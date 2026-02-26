Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC) đã thông báo việc phát triển hệ thống đạn dẫn đường chiến thuật đầu tiên của Nga với tên định danh KUB-10ME, có khả năng hoạt động ở tầm xa hơn 100km.

Hệ thống này được phát triển trong một thời gian ngắn, dựa trên kinh nghiệm sử dụng thực tế đối với những loại vũ khí tương tự trong khuôn khổ Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các tính năng chính của vũ khí thế hệ mới bao gồm hệ thống dẫn đường quang điện tử có khả năng tấn công mục tiêu di động, cũng như khả năng bảo vệ nâng cao chống lại tác chiến điện tử và phòng không.

Hơn nữa, KUB-10ME được trang bị khí tài chụp ảnh và quay video trên không, có khả năng ghi lại dữ liệu, tức là thực hiện được cả vai trò trinh sát.

Máy bay không người lái tấn công cảm tử Kub-10ME có tầm xa lên tới trên 100km.

Theo nhà phát triển, loại đạn dẫn đường này được thiết kế để tấn công chính xác nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Bản danh sách bao gồm phương tiện không bọc thép và thiết giáp nhẹ như xe bọc thép chở quân, sở chỉ huy, hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa, tổ hợp tác chiến điện tử, phương tiện hỗ trợ hậu cần, vị trí điều khiển máy bay không người lái và tiêm kích trong khu vực triển khai ngoài trời.

KUB-10ME có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ cao từ 80m đến 1.800m với tốc độ bay hành trình khoảng 120km/h. Nó có thể được sử dụng cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện thời tiết thuận lợi và bất lợi, với sức gió giật lên đến 10m/s và nhiệt độ từ -30 đến +40 độ C.

Việc phát triển một loại đạn tuần kích có tầm bắn vượt quá 100km phản ánh xu hướng mở rộng khả năng đối với những hệ thống tấn công không người lái chiến thuật. Tầm tác chiến được tăng cường cho phép triển khai vũ khí dẫn đường chính xác ở độ sâu lớn hơn, giảm rủi ro cho người vận hành.

Trong tương lai, sự phát triển của những hệ thống như vậy có thể làm thay đổi cán cân giữa vũ khí pháo binh truyền thống và các nền tảng không người lái ở cấp độ chiến thuật. Mặc dù vậy, hiện tại pháo binh vẫn giữ một số lợi thế đáng kể so với UAV.