Dàn hoa, á hậu làm huấn luyện viên The Face University mùa 2

Tối 16/9, tại Hội trường lớn Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF), lễ khởi động The Face University 2025 – Gương mặt Đại sứ Sinh viên đã chính thức diễn ra, mở màn cho một mùa giải mới với nhiều kỳ vọng. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp đồng hành, cơ quan báo chí – truyền thông, các thí sinh tiêu biểu cùng dàn khách mời đến từ giới nghệ thuật, thời trang và sắc đẹp.

The Face University là sân chơi thường niên dành cho sinh viên cả nước, hướng tới việc tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh người trẻ bản lĩnh, năng động, biết khẳng định cá tính cũng như lan tỏa những giá trị tích cực. Ban tổ chức cho biết, chương trình năm nay được đầu tư gấp 5 lần so với mùa trước, mang đến một hành trình chuyên nghiệp và quy mô hơn cho các thí sinh.

Chủ tịch cuộc thi Linda Trương tặng hoa cho Ban Giám khảo và Huấn luyện viên The Face University 2025.

Một trong những yếu tố làm nên sức nóng của The Face University 2025 chính là dàn huấn luyện viên hội tụ nhan sắc, tài năng và uy tín như Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023 Trịnh Thị Hồng Đăng, Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên và Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo. Với kinh nghiệm và dấu ấn trong lĩnh vực sắc đẹp, thời trang, bộ ba huấn luyện viên được kỳ vọng sẽ mang đến những kiến thức, kỹ năng thực tiễn, giúp các thí sinh tỏa sáng và chinh phục thử thách trong mùa giải năm nay.

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải 2025 là format truyền hình thực tế, theo đó toàn bộ quá trình thi tài, đào tạo và thử thách sẽ được ghi hình và phát sóng. Song song với đó, mô hình Idol Affiliate được triển khai nhằm hỗ trợ thí sinh xây dựng nhân hiệu, phát triển hình ảnh cá nhân trên các nền tảng số. Cơ cấu giải thưởng cũng được mở rộng, không chỉ dừng lại ở học bổng mà còn có các gói mentoring, hỗ trợ truyền thông và đặc biệt là cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Đại diện ban tổ chức Linda Trương chia sẻ tại buổi khởi động cuộc thi.



The Face University 2025 dành cho sinh viên từ 18 đến 25 tuổi trên toàn quốc, được tổ chức theo hình thức kết hợp vòng thi trực tuyến và gala chung kết trực tiếp. Chương trình kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12, với đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21/12/2025 tại Nhà hát Quân Đội, TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến hơn 2,5 tỷ đồng, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Với sự chuẩn bị công phu, The Face University 2025 không chỉ là nơi để sinh viên thể hiện tài năng và phong cách, mà còn là hành trình trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và bứt phá giới hạn bản thân, khẳng định hình ảnh: “Tôi là chính tôi, và tôi xứng đáng”.