Dàn nghệ sĩ trong Anh trai vượt ngàn chông gai hợp lực giúp Đinh Tiến Đạt

Chiều 16/9, tại TPHCM, rapper Đinh Tiến Đạt chính thức giới thiệu EP " Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây" , mở màn với MV "Bỏ bàn tay đó ra".

Đinh Tiến Đạt xuất thân từ vũ đoàn Hoàng Thông, sau đó lấn sân ca hát. Năm 2003, Tiến Đạt chính thức hoạt động với vai trò rapper. Sau một thời gian dài lui về làm kinh doanh, Đinh Tiến Đạt đã có màn tái xuất ngoạn mục ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau chương trình, Đinh Tiến Đạt ra sản phẩm mới. EP Tôi: 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây . Anh mô tả đây là câu chuyện âm nhạc gồm 6 ca khúc kết nối ký ức và âm nhạc đương thời.

Dàn nghệ sĩ trong Anh trai vượt ngàn chông gai đến chúc mừng Đinh Tiến Đạt.

Màu sắc âm nhạc trong EP đa dạng. EP gồm 2 ca khúc anh từng ra mắt là " Chí Phèo" và " Vui cùng Mr.D" được làm lại bản phối mới. Từng ca khúc trong EP sẽ lần lượt ra mắt đến tháng 12 năm nay.

"Bỏ bàn tay đó ra" là bài hát đầu tiên anh phát hành MV trong EP này. Ca khúc có giai điệu trẻ trung, bắt tai hợp thời, hợp gu giới trẻ. MV do Neko Lê, người anh em cùng dự thi Anh trai vượt ngàn chông gai, làm đạo diễn. MV còn có sự góp mặt của các "anh trai" như: Tiến Luật, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, BB Trần.

Ban đầu, Tiến Đạt chỉ dự tính sản xuất sản phẩm đơn giản. Tuy nhiên, diễn viên Tiến Luật cho rằng như vậy sẽ bỏ phí "nguồn tài nguyên" đang có tại Anh trai vượt ngàn chông gai . Tiến Đạt mở lời và được mọi người hỗ trợ nhiệt tình.

Tại sự kiện, Tiến Luật khẳng định, khi quay MV cho Tiến Đạt, anh "không có tiền bạc gì hết". Còn BB Trần lại đùa "bỏ tiền để có vai nữ chính" nhưng "chuyển khoản thiếu số 0" nên phải xuống vai nam phụ.

Đồng thời, BB Trần cũng tiết lộ, khi quay MV, đạo diễn Neko Lê không cho mọi người biết trước kịch bản và vai diễn nên khi quay tất cả đều bất ngờ.

Một số hình ảnh trong MV "Bỏ bàn tay đó ra".

Trong sản phẩm này, Tiến Đạt hát nhiều hơn, thay vì chỉ rap. Trước kia, anh quan niệm chỉ cần hát đúng nốt, nhưng sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai , thấy nhiều đồng nghiệp hát hay, kỹ thuật tốt nên đã anh quyết tâm đi học thanh nhạc để có thể hát tốt hơn.