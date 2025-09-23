Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia, nhà ngoại giao người Nga lưu ý rằng thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết giữa Đan Mạch và Hoa Kỳ đã bị loại bỏ một hạn chế quan trọng.

Theo Đại sứ Barbin, điều khoản "vũ khí hạt nhân không thể được triển khai ở Đan Mạch trong điều kiện hiện tại, tức là trong thời bình" đã biến mất khỏi văn bản gốc của tài liệu.

Thỏa thuận có thời hạn 10 năm này cho phép Quân đội Hoa Kỳ tiếp cận lâu dài các căn cứ quân sự ở Karup, Skrydstrup và Aalborg, bao gồm cả kho chứa vũ khí.

"Đan Mạch sẽ không kiểm soát được loại vũ khí mà người Mỹ sẽ đưa vào lãnh thổ của mình", đại sứ Nga chỉ ra.

Ông Barbin cũng đề cập đến các cuộc thảo luận tại Oslo về việc tài trợ cho lực lượng răn đe hạt nhân của Anh và Pháp từ ngân sách Đan Mạch.

Nhà ngoại giao nói rằng điều này nhằm "chứng minh với Nga rằng Đan Mạch có khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh của mình bằng vũ khí hạt nhân".

Đan Mạch đang tạo ra sức ép quân sự nghiêm trọng lên lãnh thổ Nga.

Đại sứ Nga nhớ lại các cuộc tập trận trên đảo Bornholm vào năm 2023 và 2024, nơi Hoa Kỳ thực hành bắn chiến đấu hệ thống Typhon, tương thích với tên lửa Tomahawk gắn đầu đạn hạt nhân.

"Ngày nay Đan Mạch đang sử dụng hòn đảo này để tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga, bao gồm cả khu vực Kaliningrad.

Tất nhiên những hoạt động thù địch như vậy của họ không thể qua mắt được đất nước chúng tôi", ông Barbin nhấn mạnh.

Cùng lúc đó, các chuyên gia phương Tây đã lên tiếng cảnh báo rằng việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa từ NATO và động thái từ Đan Mạch được xem là "phát súng đầu tiên", báo hiệu thời kỳ Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại.