Dàn sao Việt hội ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim "Cô dâu ma"

Ngoài bộ ba diễn viên chính Rima Thanh Vy, Công Dương, Jun Vũ sự kiện còn có sự góp mặt của Han Sara, Hải Nam, Thúy Diễm, Nhan Phúc Vinh, Trần Bảo Sơn, Emma Lê, Thùy Anh…

Rima Thanh Vy gây chú ý khi diện váy "dát vàng" khoe thần thái sắc sảo, khác biệt với vẻ e ấp trong buổi showcase trước đó. Jun Vũ chọn váy đỏ quyến rũ, sánh bước cùng Hải Nam trong khi Công Dương ghi điểm bởi phong thái lịch lãm và khả năng giao lưu tiếng Thái.

Lấy Yến (Rima Thanh Vy) làm nhân vật trung tâm, "Cô dâu ma" dẫn dắt người xem bước vào cánh cổng hào môn của một gia tộc giàu có nức tiếng Chiang Mai.

Ngoài dàn cast chính, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tham dự.

Khác hẳn với vẻ niềm nở và sự chào đón nồng hậu ban đầu, Yến nhanh chóng phát hiện những hiện tượng lạ trong căn biệt phủ của nhà chồng sắp cưới.

Đặc biệt, mỗi khi chạm vào, khoác lên chiếc áo cưới truyền thống truyền qua nhiều đời mà mẹ chồng trao tặng, Yến đều cảm thấy sự kết nối kì lạ với một thế lực vô hình.

Bùa ngải, oan hồn và những truyền thuyết tâm linh dân gian vốn là đặc sản của phim kinh dị Thái Lan. Với "Cô dâu ma", đạo diễn Lee Thongkham vẫn hào phóng chiêu đãi người xem những "đặc sản" đó.

Tuy nhiên phim không hề hù dọa suông mà có cài cắm nhiều chi tiết thú vị. "Cô dâu ma" vừa đậm chất kinh dị tâm linh với: bùa ngải, chú thuật, những nghi thức hiến tế vừa được hòa trộn khéo léo với yếu tố hình sự trinh thám.

"Cô dâu ma" là tác phẩm được nhào nặn bởi ê-kíp Việt – Thái, hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả yêu thích dòng phim kinh dị. Phim chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 5/9/2025.