài chia sẻ của cư dân mạng.

Đường về nhà tối nay của nhiều người. Ảnh: 20.hmt

Khu vực trong khuôn viên trường đại học. Ảnh: Itsme_Nhu.Y

Chia sẻ với chúng tôi, Long (nhân viên văn phòng) cho biết cậu tan ca lúc 18h và bắt đầu di chuyển về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 21h, Long vẫn đang ở trên đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây. Nước dâng cao khiến việc di chuyển bằng xe máy chậm hơn, Long phải chờ nước rút bớt mới có thể tiếp tục đi.

Ảnh: NVCC.

Khu vực Long đang đứng nước ngập rất sâu. Ảnh: NVCC.

Với Long, việc đứng chờ thêm một lúc cũng là cách để đảm bảo có thể tiếp tục di chuyển an toàn thay vì cố đi qua đoạn nước đang cao.

Huỳnh Mai cũng tan ca vào khoảng 17h30 và bắt đầu di chuyển từ khu vực giao giữa đường Song Hành và Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây. Nhà cách công ty khoảng 9 km và ngày thường, nữ nhân viên văn phòng này chỉ mất khoảng 30 phút để về đến nhà.

Chiều 30/9, đường ngập khiến xe của Mai bị chết máy giữa đường. Cô phải dắt xe một đoạn ra đường lớn rồi mới có thể tiếp tục di chuyển. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, Mai đã về được đến nhà an toàn.

Mai nói cô thật sự thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về được đến nhà, đồng thời mong những người vẫn còn đang ở ngoài đường cũng sớm về nhà an toàn.

Đường về nhà của Huỳnh Mai. Ảnh: NVCC.

Ở một hướng khác, Quang cũng gặp đoạn ngập khi di chuyển từ khu vực làm việc gần sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Khi đến đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, anh phải giảm tốc độ do nước ngập. Sau khoảng 1 tiếng di chuyển, Quang vẫn chưa thể về đến nhà thì chiếc xe bất ngờ chết máy giữa đường.

Đường về nhà của Quang. Ảnh: Q.

Trong lúc chờ xử lý sự cố, Quang cho biết xung quanh cũng có nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng lại để tránh những đoạn nước sâu. Giữa buổi tối nhiều người cùng trên đường về nhà, cảnh chờ đợi và tìm cách vượt qua những đoạn ngập dường như trở thành tình huống chung.

Trong khi đó, những người đi tập thể dục về cũng gặp sự cố giữa đường.

Anh Thư cho biết khoảng 18h20, trên đường đi tập thể dục về, cô gặp đoạn ngập tại khu vực chợ. Chiếc xe bất ngờ chết máy giữa đường nhưng may mắn sau đó nổ lại được. Thư quyết định quay đầu, tìm hướng khác để di chuyển. Tuy nhiên, chỉ đi được khoảng 200 m, chiếc xe lại chết máy và lần này không thể khởi động lại. Không thể tiếp tục di chuyển, Thư tấp vào một siêu thị để chờ hỗ trợ. Sau đó, ba cô tới nơi và dắt xe giúp. Cuối cùng, Thư phải người thân đến hỗ trợ để đưa về nhà.

Ảnh: NVCC.

Ảnh: NVCC.

Trước đó, ngay từ sáng 30/9, mưa lớn kéo dài đúng giờ cao điểm cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ùn ứ. Người đi học, đi làm phải di chuyển chậm, nhiều trường hợp đến nơi muộn hơn thường lệ. Tại một số khu vực như đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng lên cầu Kênh Tẻ hay nút giao Lê Lợi - Pasteur, giao thông gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và lượng phương tiện đông.

Trần Hà.