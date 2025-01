Dân mạng phát sốt vì Táo Quân 2025: Bộ 4 huyền thoại trở lại cực đỉnh nhưng vẫn tiếc nuối 1 điều

Đến hẹn lại lên, Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân 2025 lên sóng và phục vụ những giây phút giải trí cuối năm cho khán giả cả nước. Chương trình năm nay đánh dấu sự trở lại của dàn Táo đã làm nên thương hiệu cho chương trình như NS Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung, Vân Dung. Riêng vai diễn Ngọc Hoàng vẫn được NS Quốc Khánh đảm nhận, sự thay đổi gây sốt ở Táo Quân năm nay là sự xuất hiện của Đỗ Duy Nam - người đóng cả Nam Tào và Bắc Đẩu.

Vẫn như mọi năm, Táo Quân 2025 điểm lại những sự kiện nóng trong năm qua bằng góc nhìn hài hước, có một chút châm biếm nhẹ. Sau khi lên sóng, chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhiều bài đăng về Táo Quân 2025 được netizen hào hứng bàn luận.

Táo Quân 2025 vẫn là chương trình thu hút đông đảo sự theo dõi của khán giả ở đêm Giao thừa

Lướt mạng xã hội, những khoảnh khắc trong Táo Quân 2025 được mọi người chia sẻ rộng rãi. Đa số cư dân mạng đều đánh giá chương trình năm nay giải trí hơn, xem vui vẻ và thoải mái. Nguyên nhân được nhiều người đồng tình đó là do sự trở lại của "F4 Táo" Tự Long - Quang Thắng - Chí Trung - Vân Dung. Một số bình luận trên mạng xã hội: "F4 vừa xuất hiện liền ra cái nét Táo Quân hằng nắm", "Bộ 4 này vẫn mãi là huyền thoại", "Xem các Táo lên chầu năm nay khác biệt hẳn", "Táo Quân mà tôi tìm đây rồi",...

Có thể nói, ngay từ những ngày đầu thông báo về sự trở lại của bộ 4 Tự Long - Quang Thắng - Chí Trung - Vân Dung, khán giả đã vô cùng háo hức. Đây chính là những cái tên làm nên thương hiệu cho Táo Quân và sự tương tác giữa những nghệ sĩ đã quá quen thuộc này đã chiếm tình cảm lớn của khán giả bấy lâu. Thế nên, sự xuất hiện của dàn Táo quen thuộc không khiến khán giả nhàm chán mà lại cảm thấy thú vị và nhiều ký ức ùa về.

Sự trở lại của "F4 Táo" khiến chương trình năm nay nhận về nhiều phản ứng tích cực

Cư dân mạng nhận xét nhịp độ Táo Quân 2025 rộn ràng và hấp dẫn hơn hẳn. Những màn "cà khịa" trong chương trình được diễn ra nhịp nhàng, không gượng ép để cố phải sâu cay như năm trước. Lời thoại nhẹ nhàng, dễ hiểu nhưng vẫn mang đến các vấn đề nóng của xã hội - đó là nhận xét chung của các khán giả sau khi theo dõi.

Thêm vào đó, lý do khiến Táo Quân nhận được hiệu ứng tốt trên mạng xã hội là do xuyên suốt chương trình, dàn nghệ sĩ liên tục "thả miếng" và "đu trend" hot trong một năm qua. Từ trào lưu Baby Three, bộ môn pickleball, đi bão đến đám giỗ bên cồn,... được dàn Táo sử dụng hài hước và hợp lý, qua đó tạo nên tình huống gây cười nhưng cũng thâm thuý không kém. Cư dân mạng cũng dành lời khen cho các diễn viên trẻ ở Táo Quân năm nay. Nhiều người nhận xét các gương mặt trẻ đã "vào guồng" để mang đến chương trình hấp dẫn cho khán giả cả nước.

Táo Quân năm nay tạo được hiệu ứng tốt. Đa số khán giả dành bình luận tích cực cho chương trình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì nếu có sự góp mặt của NS Xuân Bắc và NS Công Lý thì chương trình sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Dàn diễn viên trẻ nhận được nhiều lời khen ở chương trình năm nay