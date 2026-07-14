Dẫn bạn gái về giới thiệu định cưới làm vợ 2, mẹ vừa nhìn thấy đã choáng, gọi riêng con trai nói chuyện

Trên đường về, tôi còn tưởng tượng đến cảnh mẹ sẽ vui mừng vì thấy con trai mình tìm được hạnh phúc mới sau những năm tháng cô đơn. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Tôi năm nay 37 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau biến cố ấy, tôi mất khá nhiều thời gian mới lấy lại được cân bằng. Có những lúc tôi nghĩ chắc mình sẽ khó lòng mở lòng với ai thêm lần nữa. Rồi tôi gặp Hằng.

Hằng trẻ trung, khéo ăn nói và rất biết cách quan tâm người khác. Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác bình yên mà đã lâu rồi mình không có được. Sau những tổn thương trong quá khứ, tôi tin rằng cuối cùng ông trời cũng cho mình cơ hội gặp được người phù hợp.

Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy, Hằng luôn thể hiện là người phụ nữ trưởng thành, biết suy nghĩ. Càng tiếp xúc, tôi càng tin đây chính là người mà mình muốn gắn bó lâu dài. Khi tình cảm đủ chín muồi, tôi quyết định đưa Hằng về ra mắt gia đình.

Trên đường về, tôi còn tưởng tượng đến cảnh mẹ sẽ vui mừng vì thấy con trai mình tìm được hạnh phúc mới sau những năm tháng cô đơn. Nhưng tôi không ngờ, buổi gặp mặt hôm ấy lại trở thành bước ngoặt khiến mối quan hệ của chúng tôi kết thúc.

Ngay khi Hằng bước vào nhà, tôi nhận ra sắc mặt mẹ thay đổi. Bà nhìn Hằng chằm chằm, vẻ mặt sửng sốt xen lẫn khó chịu. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, mẹ tôi bất ngờ đứng dậy và nói Hằng nên về trước. Tôi ngỡ ngàng đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hằng cũng tỏ ra lúng túng nhưng vẫn đứng lên ra về. Ngay sau đó, mẹ gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Lúc ấy tôi khá bực bội. Tôi cho rằng mẹ đang quá khắt khe hoặc có định kiến gì đó với bạn gái của mình. Nhưng những gì mẹ kể sau đó khiến tôi chết lặng.

Ảnh minh họa

Hóa ra vài năm trước, Hằng từng có quan hệ tình cảm với Phúc, anh họ của tôi. Khi ấy anh Phúc đã có gia đình. Chuyện này từng khiến cả họ hàng xôn xao một thời gian dài.

Mẹ tôi và bác Hương - mẹ của anh Phúc, đã phải nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện và dàn xếp để Hằng chấm dứt mối quan hệ đó. Gia đình anh Phúc khi ấy đứng bên bờ vực tan vỡ. Vợ chồng anh cãi vã liên miên, con cái chịu nhiều tổn thương. Nghe đến đây, tôi thực sự sốc.

Thú thật, trước đó Hằng từng kể với tôi rằng cô ấy có vài mối tình không thành trong quá khứ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện liên quan đến người đã có gia đình, càng không nói người đó lại là anh họ của tôi. Tôi vẫn cố bênh vực Hằng.

Tôi nói với mẹ rằng ai cũng có quá khứ, ai cũng từng mắc sai lầm. Điều quan trọng là hiện tại họ sống thế nào. Tôi không muốn chỉ vì một chuyện đã qua mà phủ nhận tất cả những gì Hằng đang cố gắng.

Mẹ lặng im nghe tôi nói hết. Sau đó, bà nhẹ nhàng, tiếp tục phân tích rằng: "Con nghĩ sao nếu vợ chồng anh Phúc biết chuyện? Chị Hà (vợ anh Phúc) sẽ ra sao khi phải đối diện với Hằng trong một mối quan hệ là chị em dâu họ?".

Càng nghe, tôi càng thấy mẹ có lý. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định gặp Hằng để nói chuyện thẳng thắn và chủ động kết thúc mối quan hệ.

Đó là một quyết định không dễ dàng. Tôi đã buồn rất nhiều vì từng đặt không ít hy vọng vào tình yêu này. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng tình cảm thôi là chưa đủ.

Nói không buồn là không đúng, nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng với quyết định này. Tôi tin, người chân thành sẽ sớm tìm được một người phù hợp, tử tế.

Tâm sự của độc giả!