Không chỉ chế tạo những chiếc ô tô trị giá hàng chục tỉ đồng, Rolls-Royce còn muốn hiện diện trong cả những thú vui của giới thượng lưu. Sản phẩm mới nhất là một bộ cờ backgammon được chế tác cầu kỳ đến mức hãng phải dành hơn một năm để phát triển.

Với phần lớn đàn ông, một bộ cờ chỉ cần đáp ứng vài yêu cầu đơn giản: bàn cờ đẹp, quân cờ dễ cầm và đủ thú vị để ngồi chơi cùng bạn bè trong những buổi gặp mặt. Nhưng với những người đã quen ngồi trên Rolls-Royce, ngay cả một thú vui tưởng chừng bình thường cũng có thể được nâng lên thành trải nghiệm xa xỉ.

Thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc vừa giới thiệu bộ cờ backgammon mang tên Rolls-Royce Backgammon Set. Thay vì chỉ in biểu tượng Spirit of Ecstasy lên một chiếc hộp gỗ rồi bán như phụ kiện lưu niệm, hãng đã giao cho bộ phận Bespoke Collective tại Goodwood thiết kế sản phẩm từ đầu.

Kết quả là một bộ cờ kết hợp gỗ óc chó, da tự nhiên, kim loại gia công chính xác cùng cơ cấu đóng mở đặc biệt. Tất cả được hoàn thiện theo những tiêu chuẩn vốn dành cho nội thất xe Rolls-Royce.

Rolls-Royce dành hơn một năm nghiên cứu và phát triển bộ bàn cờ đặc biệt. Ảnh: Rolls-Royce

Nếu nhìn vào danh mục sản phẩm của Rolls-Royce, sự xuất hiện của một bộ cờ có thể khiến không ít người ngạc nhiên. Tuy nhiên, với thương hiệu này, việc phục vụ khách hàng không kết thúc khi chiếc xe được bàn giao.

Những người sở hữu Rolls-Royce thường có những thú vui riêng, từ sưu tầm đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật cho đến các hoạt động giải trí mang tính truyền thống. Và backgammon là một trong số đó.

Đây là trò chơi chiến thuật dành cho hai người, sử dụng quân cờ và xúc xắc, đòi hỏi cả khả năng tính toán lẫn yếu tố may mắn. Nguồn gốc của những trò chơi tiền thân được truy về vùng Lưỡng Hà cổ đại cách đây hơn 5.000 năm.

Mối liên hệ giữa backgammon và Rolls-Royce cũng không phải điều mới xuất hiện. Từ năm 1938, một khách hàng đã đặt chế tạo chiếc Rolls-Royce Wraith với bàn cờ tích hợp ngay trong khoang hành khách phía sau.

Gần 90 năm sau, thương hiệu Anh tiếp tục đưa thú vui này trở lại, nhưng dưới hình thức một món đồ độc lập để sử dụng và trưng bày trong nhà.

Jabran Syed, nhà thiết kế phụ kiện của Rolls-Royce, cho biết mọi sản phẩm của hãng đều bắt đầu từ việc tìm hiểu cách khách hàng sống, sử dụng thời gian và tiếp đãi bạn bè.

Nói cách khác, Rolls-Royce không đơn thuần bán một bộ cờ. Hãng đang đưa trải nghiệm sở hữu xe siêu sang vào cả những buổi giải trí tại nhà của khách hàng.

Mở một bộ cờ cũng phải có nghi thức như bước lên Rolls-Royce

Điểm đặc biệt nhất của Rolls-Royce Backgammon Set không nằm ở những quân cờ mà ở cơ chế mở hộp.

Thay vì sử dụng bản lề thông thường, Rolls-Royce phát triển một cơ cấu riêng, gia công từ khối nhôm nguyên khối, đánh bóng thủ công và xử lý bề mặt bằng phương pháp anod hóa.

Khi người dùng mở bộ cờ, trục trung tâm xoay theo chiều ngược lại, dần để lộ mặt bàn và các quân cờ bên trong.

Đặc biệt, biểu tượng Spirit of Ecstasy gắn trên bản lề có khả năng tự căn chỉnh, luôn giữ đúng hướng bất kể bộ cờ đang mở ở vị trí nào.

Chi tiết này được lấy cảm hứng từ nắp chụp tâm bánh xe tự cân bằng của Rolls-Royce, vốn giúp biểu tượng RR luôn ở tư thế thẳng đứng ngay cả khi bánh xe quay.

Đối với một bộ cờ thông thường, những tính năng như vậy gần như không mang lại lợi thế nào trong việc phân định thắng thua. Tuy nhiên, đó lại là kiểu cầu kỳ mà khách hàng Rolls-Royce đã quen thuộc.

Các quân cờ được cất bên trong trục trung tâm. Xúc xắc, xúc xắc nhân đôi và hai cốc lắc xúc xắc có vị trí riêng, được bố trí quanh một bộ phận có thể tháo rời. Bộ phận này đồng thời đóng vai trò giữ những quân bị loại khỏi bàn trong quá trình chơi.

Mọi thứ đều được tính toán để thao tác mở hộp và chuẩn bị ván cờ trở thành một phần của trải nghiệm.

Gỗ óc chó, da thượng hạng và quân cờ chế tác như đồ trang sức

Với nhiều người đàn ông yêu thích những món đồ thủ công, cảm giác khi cầm nắm đôi khi quan trọng không kém vẻ bề ngoài. Rolls-Royce dường như hiểu rất rõ điều đó.

Phần khung chính của bộ cờ được chế tác từ gỗ óc chó Mỹ nguyên khối, đủ chắc chắn để chịu trọng lượng của hệ thống bản lề cơ khí.

Bề mặt chơi sử dụng những tấm veneer ghép đối xứng theo góc 55 độ, tương tự kỹ thuật xử lý gỗ trong khoang nội thất Rolls-Royce.

Các ô và điểm trên bàn cờ được tạo nên từ gỗ Royal Walnut và Smoked Eucalyptus, cắt chính xác rồi ghép riêng lẻ. Cách hoàn thiện này vừa tạo hiệu ứng thị giác, vừa bảo đảm quân cờ có thể di chuyển mượt mà.

Không chỉ có gỗ, Rolls-Royce còn sử dụng hai màu da tự nhiên Sunrise và Sunset để hoàn thiện bộ sản phẩm. Bảng màu được lấy cảm hứng từ những gam đất, cát và đá tại vùng Lưỡng Hà cổ đại.

Bề mặt ngoài của hộp có họa tiết đục lỗ mô phỏng những cồn cát nhìn từ trên cao. Đây cũng là một kiểu trang trí Bespoke mà khách hàng có thể bắt gặp trên các mẫu xe của hãng.

Ngay cả quân cờ cũng không được làm theo cách thông thường.

Rolls-Royce sử dụng vật liệu composite pha quặng bauxite, tạo thành những quân cờ màu đen Deep Night Sky và trắng Antarctica. Bề mặt được đánh bóng, có các hạt nhỏ bắt sáng, trong khi trọng lượng và độ mịn được tính toán để mang lại cảm giác giống những viên đá cuội tự nhiên.

Các cốc lắc xúc xắc được gia công bằng nhôm, phần đế bọc da nhằm giảm tiếng động mỗi khi sử dụng. Bên dưới còn có hình Spirit of Ecstasy được khắc tinh xảo.

Riêng xúc xắc nhân đôi mang hình dạng lục giác thay vì dạng lập phương thông thường, lấy cảm hứng từ cấu trúc tổ ong và các chi tiết cơ khí.

Với một người chơi backgammon, đây có thể chỉ là những chi tiết nhỏ. Nhưng đối với khách hàng quen sử dụng các sản phẩm chế tác riêng, chính những chi tiết ấy lại tạo nên sức hấp dẫn.

Rolls-Royce Backgammon Set hiện đã có thể đặt hàng thông qua hệ thống showroom và các cửa hàng Private Office của thương hiệu. Hãng chưa công bố mức giá chính thức.

Tuy nhiên, cách sản phẩm được phát triển và hoàn thiện cho thấy Rolls-Royce không hướng đến việc cạnh tranh với những bộ cờ thông thường trên thị trường.

Đây là một món đồ dành cho những người muốn biến sở thích cá nhân thành một phần của phong cách sống. Họ có thể mua một chiếc Rolls-Royce để tận hưởng sự êm ái trên đường, đồng thời sở hữu một bộ cờ được chế tác tỉ mỉ để đặt trong phòng khách hoặc không gian giải trí riêng.

Với nhóm khách hàng này, giá trị món đồ không chỉ nằm ở công dụng, mà còn ở vật liệu, tay nghề thủ công, câu chuyện phía sau và cảm giác sở hữu thứ không phổ biến.

Một bộ cờ có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí không quá lớn. Nhưng để một hãng xe siêu sang dành hơn một năm nghiên cứu, phát triển bản lề riêng, chọn từng tấm gỗ và cân chỉnh cảm giác của từng quân cờ lại là một câu chuyện khác.

Và đó cũng là cách Rolls-Royce mở rộng thế giới của mình: từ chiếc xe ngoài gara đến những món đồ xuất hiện trong không gian sống của khách hàng.

Suy cho cùng, với những người đàn ông đã có gần như mọi thứ, sự xa xỉ đôi khi không còn nằm ở việc sở hữu thêm một món đồ đắt tiền, mà là biến cả những thú vui giản dị nhất thành một trải nghiệm khác biệt.