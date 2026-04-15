Dân mạng mê mẩn clip thiên nhiên 'rót vàng' vào hang Sơn Đoòng như cảnh tiên

Clip thiên nhiên phủ lá như rót vàng xuống hang Sơn Đoòng. (Nguồn: @nahealtv)

Nằm sâu trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, hang Sơn Đoòng không chỉ là kỳ quan của Việt Nam mà còn là hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh, kiệt tác vô song của tạo hóa, làm kinh ngạc cả thế giới bởi quy mô khổng lồ. Với chiều dài gần 9 km, những vòm hang rộng lớn đến mức có thể chứa được tòa nhà chọc trời 40 tầng. Nơi đây tạo ra hệ sinh thái riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Sức hấp dẫn của hang Sơn Đoòng nằm ở những khối thạch nhũ kỳ vĩ hàng triệu năm tuổi và những "vườn địa đàng" xanh mướt ngay trong lòng đất. Nhờ những hố sụt khổng lồ nơi ánh sáng mặt trời có thể len lỏi vào, cả cánh rừng nguyên sinh trù phú đã sinh sôi, tạo nên cảnh quan siêu thực như bước ra từ phim điện ảnh.

Mới đây, du khách quay được cảnh những chiếc lá rơi xuống miệng hang Sơn Đoòng được ánh nắng vàng chiếu vào trông như những mảnh vàng đang rót xuống quần thể thiên nhiên này. Clip được đăng tải khiến cộng đồng mạng mê mẩn, gửi những bình luận bày tỏ niềm tự hào.

"Càng xem thước phim về Sơn Đoòng, càng thấy thiên nhiên Việt Nam mình đẹp đến vô tận. Vườn địa đàng này chính là báu vật mà chúng ta cần gìn giữ cho muôn đời sau"; "Một niềm tự hào không hề nhỏ khi mảnh đất hình chữ S sở hữu kỳ quan đẳng cấp thế giới như thế này!"; "Cứ ngỡ là cổng vào của thiên đàng khác chứ không phải ở Trái đất nữa. Đẹp đến mức không thốt nên lời"...

Mỹ Anh bình luận: " Cái khoảnh khắc nắng vàng rọi qua hố sụt, biến những chiếc lá rơi thành những 'miếng vàng' đúng là đỉnh cao của sự sắp đặt. Thiên nhiên chính là nghệ sỹ vĩ đại nhất, chẳng cần kỹ xảo gì mà vẫn khiến người ta phải nín thở vì vẻ đẹp siêu thực này".

Dân mạng ví von cảnh tượng như cổng thiên đường. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Trang chia sẻ: " Điều kỳ diệu nhất có lẽ là sự sống vẫn nảy mầm rực rỡ ngay trong lòng đất sâu thẳm. Những mảng xanh mướt mắt dưới ánh nắng len lỏi từ hố sụt tạo nên một bức tranh đối lập tuyệt đẹp giữa bóng tối của hang động và sức sống mãnh liệt của rừng nguyên sinh. Đẹp đến nao lòng".

Xem clip trên, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn rèn luyện thể lực, tiết kiệm tiền được đến tham quan hang Sơn Đoòng. "Sơn Đoòng không chỉ là một chuyến du lịch, nó là một cột mốc cuộc đời mà bất cứ ai yêu thiên nhiên cũng khao khát được chạm đến một lần. Nhất định phải rèn luyện thể lực ngay từ hôm nay để sớm có ngày được đứng dưới khung cảnh tuyệt trần này" , Hồ Nga viết.

Duy Thanh bình luận: " Ước gì được một lần buông bỏ hết điện thoại, công việc để lạc vào không gian này. Đứng giữa lòng hang, nghe tiếng nước chảy, ngắm cây, chạm vào rêu phong chắc chắn sẽ là cảm giác tự do nhất thế gian. Một hành trình xứng đáng để dành dụm cả năm trời".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ chia sẻ về tinh thần gìn giữ bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ sau. Phan Huyền bình luận: " Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một món quà vô giá, thì trách nhiệm của chúng ta là phải trả lại cho nó sự nguyên sơ. Hy vọng mỗi du khách khi đặt chân đến đây đều chỉ để lại dấu chân và chỉ mang đi những bức ảnh đẹp".

Ý Nhi chia sẻ: "Xem những hình ảnh này, mình càng thấy yêu và trân quý mảnh đất quê hương hơn. Việc bảo vệ Sơn Đoòng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là ý thức của mỗi người trẻ. Giữ cho môi trường không rác thải, giữ cho hệ sinh thái không bị xâm hại chính là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn với tạo hóa".