Dàn nghệ sĩ xuất hiện bất ngờ, mang tinh thần Yêu Nước bùng nổ tại trạm khách A80 cùng đơn vị đồng hành Bảo Tín Mạnh Hải

Chiều 2/9, sau buổi diễu binh rộn ràng buổi sáng, phố đi bộ Hồ Gươm lại trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân tìm về để tận hưởng bầu không khí tự hào và sum vầy trong ngày lễ đặc biệt. Giữa dòng người náo nức ấy, trạm khách A80 với sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải trở thành chốn dừng chân ấm áp, nơi mọi người được tiếp sức, sẻ chia niềm vui. Và chính tại đây, niềm vui ấy bỗng vỡ òa khi dàn nghệ sĩ của “Hàng Xóm Mới” bao gồm: Hương Giang, Chi Pu, Tuấn Ngọc, An Trương và cặp đôi Ninh Dương Story bất ngờ xuất hiện trong sắc đỏ rực rỡ của bộ trang phục Yêu Nước, mang theo sự gần gũi và nhiệt huyết để tiếp thêm tinh thần cho người dân.

Dàn nghệ sĩ “Hàng Xóm Mới” háo hức sải bước trên phố đi bộ tới điểm hẹn Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam

Không chỉ phát nước tiếp sức cho người dân, các nghệ sĩ còn hòa mình vào những cái nắm tay, những tiếng hô vang “Tự hào Việt Nam” và “Fandom Yêu Nước” cùng khán giả. Khoảnh khắc cả trạm đồng thanh cất lên ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, dưới sự dẫn dắt của 2 nghệ sĩ Hương Giang và Chi Pu đã khiến nhiều người rưng rưng, để lại những cảm xúc khó quên trong ngày Quốc Khánh. Đặc biệt, khoảnh khắc Ninh Dương cùng chia sẻ “tình yêu nước” của mình bên vòng tay và charm bạc Dấu Son Độc Lập đã khiến người dân tại trạm xuýt xoa, vỡ òa trong niềm xúc động.

Dàn nghệ sĩ phát nước, tiếp sức cho người dân

Ninh Dương khoe vòng tay charm bạc đôi Dấu Son Độc Lập

Nghệ sĩ cùng người dân hát vang “Như có Bác trong ngày đại thắng”

Không dừng lại ở đó, dàn nghệ sĩ còn dành tặng những phần quà đặc biệt cho khán giả – những chiếc áo “Yêu Nước” từ dự án Fandom Yêu Nước. Niềm vui khi bất ngờ nhận được món quà ý nghĩa ấy đã khiến nhiều người không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, càng gắn kết tinh thần đồng hành giữa nghệ sĩ và cộng đồng.

Những phần quà ấm áp, tiếp lửa “Yêu Nước” cho người dân

BTC gửi tặng quà tới các nghệ sĩ đồng hành

Như một lời tri ân, ban tổ chức đã gửi tặng các nghệ sĩ vòng tay charm bạc từ BST “Dấu Son Độc Lập” của Bảo Tín Mạnh Hải – món quà nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn về tinh thần dân tộc. Từ những khoảnh khắc giản dị và gần gũi tại trạm khách A80, niềm tự hào Việt đã được lan tỏa mạnh mẽ, khiến ngày Quốc khánh 2/9 khép lại trong sự gắn kết và cảm xúc vẹn tròn. Sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải cùng dự án Fandom Yêu Nước không chỉ mang đến sự tiếp sức kịp thời, mà còn để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm đáng nhớ, một niềm tự hào chung và tinh thần yêu nước được bồi đắp thêm sâu sắc.