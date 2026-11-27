Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 với 46 phòng và khu trưng bày, nơi khách tham quan có thể nghe thử từ loa kèn cỡ lớn đến tai nghe kiêm loa Bluetooth lần đầu ra mắt tại Việt Nam.

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn lần thứ 27, AV Show Hà Nội 2026, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các phòng nghe và khu trưng bày nằm trên tầng 2 và tầng 3, quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế cùng các nhà sản xuất, phân phối thiết bị nghe nhìn tại Việt Nam. Ngoài các buổi trình diễn thiết bị, triển lãm còn có workshop trao đổi kiến thức, quầy nước và các khung giờ phục vụ trà, bánh.

Những đơn vị đã hoạt động lâu năm trên thị trường có mặt tại triển lãm gồm Huy Lan Anh Audio, Phúc Giang - PGI, Anh Duy Audio, ThivanLabs và Mavis, Audio Hoàng Hải, Thanh Tùng Audio, Thắng Audio, Audio Hà Nội, LiOA, Công Audio, Streamcast Asia Việt Nam, Hifi Life, Anh Kiệt Audio, Bá Hùng Audio và Joe’s Audio. Danh sách những đơn vị mới được giới thiệu tại kỳ triển lãm này có Việt Anh Audio, TSC Audio, AVS (Anh Duyên Audio), MPS, Summer Audio và Prodetech.

Dàn 32,3 tỷ đồng, rạp phim 180 m² và những cặp loa lần đầu đến Việt Nam

Tại phòng 252C, Thắng Audio trình diễn bộ âm thanh trị giá 32,3 tỷ đồng, kết hợp thiết bị từ ba quốc gia. Bộ phối ghép gồm nguồn phát số sáu khối dCS Varèse của Anh, tiền khuếch đại Soulution 727 và một cặp ampli công suất mono Soulution 717 của Thụy Sĩ, đi cùng đôi loa bốn đường tiếng Magico M7 của Mỹ.

Thanh Tùng Audio bố trí hai không gian riêng cho nghe nhạc và xem phim. Phòng nghe nhạc sử dụng đôi loa JBL Summit K2, phối với ampli monoblock Mark Levinson № 631 và tiền khuếch đại № 626. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm hoạt động, đơn vị này còn dựng một rạp chiếu phim tại gia rộng 180 m² với màn chiếu 310 inch, bộ xử lý JBL Synthesis SDP-75 32 kênh, loa JBL Project Everest DD67000 và DD66000, sáu loa siêu trầm SSW-1 cùng hệ thống khuếch đại công suất.

Sau khi mang dòng loa Diva đến kỳ triển lãm trước, LiOA Audio lần này ra mắt bộ tiền khuếch đại và ampli monoblock đầu tay. Bộ thiết bị của thương hiệu Việt được phối ghép với hai mẫu loa đầu bảng của châu Âu, gồm loa kèn Cessaro Beta II của Đức với độ nhạy 105 dB và bốn củ loa trầm TAD 16 inch, cùng Estelon Extreme MK2 Limited Edition của Estonia với thùng loa bằng đá cẩm thạch.

Loa kèn Acapella Triolon Excalibur MK VI cũng lần đầu có mặt tại Việt Nam. Mẫu loa Đức sử dụng họng kèn hình cầu và củ loa treble plasma ion, còn nhóm thiết bị Accustic Arts được giới thiệu tại triển lãm gồm ampli công suất POWER MONO VI, tiền khuếch đại TUBE PREAMP V và đầu phát số PLAYER IV.

Một mẫu loa khác lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là Kharma Exquisite Grand Signature 3.0, do Huy Lan Anh Audio giới thiệu. Đôi loa chế tác thủ công của Hà Lan được ghép với loa siêu trầm Kharma Exquisite, nguồn phát và ampli monoblock thuộc dòng MBL Reference của Đức.

Tại khu vực Hifi Life, đôi loa tham chiếu Marten Coltrane Quintet của Thụy Điển sử dụng thùng bằng vật liệu composite sợi carbon và các củ loa có màng kim cương, berili. Hệ thống đi cùng bộ phân phối nguồn Nordost QBase Supreme Reference thế hệ mới, ứng dụng kỹ thuật nối đất hình sao Star-Grounding để giảm nhiễu nền.

Ampli kỷ niệm 80 năm ONKYO và những cách phối ghép mới

Audio Hoàng Hải lần đầu giới thiệu Advance Paris A-i190 Nova, ampli tích hợp dùng thiết kế lai giữa đèn điện tử ECC81 và mạch khuếch đại Dual Mono, kèm bộ giải mã Hi-Res và xử lý tín hiệu số DSP. Phúc Giang - PGI mang đến ampli tích hợp ONKYO MUSE Y-50 phiên bản kỷ niệm 80 năm, có vỏ nhôm phay ốp gỗ và công suất 250W/kênh, đồng thời giới thiệu dòng loa tích hợp GX-AIO Series lần đầu tại Việt Nam.

Anh Duy Audio đưa Jamo Concert Element 90 ra mắt chính thức tại Việt Nam. Mẫu loa cột ba đường tiếng của Đan Mạch theo ngôn ngữ thiết kế “The Circle over the Square”, sử dụng củ loa làm từ sợi tầm ma Scandinavia và thùng hai khoang để hạn chế cộng hưởng. Trong khi đó, Việt Anh Audio, còn gọi là Bờm Audio, trưng bày Wharfedale Dovedale 90th Anniversary, mẫu loa Anh ra đời nhân kỷ niệm 90 năm thành lập hãng (1932-2022), với thùng cỡ lớn, lớp gỗ tự nhiên phủ ngoài và ê-căng vải kiểu cổ điển.

Đôi loa kèn Odeon Carnegie từng xuất hiện tại AV Show Sài Gòn sẽ trở lại trong cấu hình mới của Bá Hùng Audio. Đây là lần đầu đơn vị này ghép đôi loa Đức với máy chủ nhạc số Innuos ZENith Next-Gen và đầu phát CD/SACD McIntosh MCD12000, vốn có hai đường xuất âm dùng đèn điện tử và linh kiện bán dẫn.

TSC Audio mang ra Hà Nội hệ thống đã trình diễn tại TP.HCM vào tháng 9, gồm loa tích hợp ampli Lyravox Karl III, đầu phát T+A MP 2500 R, bộ cấp nguồn bằng pin Stromtank S 2500 Quantum và dây dẫn Nordost. Joe’s Audio chọn cấu hình tách riêng khâu phát và giải mã nhạc số, với Eversolo T10 đảm nhiệm truyền tín hiệu và DAC-Z10 sử dụng kiến trúc cách ly để hạn chế nhiễu.

Máy nghe nhạc Walkman mới và tai nghe có thể biến thành loa Bluetooth

Sony sẽ giới thiệu ba máy nghe nhạc Walkman mới gồm NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 và NW-ZX900. Các điểm nhấn được giới thiệu trong đợt ra mắt này gồm khung đồng OFC nguyên khối mạ vàng, thiết kế nguồn kế thừa từ DMP-Z1, mạch khuếch đại S-Master HX, bộ xử lý DSD Remastering Engine và hỗ trợ nghe nhạc trực tuyến. Khu vực Sony còn có các mẫu tai nghe MDR-Z1R, MDR-MV1, IER-Z1R và dòng loa tiệc ULT POWER SOUND.

Phúc Giang - PGI dành một khu vực cho tai nghe của Bowers & Wilkins và Sennheiser, trong đó có dòng Sennheiser MOMENTUM 5 với cả phiên bản không dây và không dây hoàn toàn. Streamcast Asia Việt Nam mang tới TDM.NEO, thiết bị có thiết kế xoay để chuyển giữa chế độ tai nghe không dây và loa Bluetooth. Việt Nam là thị trường đầu tiên trên thế giới được chọn để ra mắt mẫu này.

Anh Kiệt Audio giới thiệu hai sản phẩm mới của Ruark. Loa cột Talisman-R giữ thiết kế mặt nghiêng đặc trưng của hãng Anh và sử dụng mặt loa tách rung, còn hệ thống R710 CD Hi-Fi Console có ampli 2×200W, đầu CD và khả năng phát nhạc trực tuyến độ phân giải cao.

Anh Duyên Audio từ Đà Nẵng mang đến loa Cotodama có thể hiển thị lời bài hát, máy vệ sinh đĩa than bằng sóng siêu âm HumminGuru và hệ thống âm thanh đa vùng VSSL. Các khu trưng bày khác có loa Bluetooth, tai nghe, dây tín hiệu, đĩa CD, vật liệu tiêu âm, tán âm và cách âm, cùng cabin tiêu âm dành cho phòng nghe nhạc, rạp chiếu phim tại gia và không gian làm việc.

Phạm Hoàng