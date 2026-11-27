Tối 26/11, Đan Thy về nhà và đang tiếp tục điều trị bệnh.

Đan Thy (Bùi Đan Thy, sinh năm 2003) là TikToker nổi tiếng với những video biến hình, thu hút sự chú ý không chỉ tại Việt Nam mà còn với cộng đồng mạng quốc tế. Hiện tại, cô sở hữu 16,1 triệu người theo dõi trên nền tảng này. Bởi vậy, kể từ khi Đan Thy thông báo mắc ung thư máu vào tháng 5/2026, tình hình sức khỏe và hành trình điều trị của nữ TikToker luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người theo dõi.

Đan Thy

Về phần mình, Đan Thy cũng liên tục cập nhật về tình hình của bản thân lên TikTok. Khoảng giữa tháng 11 vừa qua, cô có một quãng thời gian ngắn không đăng tải video mới, khiến nhiều người theo dõi thắc mắc. Đến ngày 18/11, nữ TikToker đăng clip trở lại và cho biết đang ở bệnh viện nhưng không chia sẻ cụ thể lý do.

Trong video mới nhất được đăng tải vào tối 26/11, Đan Thy đu trend đang hot là Boom Clap Confetti. Tại đây, Đan Thy kết hợp nhịp điệu sôi động, động tác vỗ tay/nhảy theo nhạc với hiệu ứng pháo giấy (confetti) bùng nổ phía sau lưng. Đính kèm đoạn clip này, Đan Thy tiết lộ mình đã về nhà sau khoảng thời gian ở bệnh viện.

Đan Thy ở bệnh viện vào khoảng giữa tháng 11 vừa qua

Hiện tại cô đã về nhà

Dù Đan Thy không tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại, động thái này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phía dưới các video, nhiều người để lại bình luận hỏi thăm, động viên cô tiếp tục giữ tinh thần tích cực để chiến đấu với căn bệnh.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Ngày nào tui cũng hóng video của bà hết á. Chóng khỏe nha", "Lâu rồi mới thấy chị đó bữa giờ không thấy", "Nhất định phải mạnh mẽ vượt qua bệnh tật em nhé", "Cho dù bị bệnh nhưng cô ấy vẫn rất lạc quan và yêu đời", “Mau khỏe nha bà”,...

Được biết, Đan Thy thông báo mắc ung thư máu vào đầu tháng 5/2026. Trong chia sẻ, cô cho biết mình sẽ tạm gác lại công việc và dành thời gian điều trị bệnh trong thời gian tới.

Sau đó, Đan Thy vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực và đăng video ở bệnh viện nhưng tần suất ít hơn. Đến tháng 6/2026, cô chuyển về quay video tại nhà nên nhiều người thắc mắc đồng thời hy vọng tình hình sức khỏe của cô đã khá hơn và được về nhà.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2026, Đan Thy đã chia sẻ về lý do chuyển về nhà này. Nữ TikToker 23 tuổi cho biết trong gần 2 tháng ở bệnh viện, cô đã trải qua 2 lần điều trị bằng thuốc, trong đó lần thứ 2 sử dụng phác đồ với liều lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, cơ thể cô không đáp ứng thuốc như kỳ vọng, lượng tế bào ung thư vẫn tăng hơn 80%.

Theo chia sẻ của Đan Thy vào thời điểm đó, tổng chi phí điều trị lên tới hơn 300 triệu đồng nhưng kết quả không như mong muốn. Trước kết quả này, Đan Thy quyết định xin về nhà và không tiếp tục điều trị tại bệnh viện nữa. Cô cho biết thời gian đầu khá yếu và mệt mỏi, song sau đó sức khỏe lẫn tinh thần dần ổn định hơn. Dù thừa nhận bản thân buồn trước tình cảnh này, nữ TikToker vẫn chọn sống lạc quan, dành thời gian cho bản thân và làm những điều mình yêu thích.

Hiện tại, Đan Thy vẫn tiếp tục làm các video đu trend và biến hình. Nhiều clip của cô nhận được sự ủng hộ của người xem, đạt đến hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Dù đang gặp vấn đề sức khỏe, Đan Thy vẫn xuất hiện với những hình ảnh tích cực nhất

(Ảnh: TT & IGNV)