Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Đan Mạch.

Phát biểu trước thềm Hội nghị An ninh Munich hôm 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, Troels Lund Poulsen, cho biết, Copenhagen sẽ triển khai 4 máy bay chiến đấu F-35 tham gia sứ mệnh Arctic Sentry (Cảnh giới Bắc Cực) của NATO.

Ông nhấn mạnh rằng, các máy bay do Mỹ sản xuất sẽ “tăng cường sự hiện diện tổng thể trong khu vực”.

Một ngày trước đó, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã xác nhận sự tham gia của nước này vào cuộc tập trận. Ông cho biết, Stockholm sẽ đóng góp máy bay JAS 39 Gripen “trong khu vực xung quanh Iceland và Greenland”.

Trong một thông báo riêng, quân đội Thụy Điển cho biết, một số lượng binh lính mặt đất không xác định cũng sẽ được triển khai đến hòn đảo này.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một cuộc tranh cãi lớn giữa Mỹ và các thành viên NATO châu Âu về việc Tổng thống Trump thúc đẩy việc sáp nhập Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với khoảng 55.000 dân, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Có thời điểm, ông Trump gợi ý rằng, Mỹ có thể dùng đến vũ lực để đạt được mục tiêu này, mặc dù sau đó ông đã rút lại tuyên bố của mình.

Các quốc gia EU đã bác bỏ yêu cầu của ông Trump, nói rằng, “Greenland thuộc về người dân nơi đây”, và kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền của Greenland.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ ra tín hiệu rằng, hai bên đã đạt được “khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai”, với các báo cáo cho thấy Washington sẽ kiểm soát một phần Greenland bằng cách chỉ định chúng là các khu vực căn cứ quân sự có chủ quyền.

Theo RT



