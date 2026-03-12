Bức ảnh "sọc xanh" Galaxy S26 Ultra thực chất là ảnh chỉnh sửa

Sau khi Galaxy S26 Ultra ra mắt, một số bài đăng trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền hình ảnh chiếc máy xuất hiện đường sọc xanh dọc màn hình. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến lỗi "green line" từng xuất hiện trên một số smartphone OLED trước đây.

Nguồn gốc của hình ảnh này được cho là từ một bài đăng trên Reddit của người dùng có tên u/Eziolambo. Trong bài viết, người này đăng một bức ảnh Galaxy S26 Ultra với một đường sọc xanh đứt đoạn trên màn hình và đặt câu hỏi mang tính đùa vui rằng liệu nếu máy bị sọc xanh thì đường sọc có bị "đứt đoạn" theo cấu trúc pixel của màn hình hay không.

Bức ảnh thực ra được chia sẻ làm ví dụ minh họa trong bài viết trên Reddit, chứ không phải có máy dính sọc màn hình thật.

Thực tế bức ảnh này đã được chỉnh sửa bằng AI hoặc Photoshop để thêm đường sọc xanh vào màn hình. Tuy nhiên khi ảnh bị cắt lại và lan truyền trên mạng xã hội X, nhiều người đã hiểu nhầm đây là lỗi thật trên thiết bị.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận. Một số người nhận ra dấu hiệu chỉnh sửa, nhưng hình ảnh vẫn lan truyền rộng và khiến nhiều người tưởng rằng Galaxy S26 Ultra đã gặp lỗi màn hình ngay sau khi ra mắt.

Galaxy S26 Ultra sử dụng công nghệ màn hình mới

Galaxy S26 Ultra được Samsung trang bị thế hệ màn hình OLED mới với bộ vật liệu M14 và công nghệ Flex Magic Pixel. Ngoài ra thiết bị còn có tính năng Privacy Display, cho phép giảm độ sáng hiển thị thông qua xử lý phần mềm nhằm hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Lỗi sọc xanh từng xuất hiện trên một số smartphone

Các dòng điện thoại sử dụng màn hình OLED trước đây đôi khi gặp hiện tượng xuất hiện đường sọc xanh hoặc hồng chạy dọc màn hình. Một số người dùng Galaxy S24 Ultra trước đây cũng từng báo cáo trường hợp xuất hiện sọc xanh dù máy không bị va đập.

Dù vậy với Galaxy S26 Ultra, các hình ảnh lan truyền gần đây không phải là lỗi thực tế mà chỉ là ảnh chỉnh sửa được lan truyền sai ngữ cảnh.

Nếu thấy những ảnh này được share, giờ bạn đã biết chỉ là fake news thôi, chưa có bất kì chiếc Galaxy S26 Ultra nào dính lỗi này được báo cáo cả.

Ở thời điểm hiện tại chưa có báo cáo đáng tin cậy nào cho thấy Galaxy S26 Ultra gặp lỗi sọc xanh hàng loạt. Tuy nhiên câu chuyện này cho thấy chỉ một hình ảnh chỉnh sửa cũng có thể nhanh chóng lan rộng và tạo ra hiểu nhầm về một thiết bị mới ra mắt. Tham khảo giá và mua các máy Galaxy S26 series chính hãng, giá tốt TẠI ĐÂY.