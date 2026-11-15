Dan-T phóng từ mặt đất và đòn tấn công mới

Ngày 13/11, Quân đội Nga công bố đoạn video đầu tiên cho thấy máy bay không người lái (UAV) Dan-T được phóng từ bệ phóng trên mặt đất.

Nga lần đầu công bố hình ảnh Dan-T được phóng từ mặt đất.

Theo SouthFront, đoạn phim cho thấy quả đạn Dan-T được phóng đi từ bệ phóng đường ray với sự hỗ trợ của tên lửa đẩy trong cuộc tập trận quân sự Center-2026.

Cấu hình phóng từ mặt đất lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm Center-2026 vào đầu tháng 10, nhưng các đoạn phim được lan truyền trước đó chỉ cho thấy loại đạn được gắn trên bệ phóng mà không ghi lại cảnh phóng thực tế.

Cho đến nay, các bài thuyết trình trước công chúng về loại vũ khí lượn vòng chạy bằng động cơ phản lực chủ yếu tập trung vào việc sử dụng nó từ các nền tảng trên không.

Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã giới thiệu loại vũ khí này tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập vào ngày 8/9, mô tả đây là một loại vũ khí phóng từ trên không được thiết kế để triển khai từ máy bay chiến đấu và trực thăng.

Loại UAV này được trang bị động cơ phản lực turbo nhỏ gọn và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách vài trăm km, đồng thời bay theo một quỹ đạo đặc biệt nhằm giảm thiểu khả năng bị hệ thống phòng không đối phương phát hiện.

Thông số kỹ thuật do nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport công bố cho thấy tầm hoạt động tối đa 450km, tốc độ tối đa của Dan-T đạt 500km/h, đầu đạn nặng tới 130kg. Vũ khí này sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp vệ tinh và quán tính.

Ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy UAV Dan-T được phóng từ trực thăng tấn công Mi-28NM.

Loại UAV này được sử dụng nhằm vào mục tiêu trong khu vực tác chiến đặc biệt ở Ukraine, và bộ này cho biết nó đã bắn trúng tọa độ được chỉ định. Đoạn video đánh dấu lần đầu tiên công khai chính thức việc sử dụng vũ khí này từ trực thăng.

Khả năng phóng từ mặt đất có thể cung cấp cho lực lượng Nga thêm một lựa chọn để triển khai loại vũ khí lượn vòng mà không cần dựa vào máy bay chiến đấu hoặc trực thăng làm bệ phóng.

Dan-T cũng chứng minh tính hiệu quả cao trong việc sử dụng tên lửa đẩy để tăng tốc vũ khí khi được phóng trước khi động cơ phản lực trên máy bay duy trì chuyến bay.

Cuộc tập trận chỉ huy chiến lược Center-2026 diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 3/10, với sự tham gia của hơn 47.000 binh sĩ tại 11 trường bắn và trên Biển Caspi.

Cuộc diễn tập quy tụ lực lượng Nga và các đơn vị quân sự từ nhiều quốc gia, Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là cơ hội để thử nghiệm các loại vũ khí và trang thiết bị mới, đồng thời tích lũy kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.