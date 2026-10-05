HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đàn lợn 50 con chuẩn bị xuất chuồng bị sét đánh, thiệt hại gần 300 triệu đồng

Ngọc Tú
|

Đàn lợn 50 con của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi, trú xã Bích Hào, Nghệ An) chuẩn bị xuất bán thì bất ngờ bị sét đánh, nhiều con chết và liệt, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Sáng 5/10, ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, một hộ nuôi lợn trên địa bàn xã vừa bị sét đánh trúng, gây thiệt hại nặng nề.

- Ảnh 1.

Đàn lợn 50 con của gia đình ông Hoàng Văn Kinh bị sét đánh chết.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 4/10, tại thôn Tùng Phúc (xã Bích Hào, Nghệ An) xảy ra một trận mưa giông kèm sét. Trong trận giông, tia sét bất ngờ đánh trúng khu vực chuồng trại nuôi 50 con lợn của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi). Hậu quả có 15 con lợn bị chết, số còn lại bị liệt hoàn toàn.

Được biết, gia đình ông Kinh đã nuôi đàn lợn này gần 4 tháng, mỗi con có trọng lượng hơn 1,1 tạ. Chỉ còn ít ngày nữa, đàn lợn có thể xuất bán. Với giá lợn hơi hiện tại, ước tính 50 con lợn chết đã gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông Kinh.

- Ảnh 2.

Hội Nông dân xã đang kêu gọi người dân đến thu mua số lợn để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, Hội Nông dân xã Bích Hào đã vận động người dân trên địa bàn đến mua hỗ trợ số lợn bị sét đánh nhằm giúp gia đình ông Kinh giảm bớt thiệt hại.

"Toàn bộ 50 con lợn trong chuồng bị sét đánh trúng. Hội đang kêu gọi mọi người đến thu mua, giúp gia đình thu hồi lại được một ít vốn đã bỏ ra", Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào nói.

Tags

Nghệ An

sét đánh

hội nông dân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại