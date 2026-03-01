Đan Trường thông báo tin vui ở tuổi 50, hàng loạt sao Việt chúc mừng

Mới đây, Đan Trường khai trương quán cà phê và nhà hàng tại California, Mỹ. Buổi khai trương có hàng loạt sao Việt ở hải ngoại tới tham dự và chúc mừng nam ca sĩ trong đó có Thanh Thảo.

Tại sự kiện, Đan Trường còn tặng khoảng 200, 300 món quà cho khách đến dùng dịch vụ trong ngày khai trương. Quán cà phê và nhà hàng của Đan Trường nằm sát nhau, khang trang và rộng lớn nằm ngay mặt tiền đường lớn mà theo ca sĩ Thanh Thảo là vị trí đắc địa của Westminster, California.

Đáng nói, đây không phải là quán đầu tiên của nam ca sĩ. Đây chỉ là chi nhánh thứ 4 trong chuỗi thương hiệu Cafesquan mà nam ca sĩ mở tại Mỹ.

Đan Trường và con trai chụp hình ở chi nhánh thứ 4 trong chuỗi thương hiệu Cafesquan của nam ca sĩ.

Các nghệ sĩ ở hải ngoại tới chúc mừng Đan Trường.

Ngày khai trương cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 9 của Thiên Từ - con trai Đan Trường. Trước ngày khai trương, nam ca sĩ cũng livestream và nói: "Mọi người tới chơi thôi, không cần tặng quà cho Thiên Từ mà còn có quà đem về nữa".

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Anh cho biết: "Năm nay tôi gầy hơn, không hiểu tại sao mà năm nay tôi bị cảm nhiều. Cứ hết bệnh lại bị lại, bệnh đôi ba tuần rồi chỉ vài ba ngày sau lại bị lại. Có lẽ do tôi bay đi bay lại liên tục, thời tiết thất thường hoặc do tôi không chích ngừa vaccine cảm cúm nên dễ bị cảm.

Đan Trường tên đầy đủ Phạm Đan Trường, sinh năm 1976, thường gọi thân mật là "anh Bo", là nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng Việt Nam từ cuối thập niên 90.

Nổi bật với giọng hát nhẹ nhàng, ngoại hình trẻ trung và các MV cổ trang, anh đã phát hành hơn 60 album, nổi tiếng với các bản hit: Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu, Chim trắng mồ côi…

Đan Trường vẫn là cái tên đầy sức hút trên sân khấu ca nhạc.

Về đời tư, anh từng kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013, có một con trai và ly hôn văn minh năm 2021. Hiện tại, Đan Trường đang là bố đơn thân.