Đàn lợn 50 con chuẩn bị xuất chuồng bị sét đánh, thiệt hại gần 300 triệu đồng

Đàn lợn 50 con của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi, trú xã Bích Hào, Nghệ An) chuẩn bị xuất bán thì bất ngờ bị sét đánh, nhiều con chết và liệt, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Sáng 5/10, ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, một hộ nuôi lợn trên địa bàn xã vừa bị sét đánh trúng, gây thiệt hại nặng nề.

Đàn lợn 50 con của gia đình ông Hoàng Văn Kinh bị sét đánh chết.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 4/10, tại thôn Tùng Phúc (xã Bích Hào, Nghệ An) xảy ra một trận mưa giông kèm sét. Trong trận giông, tia sét bất ngờ đánh trúng khu vực chuồng trại nuôi 50 con lợn của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi). Hậu quả có 15 con lợn bị chết, số còn lại bị liệt hoàn toàn.

Được biết, gia đình ông Kinh đã nuôi đàn lợn này gần 4 tháng, mỗi con có trọng lượng hơn 1,1 tạ. Chỉ còn ít ngày nữa, đàn lợn có thể xuất bán. Với giá lợn hơi hiện tại, ước tính 50 con lợn chết đã gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông Kinh.

Hội Nông dân xã đang kêu gọi người dân đến thu mua số lợn để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, Hội Nông dân xã Bích Hào đã vận động người dân trên địa bàn đến mua hỗ trợ số lợn bị sét đánh nhằm giúp gia đình ông Kinh giảm bớt thiệt hại.

"Toàn bộ 50 con lợn trong chuồng bị sét đánh trúng. Hội đang kêu gọi mọi người đến thu mua, giúp gia đình thu hồi lại được một ít vốn đã bỏ ra", Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào nói.