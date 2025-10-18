Dàn nữ tướng cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'chèo lái' đế chế Vingroup

Bà Lê Thị Thu Thủy

Bà Lê Thị Thu Thủy, sinh năm 1974, quê Bình Định nay là tỉnh Gia Lai. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Ngoại Thương, bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản. Ngoài ra, bà còn có chứng chỉ Chuyên gia phân tích Đầu tư Tài chính (CFA).

Bà Thủy gia nhập Tập đoàn Vingroup từ năm 2008 và đến năm 2011 bà được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT. Năm 2012, bà đảm nhiệm chức Tổng giám đốc tập đoàn.

Năm 2017, Vingroup quyết định gia nhập thị trường ô tô do đó bà Lê Thu Thủy được tin tưởng giao trọng trách Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.

Tháng 1/2024, bà Lê Thị Thu Thủy thay ông Phạm Nhật Vượng giữ chức Chủ tịch VinFast. Trong khi đó, Chủ tịch Vingroup giữ chức Tổng giám đốc VinFast.

Tháng 10/2025, Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố danh sách "Most Powerful Women Asia" (100 Phụ nữ Quyền lực nhất châu Á) năm 2025. Danh sách này có 4 đại diện của Việt Nam, trong đó bà Lê Thị Thu Thủy xếp hạng 58.

Bà Thủy được ghi nhận với vai trò định hướng chiến lược cho Vingroup, đồng thời trực tiếp dẫn dắt nhà sản xuất xe điện VinFast trong kế hoạch vươn ra toàn cầu.

Bà ghi dấu ấn trong việc đưa VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Hiệu quả chiến lược được phản ánh qua kết quả kinh doanh, khi VinFast đã thiết lập kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam với hơn 100.000 xe bán ra chỉ trong 3 quý đầu năm 2025. Bà cũng được biết đến là người ủng hộ cho giao thông bền vững và khẳng định vai trò của phụ nữ trong ngành công nghệ.

Bà Phạm Thúy Hằng

Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974, được biết đến là em vợ của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Bà từng có thời gian dài học tập tại Đông Âu và là thành viên sáng lập Tập đoàn Technocom cùng vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và nhiều cá nhân khác.

Hiện bà Phạm Thúy Hằng cùng chị gái đều là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Trong 6 tháng đầu năm 2025, bà Hằng nhận thù lao 1,49 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, bà Hằng sở hữu 114,16 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 2,94% vốn.

Ngoài ra, bà Hằng còn là cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, bà Hằng góp 180 tỷ đồng, tương đương 3%.

Bà Nguyễn Diệu Linh

Bà Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1974, có bằng Cử nhân Ngoại ngữ Pháp văn và Anh văn của Đại học Hà Nội. Bà cũng tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với bằng Cử nhân Luật trước khi lấy bằng Thạc sĩ Luật ở Pháp giai đoạn 2000-2001.

Bà từng được giới thiệu có hơn 15 năm làm việc tại Vingroup. Từ năm 2011, bà là một trong bốn Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Bà Nguyễn Diệu Linh. Ảnh: Vinhomes

Bà cũng từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) từ giai đoạn 2019-2022. Hiện bà vẫn là Thành viên HĐQT Vinhomes.

Tại Tập đoàn Vingroup, bà Nguyễn Diệu Linh cùng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng là 2 thành viên HĐQT không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, với tư cách là Thành viên HĐQT Vinhomes, bà Nguyễn Diệu Linh nhận thù lao 1,62 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, thấp hơn so với mức 1,66 tỷ đồng cùng kỳ.

Bà Trần Mai Hoa

Bà Trần Mai Hoa sinh năm 1974, là cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bà Hoa gia nhập hệ sinh thái của Vingroup từ năm 2014 và trải qua nhiều chức vụ quản lý tại Công ty CP Vincom Retail (mã: VRE, sàn HoSE).

Bà từng làm Phó Tổng giám đốc Vincom Retail giai đoạn 2014-2016, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí CEO từ năm 2017. Từ tháng 4/2024, bà giữ chức Chủ tịch Vincom Retail.

Trong nửa đầu năm 2025, bà Hoa nhận thù lao 1,33 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 528 triệu đồng cùng kỳ.

Bà Mai Hoa cũng từng là Tổng giám đốc Vinsmart, người đại diện theo pháp luật của One Mount Group.

Đến tháng 7/2025, bà Trần Mai Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã: VEF, sàn UPCoM).

Bà Trần Mai Hoa (trái) và bà Phạm Thu Hiền

Bà Phạm Thị Thu Hiền

Bà Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1977, là cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và có bằng Thạc sỹ ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc VCCI.

Bà Hiền gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 và đã đảm nhận vị trí Giám đốc Kinh doanh quản lý nhóm khách chuỗi, khách lớn và khách quốc tế. Sau đó, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing từ tháng 03/2021.

Từ tháng 4/2024, bà Phạm Thị Thu Hiền thay thế bà Trần Mai Hoa giữ chức Tổng Giám đốc Vincom Retail.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, bà Phạm Thị Thu Hiền có thu nhập gần 5 tỷ đồng với tư cách là CEO của VRE, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với cùng kỳ.

Với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Vincom Retail, bà Hiền đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa công ty tiên phong khai phá những bước tiến mới trên thị trường bán lẻ Việt Nam. Bà đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các thương hiệu quốc tế lớn đến hệ thống Trung tâm Thương mại Vincom.