Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khoe sắc vóc nóng bỏng tại vịnh Vĩnh Hy

Trước thềm chung kết 19/9, dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã có màn “chào sân” ấn tượng bằng bộ ảnh bikini và dạ hội tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Hai phong cách đối lập – khỏe khoắn, năng động và sang trọng, kiêu sa – đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp đa dạng của các thí sinh.

Dàn thí sinh khoe sắc vóc nóng bỏng với bikini.

Trong bộ ảnh bikini, các người đẹp diện thiết kế của NTK Eric Moon với gam xanh dương đặc trưng, gợi nhắc đến chủ đề đại dương xuyên suốt cuộc thi. Hình thể săn chắc, vóc dáng cân đối và thần thái rạng rỡ cho thấy sự rèn luyện nghiêm túc của thí sinh trong suốt chặng đường chuẩn bị. Dưới ánh nắng rực rỡ và khung cảnh trong xanh của Vĩnh Hy, từng bước di chuyển, nụ cười hay ánh mắt đều thể hiện sự tự tin, tràn đầy năng lượng của những cô gái trẻ.

Trái ngược với hình ảnh tươi mới trong trang phục bikini, loạt ảnh dạ hội lại đưa thí sinh vào không gian lung linh, sang trọng. Các thiết kế đa dạng từ đầm ôm dáng, váy xẻ tà quyến rũ đến những bộ dạ hội đính đá, ngọc trai lấp lánh giúp thí sinh tỏa sáng theo cá tính riêng. Trên nền cảnh quan hoang sơ hùng vĩ của vịnh Vĩnh Hy, các người đẹp hóa thân thành “mỹ nhân ngư” kiêu sa, vừa tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, vừa góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Các thí sinh khoe vóc dáng đồng hồ cát với đầm dạ hội.

Nhiều gương mặt đã kịp để lại dấu ấn. Nguyễn Thị Diễm Châu (Tây Ninh), 31 tuổi, nổi bật với vóc dáng săn chắc và chiều cao ấn tượng. Lê Nguyễn Xuân Thảo (TP.HCM) gây chú ý nhờ thần thái cuốn hút, khả năng pose dáng chuyên nghiệp. Nữ du học sinh Nguyễn Thanh Thảo (TP.HCM), thạo 4 ngoại ngữ, mang đến nét đẹp thanh tú, nhan sắc trong trẻo.

Châu Tố Uyên (Khánh Hòa), thủ khoa Đại học Tôn Đức Thắng, ghi điểm bằng nụ cười tỏa nắng, trong khi Trương Uyên Nhi (Đồng Nai) sở hữu vóc dáng chuẩn model, phong cách hiện đại. Thí sinh Phan Thị Mỹ Tiên (Lâm Đồng) ghi dấu nhờ sự dịu dàng pha lẫn hiện đại và khả năng ứng xử lưu loát, còn Lâm Gia Mỹ (An Giang) cuốn hút bởi nét đẹp quyến rũ, cá tính...

Song song với hoạt động ghi hình, các thí sinh còn tích cực tham gia nhiều chương trình ý nghĩa. Tại Ninh Thuận và Khánh Hòa, dàn người đẹp đã trực tiếp tham gia chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển và quảng bá hình ảnh du lịch biển đảo.

Trước thềm chung kết, họ cũng trải qua các phần thi quan trọng như thuyết trình với chủ đề “Tôi yêu đại dương”, vòng phỏng vấn kín cùng ban giám khảo hay trình diễn trong show thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi. Những hoạt động này không chỉ là bước thử thách kỹ năng, mà còn giúp thí sinh bộc lộ bản lĩnh, trí tuệ và cá tính riêng.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam được tổ chức nhằm tìm kiếm gương mặt hội tụ đủ các yếu tố: Nhan sắc, trí tuệ, tài năng và tấm lòng hướng về cộng đồng. Qua mỗi mùa giải, cuộc thi đều truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển đảo và khơi gợi niềm tự hào về thiên nhiên Việt Nam.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 19/9.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng tại Vĩnh Hy: Fashion Show ngày 17/9 và Chung kết ngày 19/9. Đây sẽ là những điểm nhấn khép lại hành trình nhiều tháng chuẩn bị, đồng thời mở ra một nhiệm kỳ mới cho gương mặt đại diện nhan sắc Việt gắn liền với thông điệp bảo vệ đại dương xanh.