Cả thế giới đang quá mê phim 18+ đang đứng top 1 toàn cầu.

Chỉ mới ra mắt được 3 ngày, bộ phim 18+ giật gân, kinh dị The Whisper Man (Người Thì Thầm) đã lập tức càn quét bảng xếp hạng và leo thẳng lên Top 1 Netflix tại 57 quốc gia. Sức hút khủng khiếp này không chỉ đến từ kịch bản rùng rợn, nghẹt thở từng giây mà còn nhờ vào gương mặt thương hiệu của nam chính khiến hội mê phim đứng ngồi không yên.

Nguồn: Flix Patrol

Nội dung của phim 18+ The Whisper Man được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết trinh thám bán chạy cùng tên của Alex North. Bộ phim theo chân Tom Kennedy (Adam Scott) - một nhà văn chuyên viết truyện tội phạm vừa trải qua biến cố góa vợ. Với hy vọng tìm kiếm một khởi đầu mới và chữa lành vết thương lòng cho cậu con trai 8 tuổi Jake, Tom quyết định chuyển đến Featherbank, một thị trấn nhỏ có vẻ ngoài yên bình.

Thế nhưng, 15 năm trước, Featherbank từng là địa bàn hoành hành của Frank Carter - một kẻ giết người hàng loạt biến thái được biết đến với biệt danh "The Whisper Man". Hắn có phương thức gây án dị biệt: rình rập ngoài nhà các gia đình vào ban đêm và dùng những lời thì thầm qua cửa sổ để dụ dỗ, bắt cóc những đứa trẻ tội nghiệp. Dù Frank Carter đã bị bắt và đang chịu án chung thân, nỗi sợ hãi năm xưa vẫn chưa từng nguôi ngoai.

The Whisper Man là tác phẩm dán nhãn phim 18+ vì kịch bản rùng rợn đến nghẹt thở.

Cơn ác mộng lại tái diễn khi một đứa trẻ trong thị trấn mất tích với cùng một phương thức gây án. Nữ thám tử Amanda Beck (Michelle Monaghan) lập tức vào cuộc để truy tìm kẻ bắt chước biến thái. Nỗi kinh hoàng chính thức gõ cửa nhà Kennedy khi cậu bé Jake bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Cậu nói chuyện với "những người bạn tưởng tượng" và khẳng định mình nghe thấy tiếng thì thầm rùng rợn ngoài cửa sổ phòng ngủ. Trước khi Tom kịp nhận ra sự nguy hiểm, Jake đã bị bắt cóc.

Để cứu mạng con trai, Tom không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với quá khứ của chính mình. Anh buộc phải tìm đến Peter Willis (Robert De Niro) - người cha ruột là cựu thám tử cảnh sát mà anh đã cắt đứt liên lạc suốt 25 năm. Peter chính là người năm xưa đã trực tiếp điều tra và tống giam Frank Carter. Hai cha con Tom phải gạt bỏ những rạn nứt, phối hợp cùng thám tử Amanda để giải mã các cuộn băng cassette bí ẩn do kẻ bắt cóc gửi đến, chạy đua với thời gian để tìm ra vị trí của Jake trước khi quá muộn.

Ảnh: Netflix

The Wihsper Man được gắn nhãn phim 18+ hoàn toàn có lý do. Đạo diễn James Ashcroft không hề né tránh những thước phim bạo lực đẫm máu nghiêm trọng, các phân cảnh khám nghiệm hiện trường vụ án ghê rợn và đặc biệt là những yếu tố tâm lý nặng nề liên quan đến hành vi tự sát hay nỗi đau mất mát người thân. Bầu không khí u ám, ngột ngạt bao trùm kết hợp với âm thanh kịch tính đẩy trải nghiệm của khán giả lên mức căng thẳng tột độ.

Bên cạnh kịch bản xuất sắc, hào quang của The Whisper Man chắc chắn thuộc về nam chính Adam Scott trong vai người cha tội nghiệp Tom Kennedy. Rũ bỏ hình tượng quen thuộc trước đây, Adam Scott xuất hiện với visual phong trần, nam tính cùng bộ râu quai nón bụi bặm và ánh mắt thâm sâu đầy u uất. Thần thái của một người đàn ông chịu nỗi đau mất vợ, vừa phải gồng gánh bảo vệ con trai trước thế lực biến thái được anh thể hiện cực kỳ trọn vẹn.

Ảnh: Netflix

Diễn xuất của tài tử sinh năm 1973 được giới chuyên môn đánh giá là "chạm đỉnh". Từng ánh mắt hoang mang, biểu cảm hoảng loạn khi con trai mất tích cho đến sự quyết liệt khi đối đầu với tội phạm đều khiến người xem như bị cuốn vào mạch cảm xúc của nhân vật. Khán giả không chỉ mê mẩn trước vẻ ngoài lịch lãm của ông bố một con này mà còn phải ngả mũ thán phục trước thực lực diễn xuất điểm 10 của anh.

Ảnh: Netflix

Không đi theo lối mòn của các dòng phim trinh thám thông thường, phim 18+ The Whisper Man cũng xây dựng được một cấu trúc truyện mới mẻ. Sự lồng ghép giữa yếu tố tâm lý gia đình (mối quan hệ rạn nứt giữa Tom và người cha cựu thám tử) xen lẫn những màn đấu trí phá án tạo nên sự logic, chặt chẽ trong từng chi tiết. Kẻ thủ ác ẩn mình trong bóng tối, thực hiện những phương thức dị biệt khiến người xem liên tục phải trổ tài suy đoán. Mỗi tập phim khép lại bằng một cú twist khiến khán giả xem không thể ngừng trong 111 phút, chấp nhận thức đêm cày phim vì quá tò mò. Một kịch bản giật gân đỉnh cao, những phân cảnh kinh dị "nặng đô" kết hợp cùng visual và diễn xuất bùng nổ của Adam Scott đã giúp phim 18+ The Whisper Man leo top toàn cầu và dự đoán vẫn sẽ cực hot trong thời gian tới.

Ảnh: Netflix

Nguồn: Flix Patrol