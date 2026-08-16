Dàn lãnh đạo 9x tại các tập đoàn nghìn tỷ đồng: Khi thế hệ Nextgen tái thiết lại “đế chế” gia đình

Thế hệ lãnh đạo 9x đang từng bước bước vào những vị trí quyền lực, mở ra một cuộc chuyển giao đáng chú ý khi những người con bắt đầu tiếp quản và tái định hình “đế chế” mà thế hệ cha mẹ gây dựng.

Theo Khảo sát Thế hệ kế nghiệp (NextGen) toàn cầu năm 2024 của PwC, trong đó có Việt Nam. Kết quả cho thấy hiện 52% số người trả lời là NextGen đã nắm giữ các vị trí lãnh đạo, tăng đáng kể so với con số 29% vào năm 2022.

Khảo sát NextGen 2024 của PwC đã làm rõ vai trò then chốt của NextGen tại Việt Nam trong việc định hình tương lai của doanh nghiệp gia đình trước làn sóng chuyển đổi của thời đại kỹ thuật số. NextGen tại Việt Nam không chỉ là người quan sát những thay đổi này mà họ còn sẵn sàng bước lên đảm nhận vai trò lãnh đạo, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của AI đối với chiến lược phát triển trong tương lai. Hơn bao giờ hết, họ có khả năng định hình hoạt động kinh doanh của gia đình mình và tạo ra ảnh hưởng khi đảm đương trách nhiệm quản lý doanh nghiệp.

Khảo sát Thế hệ kế nghiệp (NextGen) toàn cầu năm 2024 của PwC

Tập đoàn PC1 có Tân chủ tịch sinh năm 1999 Trịnh Khánh Linh

Thông tin từ Tập đoàn PC1 (MCK: PC1), ngày 24/7, doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, trong đó kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân chủ tịch sinh năm 1999 Trịnh Khánh Linh - Ảnh: PC1

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, bà Trịnh Khánh Linh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng thời phê chuẩn kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính theo thẩm quyền.

Bà Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban Điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm soát rủi ro; phát huy lợi thế cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng.”

Bà Linh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap, sau đó đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính tại PC1 trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính.

Hiện tại, bà trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,79% vốn điều lệ và được ủy quyền đại diện gần 88 triệu cổ phiếu, tương đương 21,38% vốn điều lệ.

VinFast bổ nhiễm Chủ tịch Phạm Nhật Quân Anh

Hội đồng Quản trị Công ty VinFast đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 23/5/2026 thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy. Đây là bước đi được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty VinFast - Ảnh: VinFast

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

Ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Trong những năm qua, VinFast đã thành công xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các ưu tiên chiến lược dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới”.

Ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017-2019. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ Phát triển xe, Sản xuất tới Kinh doanh, Hậu mãi, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng, trước khi đảm nhận các vị trí hiện tại.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ nhà Alphanam

Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1991), con gái của Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Alphanam Nguyễn Tuấn Hải từ lâu đã nổi tiếng là một “thiên kim tiểu thư” tài sắc vẹn toàn trên thương trường. Hiện tại, Nguyễn Ngọc Mỹ nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CPCP Đầu tư Alphanam, tức vị trí chỉ sau người cha của mình.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ. con gái của Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải - Ảnh: Alphanam

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ bước vào ánh hào quang từ rất sớm với hàng loạt ghi nhận quốc tế: Top 10 doanh nhân nữ kế cận (Forbes Vietnam, 2017), một trong những gương mặt ảnh hưởng của du lịch Việt Nam (Timeout, 2018), và nữ doanh nhân Việt Nam trẻ nhất nhận Cúp Bông hồng vàng năm 2021. Nhưng chính hành trình phía sau mới cho thấy rõ tố chất lãnh đạo ở cô: dù sở hữu danh tiếng vượt trước tuổi, Ngọc Mỹ vẫn bền bỉ xây dựng năng lực thực chiến, từng bước khẳng định mình trong vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam.

Chia sẻ về quyết định chiến lược từng khiến bản thân tự hào nhất, bà Mỹ cho biết, đó chính là quyết định tái cơ cấu lại toàn bộ mảng nhân sự của Alphanam, từ các công ty con độc lập, có thể hoạt động chưa tối ưu, gom về tập đoàn và phân cấp, phân quyền lại để vừa có thể quản lý tập trung ở cấp cao, vừa cho các công ty có đủ quyền hạn để độc lập về kết quả kinh doanh.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cả thế giới cần tinh gọn bộ máy, cắt bớt các cấp quản lý, quyết định, để công ty thành viên xoay chuyển nhanh hơn, và bắt kịp với các chiến lược của tập đoàn.

"Khi tinh gọn bộ máy, sẽ luôn có sự mất mát về mặt con người, nhưng bài học tôi nhận được là nếu quyết tâm và kiên định với việc xây dựng hệ thống, kết quả nhận lại và những con người ở lại cũng như tham gia vào sẽ tốt hơn. Kết quả thực tế là các công ty thành viên được chia tách thành Khối Chủ đầu tư dự án, Khối Nhà thầu, Khối nội chính, vv và tối ưu được nguồn lực, cũng như giúp cho mọi thông tin được lưu chuyển chia sẻ nhanh gọn hơn rất nhiều", bà Mỹ cho hay.

Con trai Bầu Hiển làm Chủ tịch Vietravel Airlines

Tháng 4/2025, Công ty cổ phần Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại phiên họp, ông Đỗ Vinh Quang được bầu tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, HĐQT nhiệm kỳ mới của Vietravel Airlines họp và chọn ông Quang giữ vai trò Chủ tịch.

Ông Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch Vietravel Airlines

Sinh năm 1995, ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập Tập đoàn T&T. Doanh nhân này hiện là Phó chủ tịch HĐQT T&T Group kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Ông được biết đến là Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi 25 tuổi và là chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Con trai Bầu Hiển nắm ghế Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines sau hơn 3 tháng Tập đoàn T&T công bố thông tin hai công ty thành viên và quỹ BVIM làm cổ đông chiến lược tại hãng bay này.

Cùng với ông Quang, HĐQT mới của Vietravel Airlines còn có sự tham gia của con trai cả của Bầu Hiển - Phó chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh. Ông Vinh cũng đang giữ chức Chủ tịch quỹ BVIM.