Dàn sao hạng A không có phim đóng

Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Thành Nghị rơi vào tình trạng nghỉ 2-3 năm không đóng phim. Cát-xê cũng đã giảm tới 80%.

Trang 163 đưa tin ngành giải trí đang trong thời kỳ băng giá, nhiều hoạt động bị hủy bỏ, các dự án phim ảnh ngưng trệ. Ngay cả những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, nắm trong tay nhiều tác phẩm thành công, cũng rơi vào tình trạng không có phim để đóng.

Trong đó, Lưu Diệc Phi là ngôi sao được săn đón ở mảng phim truyền hình. Tác phẩm của cô đều gây tiếng vang lớn và có điểm chất lượng trên Douban hơn 7. Nhưng từ sau Câu chuyện hoa hồng , đã 3 năm Lưu Diệc Phi chưa tham gia dự án mới. Từng có tin đồn thần tiên tỷ tỷ tham gia dự án Thịt thần tiên , nhưng hiện tại phim đã quay với đội ngũ diễn viên khác.

Một diễn viên nổi tiếng khác là Vương Nhất Bác bất ngờ ngừng đóng phim suốt 800 ngày sau khi được đề cử hàng loạt giải thưởng lớn như Kim Kê, Bách Hoa... Ở thời điểm Vương Nhất Bác giành được thành tích tốt với các phim như Truy phong giả, Băng vũ hỏa, Vô danh, anh đột ngột ngừng đóng phim thời gian dài, vắng bóng suốt 3 năm trên màn ảnh.

Thành Nghị đột ngột dừng đóng phim. Vương Nhất Bác (phải) chuyển sang phát triển sự nghiệp đua xe.

Thành Nghị được đánh giá là nam diễn viên chăm chỉ bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Anh thường đóng phim liên tục, vừa kết thúc dự án này đã xác nhận ngay phim khác. Tuy nhiên, sau khi đóng máy phim Lưỡng Kinh 15 ngày hồi tháng 2, Thành Nghị đã nghỉ ngơi nửa năm chưa vào đoàn. Có thể thấy ngay cả những "ngôi sao lưu lượng", sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, cũng không thể duy trì tần suất đóng phim nhiều như trước.

Triệu Lệ Dĩnh vốn là ngôi sao quốc dân, danh tiếng đã đứng top 1 nhưng cũng nghỉ ngơi khoảng một năm qua. Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao vừa có danh tiếng vừa có thực lực, nên việc cô không đóng phim ngay sau khi giành giải Thị hậu Phi Thiên - giải thưởng truyền hình danh giá nhất Trung Quốc - khiến truyền thông và công chúng rất bất ngờ.

Mới đây, một thống kê thời gian chưa vào đoàn phim của các nghệ sĩ Hoa ngữ đã khiến nhiều người bất ngờ. Trong đó, có gần 60 diễn viên thuộc nhóm nổi tiếng đã hơn 100 ngày chưa tham gia dự án mới như Đặng Vi, La Vân Hi, Bạch Lộc, Bạch Vũ, Ngô Tuyên Nghi, Tưởng Y Y, Cảnh Điềm, Vương Tuấn Khải, Hồ Nhất Thiên, Lý Canh Hy và Nhậm Gia Luân...

Ngay cả ngôi sao như Đổng Tử Kiện, có mẹ ruột là "quản lý hoàng kim" - Vương Kinh Hoa, mẹ nuôi là nữ đạo diễn thành công nhất lịch sử cũng không thể vào đoàn phim. Theo 163, Đổng Tử Kiện là ngôi sao có hệ thống nâng đỡ phía sau, không phải lo lắng về tài nguyên đóng phim. Nhưng do thị trường phim ảnh ngày một eo hẹp, các nhà đầu tư không muốn bỏ tiền sản xuất phim nên "thái tử gia showbiz" như Đổng Tử Kiện cũng chưa trở lại đoàn phim.

Trong một bài phát biểu tại lễ trao giải, Đổng Tử Kiện còn công khai xin vai diễn.

Theo 163 , nhiều ngôi sao đã lên tiếng than thở về việc không có phim đóng. Thị trường điện ảnh ngày càng khắc nghiệt, phim ngắn người đóng chưa nở rộ được vài năm đã bị phim ngắn do phần mềm trí tuệ nhân tạo AI thay thế. Các diễn viên chuyên đóng dòng phim ngắn thất nghiệp hàng loạt.

Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống nhàn nhã suốt 3 năm.

Chưa dừng lại ở đó, theo QQ, các cơ quan quản lý nghệ thuật dự định ra luật mới để cắt giảm thù lao đóng phim của diễn viên. Ở thời kỳ đỉnh cao, một dự án phim truyền hình của các ngôi sao hạng A có thể thu về 50-60 triệu NDT. Cá biệt có trường hợp như Châu Đông Vũ, Angelababy có thể nhận tới 80-100 triệu NDT. Nhưng hiện tại, cát-xê cao nhất cho một dự án phim truyền hình là khoảng 15-20 triệu NDT. Có thể nói thù lao đóng phim của các ngôi sao đã giảm 50-80% nhưng vẫn thiếu lời mời hợp tác.

Nhiều đoàn phim, diễn viên đã sử dụng phương pháp thêm nhiều chức danh công việc để phân chia thù lao. Ví dụ ngoài vai trò diễn viên, các nghệ sĩ còn đảm nhận nhiệm vụ như biên kịch, giám đốc nghệ thuật, giám sát sản xuất, stylist...