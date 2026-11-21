Trong số 4 giám đốc cao cấp vừa xin từ nhiệm tại PNJ, có 3 người sở hữu bằng thạc sĩ từ các trường đại học tại Mỹ, Anh và Australia. Cựu CEO Lê Trí Thông tốt nghiệp MBA tại Đại học Oxford, làm lãnh đạo tại nhiều tập đoàn lớn trước khi có 8 năm điều hành doanh nghiệp trang sức này.

Trong tháng 11/2026, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ghi nhận 4 giám đốc cao cấp xin từ nhiệm, phụ trách các lĩnh vực tài chính, chiến lược, nhân sự và khách hàng - bán lẻ. Cuộc thay đổi nhân sự diễn ra giữa lúc tân Tổng Giám đốc Phan Quốc Công công khai đề cập những bất cập trong bộ máy quản trị, cho rằng PNJ cần cải tổ từ gốc để vượt qua khủng hoảng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Công nhận xét bộ máy PNJ đã trở nên cồng kềnh, có nhiều tầng quản lý, quy trình ra quyết định chậm và trách nhiệm bị phân tán. Đặc biệt, ông cho rằng doanh nghiệp có đông nhân sự quản lý nhưng chưa đủ người có năng lực dẫn dắt chuyển đổi.

DÀN GIÁM ĐỐC CAO CẤP TỪNG LÀM VIỆC TẠI UNILEVER, ALIBABA, VINGROUP

Theo công bố ngày 19/11, HĐQT PNJ đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ. Cả ba đều gửi đơn ngày 18/11 với lý do theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/11. Trước đó, ông Nguyễn Minh Hải đã được chấp thuận thôi giữ chức Giám đốc cao cấp Tài chính từ ngày 17/11, cũng theo nguyện vọng cá nhân.

Trong số bốn người, ông Đào Trung Kiên là lãnh đạo gắn bó lâu năm nhất với PNJ. Ông Đào Trung Kiên sinh năm 1979, có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Hofstra, Mỹ. Trước khi gia nhập PNJ, ông từng công tác tại Đại học Kinh tế TP.HCM, Ngân hàng Đông Á và Công ty TNHH Kiến Anh. Ông Kiên gia nhập PNJ năm 2016 với vai trò Giám đốc cao cấp Chiến lược, sau đó được bầu vào HĐQT từ tháng 4/2022. Đến tháng 2/2023, ông chuyển sang phụ trách vận hành.

Ông Đào Trung Kiên.

Ngày 10/10/2026, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động với nhiệm kỳ 3 năm. Ít ngày sau, ông xin rời HĐQT để tập trung cho công tác điều hành trên cương vị mới.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau khi nhận nhiệm vụ, ông Kiên tiếp tục gửi đơn từ nhiệm vị trí điều hành. Theo thông tin công bố, ông đang nắm giữ 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,08% vốn điều lệ.

Một nhân sự khác là ông Nguyễn Minh Hải, người phụ trách tài chính của PNJ từ đầu năm 2025. Ông Hải tốt nghiệp Cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Leeds, Anh và là thành viên của Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh (CIMA).

Ông Nguyễn Minh Hải.

Trước khi gia nhập PNJ, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tài chính cấp cao tại Nova Consumer, Pizza 4P's, Golden Gate, Uniben và các doanh nghiệp thuộc Unilever. Ông Hải bắt đầu làm việc tại PNJ từ tháng 2/2024 với vai trò Giám đốc Chiến lược Đầu tư Tài chính. Đến tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp Tài chính, thay bà Đặng Thị Lài.

Bà Trương Hoài Anh.

Cựu Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ PNJ là bà Trương Hoài Anh. Bà Hoài Anh sở hữu bằng MBA của Đại học Adelaide, Australia. Trước khi đến PNJ, bà từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn như Alibaba Group, Lazada Việt Nam, Vingroup, Luxasia, L Beauty Việt Nam và ACFC thuộc IPPG.

Bà gia nhập PNJ từ tháng 8/2022, ban đầu phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế. Từ tháng 1/2024, bà kiêm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ, trực tiếp tham gia quản lý một trong những mảng kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp. Tính đến thời điểm công bố từ nhiệm, bà Hoài Anh nắm giữ 285.600 cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 0,06% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Chí Kiên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Ông có kinh nghiệm làm việc tại nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tiêu dùng, tài chính và bán lẻ như Unilever Việt Nam, Vinataba Philip Morris, Syngenta Việt Nam, VPBank, FE Credit, ACFC và One Mount Group.

Ông Kiên gia nhập PNJ từ tháng 9/2023, đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực cho đến khi gửi đơn từ nhiệm tháng 11/2026. Theo công bố, ông đang sở hữu 171.600 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,03% vốn điều lệ.

CỰU CEO LÊ TRÍ THÔNG TỐT NGHIỆP OXFORD, TỪNG LÀ LÃNH ĐẠO BCG VÀ PRUDENTIAL

PNJ đã trải qua cuộc chuyển giao vị trí điều hành cao nhất vào tháng 4/2026, khi ông Lê Trí Thông rời ghế Tổng Giám đốc và ông Phan Quốc Công được bổ nhiệm thay thế. Ông Lê Trí Thông sinh năm 1979, tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ hóa học tại Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2002. Năm 2005, ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Oxford, Anh.

Theo sơ yếu lý lịch được PNJ công bố, trước khi gia nhập doanh nghiệp, ông Thông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính và tư vấn chiến lược. Giai đoạn 2007–2008, ông là Tổng Giám đốc CTCP TIE. Từ năm 2008 đến 2013, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Công ty Kiều hối Đông Á.

Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực tư vấn quản trị, giữ chức Phó Tổng Giám đốc BCG Việt Nam giai đoạn 2013–2015. Từ năm 2015 đến 2017, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Hợp tác kinh doanh tại Prudential Việt Nam.

Năm 2017, ông Thông gia nhập PNJ với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, trước khi kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc từ năm 2018. Trong thời gian ông Thông điều hành, PNJ đẩy mạnh chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng bạc đá quý sang mô hình bán lẻ trang sức hiện đại, mở rộng mạng lưới cửa hàng, phát triển hoạt động bán hàng đa kênh và chuyển đổi số.

Kết quả kinh doanh của PNJ cũng ghi nhận nhiều cột mốc tăng trưởng. Riêng năm 2025, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 2.828 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tuy nhiên, những khó khăn trong năm 2026 đã cho thấy các rủi ro tích tụ từ chính sách thu đổi sản phẩm, đặc biệt là kim cương, cùng những hạn chế trong công tác quản trị và kiểm soát. Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc vào tháng 4/2026, ông Thông tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT PNJ.

CEO PHAN QUỐC CÔNG MUỐN THAY HƠN NỬA BAN GIÁM ĐỐC

Ông Phan Quốc Công, người tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc PNJ từ tháng 4/2026, là doanh nhân từng sáng lập thương hiệu dầu gội X-Men và giữ chức Tổng Giám đốc ICP trong nhiều năm.

Khác với người tiền nhiệm có nền tảng từ tài chính và tư vấn chiến lược, ông Công được biết đến qua kinh nghiệm xây dựng thương hiệu hàng tiêu dùng và điều hành doanh nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn, vị CEO mới đã đưa ra những đánh giá trực diện về tình trạng quản trị tại PNJ. Theo ông, trong giai đoạn kinh doanh thuận lợi, PNJ tăng trưởng nhanh và tổ chức cũng mở rộng theo. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại bộ máy, nâng cấp năng lực quản lý và cơ chế giám sát chưa theo kịp quy mô hoạt động.

Ông cho rằng quy trình ra quyết định tại PNJ phải đi qua nhiều cấp, trách nhiệm được phân chia cho nhiều người nhưng thiếu đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng. Điều này khiến tốc độ xử lý công việc chậm, trong khi chi phí duy trì bộ máy lớn.

Với mảng kim cương, ông Công nhìn nhận chính sách mua lại sản phẩm với tỷ lệ cao từng giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận, nhưng đồng thời tích tụ nghĩa vụ tài chính đáng kể. Ông cho biết khi khủng hoảng xảy ra, Ban điều hành không có sẵn số liệu tổng hợp về nghĩa vụ mua lại cũng như phương án ứng phó nếu lượng khách hàng yêu cầu bán lại tăng đột biến.

Để xử lý những bất cập này, PNJ đang tiến hành tinh gọn bộ máy hội sở, giảm tầng nấc trung gian và tổ chức lại phạm vi phụ trách của các bộ phận. Theo kế hoạch được ông Công đề cập, hơn một nửa thành viên Ban giám đốc dự kiến sẽ thay đổi. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự, dù mức tiết kiệm thực tế còn phụ thuộc quá trình sắp xếp và các khoản hỗ trợ người lao động rời công ty.

Ông Công cho rằng trách nhiệm đối với những bất cập kéo dài cần được nhìn nhận ở cả Ban điều hành và HĐQT, thay vì chỉ tập trung vào một cấp quản lý. Với CEO Phan Quốc Công, thách thức lúc này không chỉ nằm ở việc thay đổi nhân sự, mà còn là xây dựng một cơ chế quản trị đủ khả năng kiểm soát các nghĩa vụ tài chính, khôi phục hoạt động kinh doanh và lấy lại niềm tin của khách hàng, cổ đông.