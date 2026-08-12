Dàn Đại sứ nhí "tiếp lửa" cho vòng Tứ kết Ngôi sao MC nhí truyền hình

Không chỉ hội tụ hơn 300 thí sinh tranh tài, Vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình” – Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 còn có sự đồng hành của dàn Đại sứ nhí.

Mới đây, Vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình” diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam, quy tụ hơn 300 thí sinh xuất sắc đã vượt qua những vòng thi trước của Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026.

Bên cạnh sự góp mặt của dàn giám khảo là các MC, biên tập viên giàu kinh nghiệm, chương trình còn có sự đồng hành của dàn Đại sứ Vòng Tứ kết gồm nhiều gương mặt quen thuộc từng đạt thành tích cao tại các mùa thi trước như Khánh Ngọc, Lưu Huyền Anh, Đỗ Quyên, Hà Anh, Khánh Thy, Bảo Anh, Bảo Nghi, Trâm Anh,...

Các giám khảo và thí sinh của òng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình”

Không chỉ xuất hiện với tư cách những gương mặt đại diện, các Đại sứ nhí còn mang theo kinh nghiệm, tình yêu với ngôn ngữ, sân khấu và nghệ thuật dẫn chương trình. Từ chính những trải nghiệm đã có, các em trở thành cầu nối truyền cảm hứng tới những thí sinh đang bước vào hành trình chinh phục sân khấu MC nhí.

Bằng sự tự tin, nhiệt huyết và cá tính riêng, mỗi Đại sứ góp thêm một màu sắc cho chương trình. Sự hiện diện của những gương mặt từng đi qua cuộc thi cũng cho các thí sinh năm nay thấy rõ hơn một hành trình phát triển: từ những ngày đầu đứng trước micro, vượt qua sự hồi hộp, rèn luyện kỹ năng đến khi có thể trở lại sân khấu để tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực tới các bạn nhỏ khác.

MC nhí Đỗ Quyên

MC nhí Lưu Huyền Anh và MC Thanh Mai

MC nhí Khánh Ngọc

Đáng chú ý, 2 MC nhí Khánh Ngọc và Lưu Huyền Anh không chỉ đồng hành với chương trình trong vai trò Đại sứ mà còn trực tiếp đảm nhận phần dẫn khai mạc Vòng Tứ kết.

Không chỉ thế, Khánh Ngọc và Lưu Huyền Anh đồng thời là Đại sứ của Thư viện Sách nói, qua đó tạo nên sự kết nối giữa hoạt động phát triển tài năng giọng nói và hành trình lan tỏa văn hóa đọc mà Ban Tổ chức đang hướng tới.

Trước đó, MC Thanh Mai – Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ một trong những điểm mới đáng chú ý của Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 là không chỉ tập trung vào việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng dẫn chương trình mà còn gắn với các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Trong mùa giải năm nay, cuộc thi có sự đồng hành của hai mô hình thư viện: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói.

Với Thư viện Nâng cánh tri thức, Ban Tổ chức phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xây dựng, bổ sung sách cho các thư viện tại những địa phương còn hạn chế về nguồn sách, nguồn tài liệu.

Bên cạnh mô hình thư viện sách truyền thống, Thư viện Sách nói – hay thư viện âm thanh – là một hướng phát triển khác gắn trực tiếp với thế mạnh về giọng nói của các thí sinh MC nhí.

Ngoài ra, một trong những điểm mới đặc biệt của Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 là 100% thí sinh bước vào vòng bán kết trở đi đều có cơ hội gửi hồ sơ ứng tuyển vào Câu lạc bộ Thư viện Sách nói. Những thí sinh phù hợp sẽ được các MC, biên tập viên và giáo dục tâm huyết với giọng nói, tiếng Việt và trang sách đào tạo miễn phí.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm môi trường để các em tiếp tục rèn luyện kỹ năng đọc, nói, cảm thụ và truyền tải tác phẩm sau cuộc thi. Đồng thời, mỗi giọng đọc nhí sẽ có cơ hội trở thành một "nhịp cầu âm thanh", đưa ra phần sách và tri thức đến gần hơn với cộng đồng.