Dàn cố vấn hùng hậu của CIA và NATO đổ vào Ukraine

Hoàng Yến |

Theo giới chức Ukraine, nhiều tướng lĩnh cấp cao của CIA và NATO đã gia nhập đội ngũ cố vấn cao cấp giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine chống Nga.

Kết nạp Ukraine là thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm 17/4 thông báo, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một cơ cấu cấp cao là Hội đồng Chuyên gia Quân sự về Cải cách Đồng minh và Hỗ trợ Chuyên môn (Allied Reform and Expert Support, viết tắt là ARES).

Thông báo nhấn mạnh, ARES về bản chất là một cơ quan tư vấn cho Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm các chuyên gia quân sự cao cấp của nước ngoài - những người sẽ chia sẻ cho Ukraine những kinh nghiệm tốt nhất của cộng đồng quốc tế về phát triển quân đội.

Hội đồng Chuyên gia Quân sự về ARES sẽ giúp thực hiện những thay đổi về thể chế trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu quân đội và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm: Phát triển khoa học và giáo dục quân sự; nâng cao hiệu quả hỗ trợ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine và cung cấp hỗ trợ tư vấn về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Thông báo cho biết, Tướng Anh giàu kinh nghiệm là Sir Richard Shirreff - người từng giữ chức Phó Tư lệnh tối cao NATO từ năm 2011 đến năm 2014, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Quân sự.

Một số thành viên cốt cán khác của hội đồng cũng là những nhân vật cộm cán trong giới tình báo và quân đội NATO, gồm: Cựu Giám đốc CIA David Petraeus và một số cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Anh, Canada, Mỹ và Đức.

Hội đồng còn có Đô đốc Manfred Nilsson của Đức, Trung tướng Pavel Macko của Slovakia, Phó Đô đốc Martin John Connell của Anh, Trung tướng Andrew Leslie của Canada và đại diện Hải quân Na Uy tại các cấu trúc của NATO là tướng Hans Helseth.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, hiện Hội đồng Chuyên gia Quân sự về ARES đang chuẩn bị để bắt đầu công việc thực tế và tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng này.

Mặc dù thông báo chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine về nhiệm vụ của ARES là về cải cách quân đội, nhưng rõ ràng trọng tâm chính của hội đồng quân sự ARES sẽ là giúp Quân đội Ukraine đối phó với Lực lượng Vũ trang Nga; nghiên cứu sự thay đổi về vai trò của vũ khí và hình thái chiến thuật trong chiến tranh hiện đại; đồng thời đúc rút ra những kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường của cả phía Ukraine và Nga.

Theo Topcor.ru
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
01:03
00:58
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
